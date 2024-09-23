«Спартак» провалил задание в пяти турах РПЛ из девяти. Цель от руководства – чемпионство

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23 сентября 2024, 14:03

Душили «Динамо», но не выиграли.

Пять соперников уже поймали «Спартак» на свои удочки

Все в РПЛ знают, что Тюкавин играет в стиле форвардов старой школы. Не такой оригинальный, как великий голландец Бергкамп. Но Константин умеет, как бывший игрок «Арсенала», ждать момента и брать паузы. «Спартак» пропустил от Тюкавина дважды. Мяч на первых минутах их ничему не научил. Аналитики из штаба Станковича пересмотрят дерби и придут к выводу, что «красно-белые» якобы заслужили победу? Забрали мяч, редко допускали глупые передачи в середине поля.

Но в футболе учитывают не процесс, а результат. «Спартак» в пятый раз в девяти турах потерял очки. Станкович будет кивать на одно поражение, но четыре мировые — минус восемь пунктов. Причем в этой ничейной серии только «Динамо» и «Зенит» из фаворитов. «Ахмат» в том состоянии, как команда была в день игры со «Спартаком», стоило обыграть. «Динамо» из Махачкалы прекрасно сидит в защите и отбивается. Но это не оправдание для атаки «Спартака» с одним ударом в створ ворот.

Кстати, против «Динамо» более двадцати минут играли в большинстве, но ушли с поля с равным показателем по ударам в створ – 5:5. «Спартак» часто останавливают, поскольку им не хватает класса. Станкович не получил жесткого без мяча и пасующего опорника. Не приехал на фланг крутой турок из «Галатасарая» Актюркоглу. А нынешние вингеры команды включаются эпизодически. Медина заработал пенальти, но Бонгонда провел против «Динамо» плохой поединок, Тео не забивает голы.

А теперь важно вспомнить слова спортивного директора Амарала. Португалец настаивает, что цель от руководства клуба – первое место. Каковы шансы «Спартака» на титул, если после девяти туров подарили «Зениту» семь очков разницы? Невысокие. Причем нельзя сказать, что петербуржцы идут идеально. Сами положились на голкипера Латышонка. Отдавали мяч не только против ЦСКА и «Спартака». Соперники заставляли «Зенит» нервничать, невзирая на шикарное количество набранных очков.

Ничья в Санкт-Петербурге – ключевая ошибка Станковича

Стоило рисковать и побеждать. Без морального перелома у «Спартака» не будет чемпионства. А поскольку 12 лет без побед над «Зенитом» в гостях, то именно очный матч против Семака был ключевым. Станкович неплохо сработал, пока «красно-белые» гнули свою линию. Но как только Эракович изменил расклад на шахматной доске – сербский защитник получил красную карточку, «Спартак» не заиграл сильнее. Прямо как против «Динамо», где выдуманное судьей удаление Маухуба помогло Личке.

«Динамо» создало моменты в концовке, а «Спартак» надеялся, что у соседей не хватит сил. Такой подход ко многим оппонентам. Не стоит удивляться слабому результату. На кону было 27 пунктов, а «Спартак» взял всего 16. Это меньше, чем у «Динамо», где к тренеру Лички накопились вопросы. Это меньше, чем у «Краснодара» после потери Сафонова, Алонсо и Волкова. Это меньше, чем у «Локомотива», где почти нет опытных мастеров, а победы приносит 19-летний атакующий хавбек Батраков.

Как давно «Спартак» мог похвастаться полезным выпускником собственной академии? Голкипера Максименко не предлагайте. Попал в школу москвичей в пятнадцать лет. Литвинов? Приехал из Воронежа в 14 лет. Деньги для скупки молодых футболистов у «Спартака» имеются. Поэтому Пруцев и Умяров у них после школы «Чертаново» и других приключений. Но если «красно-белым» хочется стать чемпионами, не покупая пять иностранцев класса Барко, то правого латераля Денисова из академии мало.

Впрочем, Даниил – воспитанник «Зенита», в академии «Спартака» с шестнадцати лет. Правый защитник играет не всегда круто, именно он упустил Тюкавина в ключевом моменте дерби. Местные подставили Станкович сразу в первом туре. «Оренбург» дома проскакивал центр поля забросами за уши Денисову и другим защитникам, аутсайдеру удалось забить два безответных мяча. «Спартак» здесь и сейчас не умеет побеждать с запасом, отбирать очки у середняков и переигрывать других фаворитов.

У «Спартака» лучшие возможности для борьбы с «Зенитом»

В смешанном составе «Спартака» разгромил «Динамо» в Кубке страны. У Станковича точно не плохой состав по меркам РПЛ . Против Семака у «красно-белых» нет победы, но и на поражение не наиграли, как получилось у Лички против «Зенита» из-за промаха Нгамалё с «точки». Все конкуренты по очереди делают фавориту и чемпиону подарки. А поскольку у «Краснодара» не самая крутая скамейка, у «Динамо» плохая игра в защите, а у «Локомотива» нет опытных мастеров для баланса, то надеялись на «Спартак».

Станковича подводит неумение выстраивать игру после перерыва. Молодой тренер Карпин, когда работал с «красно-белыми», провалил немало первых таймов. Зато после общения с наставником «Спартак» спасал поединки. Сейчас всё иначе. У Станковича точно есть понимание правильной игры в футбол. Его команда действует грамотно, но слишком предсказуемо. «Спартак» в таком стиле, как сейчас, мог стать чемпионом Сербии или Венгрии. Но РПЛ выше уровнем, а «Зенит» сильнее «Партизана» и «Пакша».

Сербскому тренеру «Спартака» пора признать, что потерял слишком много очков по собственной вине. Когда ведешь 2:1, то надо иначе играть в большинстве с «Динамо». Если готовишься к первому туру против «Оренбурга», то надо лучше давить на защиту, которой забьет даже детский коллектив. «Ахмат» в обороне в этом сезоне тоже не эталон, уже уволили главного тренера. А «Спартак» им не забил ни одного мяча дома после 22 ударов. Хвалим «красно-белых» за веру в стиль, но три очка важнее всего.