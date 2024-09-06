Роналду отдохнул на яхте с Джорджиной, у Жиркова родился сын. Как провели футболисты эту неделю

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.
Защитник «Милана» Тео Эрнандес сходил в булочную.
Голкипер «Ливерпуля» Алиссон выдержал натиск свой семьи.
Защитник ЦСКА Келвен наслаждается паузой на матчи сборных.
Бывший футболист «Валенсии» Гаиска Мендьета покатался на велосипеде.
Алехандро Гомес выбрался на природу в Бергамо.
А Хавьер Савиола пошел дальше — разбил палатку.
Форвард «Тоттенхэма» Ришарлисон показал свою новую татуировку.
Экс-игрок «Ливерпуля» Дэниел Старридж примерил на себя форму игрока в американский футбол.
Андрес Иньеста позанимался фитнесом со своей женой.
Стиляга для. Экс-нападающий «Реала» Карим Бензема.
Месут Озил завел себе железного коня.
Девушка дня. Спутница защитника «Витории Гимараеш» Рикардо Мангаша, который близок к переходу в российский клуб.
У бывшего футболиста сборной России Юрия Жиркова родился сын.
Криштиану Роналду отдохнул со своей девушкой Джорджиной на яхте. И это помогло установить очередной невероятный рекорд!
На этом наш выпуск завершен! Уже осень, друзья... Скучаете по лету? А это Артуро Видаль со своей девушкой, у них хорошая погода.
Юра Жирков выглядит настолько измученным, как будто сам рожал, ну а девушка дня показывает, что лет через десять купальником можно будет назвать пару ниточек поперёк тела.
P S. Мотоцикл у Озила шикарный, конечно.
Юра Жирков выглядит настолько измученным, как будто сам рожал, ну а девушка дня показывает, что лет через десять купальником можно будет назвать пару ниточек поперёк тела.
P S. Мотоцикл у Озила шикарный, конечно.