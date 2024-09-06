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Роналду отдохнул на яхте с Джорджиной, у Жиркова родился сын. Как провели футболисты эту неделю

06 сентября 2024, 14:57
Джорджина и Роналду
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Варвар7
Варвар7
06 сентября в 17:16
Поздравление Юре с рождением сына! Но , что то он слишком выглядит уставшим и осунувшимся . Зато счастливым! )
Варвар7
Варвар7
06 сентября в 17:12
Сколько радости и счастья исходит от "кучи - малы" семейства Алиссона...)))
ᅠᅠ
ᅠᅠ
06 сентября в 16:47
Татуировки, конечно, занимательно, но вот за что уважаю Роналду, так за их отсутствие. И пусть нарцисс и не с самым высоким IQ, но за отношение к алкоголю и татуировкам прям вызывает уважение. Надеюсь, что не только из-за донорства крови он их не делает, но и из-за понимания, что татуировка - добровольная порча собственного тела.
Юра Жирков выглядит настолько измученным, как будто сам рожал, ну а девушка дня показывает, что лет через десять купальником можно будет назвать пару ниточек поперёк тела.
P S. Мотоцикл у Озила шикарный, конечно.
Гость
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