«Арсенал» потерял ключевых игроков перед важнейшим матчем. Тренер-новичок – внезапный фаворит

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26 октября 2024, 16:53

«Ливерпуль» разбирает соперников.

Вторая ключевая потеря

После сентябрьской паузы «Арсенал» уже недосчитался одного системообразующего игрока – с травмой слёг Мартин Эдегор. Норвежец стал для лондонцев ключевым плеймейкером в центре поля – дирижировал атаками и управлял темпом игры, мог молниеносно вскрыть оборону соперника одной передачей.

Тяжело – и тяжелее от того, что в лазарете оказался и второй выбор на его позицию – Микель Мерино. У Артеты просто не осталось варианта заменить элемент пазла без потери качества. Пришлось искать альтернативные рычаги. И по матчам с «Тоттенхэмом» и «Ман Сити» казалось, что жить можно – «шпор» остановили грамотной обороной и эффективной атакой. С «горожанами» неожиданно выстрелил Калафьори.

Но теперь находить для него поводы ещё тяжелее – уже в октябре (и снова во время матчей сборных) повреждение получил Букайо Сака. Вингер вообще стал незаменимым элементом для Артеты – он регулярно появлялся в старте и редко покидал поле из-за замены. Букайо – тот самый моторчик, который может решить исход момента на индивидуальном мастерстве.

Проблемы уже находят отражение в игре

И пока «канониры» ощутимо просели по игре. Ранее команда Артеты теряла очки с «Брайтоном» и с «горожанами» сыграла вничью – поэтому шли вторыми. Но теперь в лидеры вырвались мерсисайдцы – а лондонцы между тем проиграли свой первый матч в чемпионате. Их остановил «Борнмут». Подвело удаление Салиба в первом тайме – после 70-й минуты хозяева забили дважды.

В следующем же поединке сопротивление навязал «Шахтёр». Англичане завладели мячом, но их давление было не так опасно, как при оптимальном составе. Победу одержать всё же удалось, вопрос – как. За 90 минут забили только раз. И то не кто-то из лондонцев – автогол на свой счёт записал Дмитрий Ризнык.

Момент истины для Стерлинга и Мерино

При этом селекционеры «канониров» будто предвидели проблемы со здоровьем у лидеров. Минувшим летом подписали футболистов, которые облегчают задачу по замене для Сака и Эдегора. Речь о Микеле Мерино и вингере Рахиме Стерлинге. Первый по амплуа вообще отлично вписывается в стартовый состав на функционал Эдегора. Именно от Микеля исходил креатив в центре поля у «Сосьедада». При этом испанец не смог сразу заменить Мартина, поскольку и сам травмировался.

С Рахимом крайне некрасиво обошёлся «Челси». Дело не в самом расставании – это бизнес, никаких обид. Дело в том, как разворачивались события. Футболисту сказали, что он не входит в планы Марески, за пару дней до старта чемпионата. Отобрали номер и отдали его новичку Нету. Сам Мареска отмечал, что у команды раздутая заявка. И после расставания «синие» арендовали Санчо.

Рахим же получил шанс бороться за чемпионство. И с учётом травмы Сака вингер вполне может стать основным. Да, он играет слева – но там уже есть Мартинелли и Троссард, а Стерлинг – универсал. И Рахим, и Микель сейчас полны сил. Но шансом ещё надо воспользоваться.

«Ливерпуль» при Слоте – абсолютные монстры

Глядя на статистику, по-другому и не скажешь. «Красные» за все 12 матчей во всех турнирах под руководством Арне Слота проиграли лишь раз – в четвёртом туре с «Ноттингемом» (0:1). До этого мерсисайдцы взяли три «сухие» победы, а после – ещё восемь с общим счётом 19:4. Просто к слову – это статистика команды под руководством тренера, который ранее не работал в больших европейских клубах и в «Ливерпуле» находится меньше полугода.

Так, мерсисайдцы хладнокровно подкараулили ошибки «горожан» с «канонирами» и ворвались на вершину Премьер-Лиги.

«Красные» играют с запасом – это показал матч ЛЧ

Команда на сильнейшем эмоциональном подъёме – такой же вывел прошлогодний «Байер» в финал Лиги Европы и сделал чемпионом Германии. Это видно и по результатам в Лиге чемпионов. Команда стартовала на редкость уверенно – в первом же матче обыграла «Милан», потом разобрала «Болонью». «Лейпциг» в третьем туре был самым непредсказуемым и опасным соперником. Немцы отказались откатываться и предложили игру на встречных курсах – даже прижали «красных» на первых минутах.

В этот момент «Ливерпуль» сохранял пугающее спокойствие. Дальше выпад на 27-й минуте – и Дарвин Нуньес открывает счёт в матче. После того как хозяева создали несколько острейших моментов. Дальше мерсисайдцы могли просто сметать соперника – опасность исходила от Гакпо, того же Нуньеса, ван Дейка. Сложно было угадать. Сейчас «Ливерпуль» атакует остро и разнообразно. Эта вариативность – важнейшее оружие.

Обновлённая команда может оказаться сильнее многолетнего проекта ученика Гвардиолы

Возможно, у «канониров» рывок «Ливерпуля» вызывает дежавю или даже ревность. Недавно «канониры» и сами молодой дерзкой командой бросили вызов «Сити». С первой попытки ничего не получилось – лондонцы поплыли. Вторая вышла лучше – борьба за титул до последних туров. Но итог тот же. Что дальше – неизвестно. Но мерсисайдцы, в отличие от «канониров», имеют крепкий костяк, за который уже цепляются новички. Клуб сохранил преемственность, а Клопп подарил Слоту прочнейший фундамент. Поэтому если «Арсенал» в первые попытки чемпионской гонки набивал шишки, то у «Ливерпуля» куда больше шансов. Как на дистанции ближайшего матча, так и на дистанции всего сезона.