«Лион» – «Страсбур»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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29 августа 2024, 19:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Лион» – «Страсбур», который состоится 30 августа 2024 года

«Лион»

«Лион» снова проваливает начало сезона, проиграв два стартовых матча, при этом ни разу не забив в ворота соперника. Это уже сейчас говорит о проблемах внутри коллектива, которые нужно решать, а не откладывать. В домашней игре со «Страсбуром» хозяева приложат все усилия, чтобы уже сейчас прервать серию поражений и набрать первые три очка.

24 августа «Лион» проиграл на своем поле «Монако» (0:2), а 18 числа на выезде получил крупное поражение от «Ренна» (0:3).

«Страсбур»

«Страсбур» сейчас выступает куда успешнее нынешнего соперника и смог набрать уже четыре очка за два матча. Команде не хватает стабильности, чтобы бороться за место в еврокубках, но в отдельных матчах она может сыграть не хуже французских футбольных грандов. Гости наверняка попытаются забрать очки у «Лиона», пока он в неважной форме и с трудом проводит свои игры.

25 августа «Страсбур» уверенно обыграл на своем поле «Ренн» (3:1), а 18 числа на выезде сыграл вничью с «Монпелье» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лион» – 1.75

Ничья – 4

Победит «Страсбур» – 4.7

Тотал больше 2.5 мячей – 1.8

Тотал больше 2.5 мячей – 2.05

Статистика

«Лион» выиграл лишь один из шести последних матчей во всех турнирах

В прошлом туре «Страсбур» прервал серию без побед, которая длилась девять поединков

Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах при одной ничьей

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 4. Предполагаем, что «Лион» будет выглядеть гораздо лучше, чем в первых двух турах, но победить своего соперника все-таки не сможет.