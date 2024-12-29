РПЛ теряет одного из самых талантливых футболистов. Диспетчер «Динамо» перейдёт в успешный клуб

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29 декабря 2024, 10:09

Бителло будет сложно переубедить.

Бразилец – один из самых творческих игроков чемпионата

В прошлом сезоне лучшим мастером создания моментов из основных игроков оказался Промес. Но Квинси из «Спартака» застрял в ОАЭ . Второе место занимал Глушенков, который из «Локомотива» перебрался в итоге в «Зенит». А третью строчку делили Бителло – бразильский новичок «Динамо», и Флорентин, аргентинец из «Оренбурга». Сейчас из этой четверки именно диспетчер московского клуба не просто сохранил форму, а прибавил.

В прошлом сезоне вингер, который умеет сыграть ближе к центру, отдавал по 2.6 передач под удар за полный матч. Сейчас этот показатель равен 3.9. Бителло опережает даже Батракова из «Локомотива». Сенсационный юниор создает по 3.8 момента каждые девяносто минут. Даже Барко из «Спартака» идёт ниже, у него 3.2 последних паса за игру. Если бы чешский тренер «Динамо» Личка лучше подготовил свою команду, Бителло уезжал бы в Италию.

Но нестабильность в составе «Динамо» заходит в гости не только к Карраскалю. Никакой Италии или Испании, Бителло стал ближе к переходу в «Ботафого». По выбору клуба очевидно, что футболист соскучился по родине. Также ясно, что плеймейкера высоко ценят. Клуб «Ботафого» впервые в истории выиграл Кубок Либертадорес, обыграли 3:1 команду Халка в финале. И сумели стать чемпионами, перекрыв неудачный финиш годом ранее.

«Ботафого» может позволить себе трансфер Бителло, ведь клуб из Рио-де-Жанейро спонсирует американский миллиардер Джон Текстор. У него нет однозначной репутации в мире футбола, поскольку у «Ботафого» и «Лиона», европейской команды богача, на пути к успеху случались приключения. Французов угрожают выбросить в Лигу 2 из-за финансовых нюансов. «Ботафого» пока держится, хватило сил сразу на два престижных турнира за сезон.

Спортивный директор «Динамо» не радует решениями

Беда не в том, что Бителло не полюбил Москву и хочет уехать. Беда в том, что в клубах РПЛ всегда отрицают проблемы до последнего. Понятно, почему сам Бителло без конкретики отвечает на вопросы об уходе из «Динамо». Ему выгодно, чтобы сделка прошла тихо. Но в «Динамо» не готовились к потере Бителло, так как полгода назад считали, что футболист проведет в клубе минимум сезон. А если уедет, то переберется в клуб из Европы.

Бразильцы тратили на футболистов хорошие деньги с новым владельцем. Они забрали у Миранчука конкурента из «Атланты». Аргентинец Тьяго Альмада стал самым дорогим новичком «Ботафого» в истории клуба, за него заплатили 27 млн евро. Одна из причин, почему американский клуб смог позволить себе недешевый трансфер Алексея. Бителло может оказаться среди самых дорогих трансферов в истории бразильской команды, ему всего 24.

Спортивный директор «Динамо» Бувач теряет молодого футболиста, который мог развиваться и делать разницу в московском клубе. Теряет по не футбольным причинам, что частично оправдывает бывшего друга Клоппа. Но это в любом случае кадровый удар по «Динамо». Хотя есть Карраскаль и Нгамалё, бразилец Бителло работал иначе. Лидер РПЛ по пасам под удар собрал восемь ассистов. Артур и названные вингеры не играют «десяток».

Кроме Бителло, покинуть «Динамо» может также мексиканец Чавес. Если Луис сорвется в один из богатых клубов Мексики, то могут подписать Глебова. Хавбек «Ростова» и сборной России играет глубже по схеме, чем Чавес, но вместе с Фоминым мог бы закрыть вопрос в середине поля. А вот квалифицированную «десятку», которая одновременно подходит для вингеров и Тюкавина, найти сложнее. Бувач добавляет себе сложнейших задач зимой.

Москвичи ведут переговоры с футболистом из «Ботафого»

Если руководители «Динамо» знали, что Бителло хочет уехать, то стоило искать ему новый клуб прошлым летом. Экстренная продажа — всегда потеря в стоимости. Также зимой сложнее искать сильных новичков, потому что продавцы знают о потребностях и запросят больше денег. Даже если в «Ботафого» высоко оценят потенциал бразильца, то придется отдать миллионы евро, чтобы компенсировать потерю. Причем Бувач далеко не ходит.

Не исключено, что Бителло уедет в «Ботафого», а из этого клуба в Москву переберется венесуэлец Джефферсон Саварино. Эту фамилию в последнее время слышали, поскольку агенты атакующего хавбека закидывали удочки в озеро РПЛ , пытаясь поймать интерес «Зенита». Пока Клаудиньо и Вендел на борту корабля капитана Семака, вряд ли чемпионам интересен 28-летний крошка. Хотя помним, что Барко из «Спартака» звали в Санкт-Петербург.

Саварино не прочь подзаработать, всё-таки в РПЛ зарплаты выше, чем в бразильской Серии А. Игрок неплохой, у него в «Ботафого» есть голы и ассисты. Джефферсона можно сравнить с Барко из «Спартака», поскольку у него шире диапазон действий на поле, чем у Бителло. Но молодой бразилец перспективнее. Для «Ботафого» сделка может оказаться выгодной. Придется доложить несколько миллионов, однако своеобразный обмен в их пользу.

Тяжело искать молодых и сильных легионеров для РПЛ . Жирков прав, качество и количество вариантов упали. Бителло удачно подписали из «Гремио» за 10 млн евро. Конечно, в идеале москвичи хотели увидеть прошлой весной чемпионские голы от бразильца. У него были перепады в игре, но это могло быть связано с его настроем. Если бразилец хочет домой, то держите семеро – не справитесь. Расставание не опция, а единственный вариант.

Вот только у владельцев «Динамо» копятся вопросы к спортивному директору. Искали нового голкипера – взяли ветерана Лунёва. Мечтали усилить фланги – на краях защиты играли центральные хавбеки и защитники. Капитан Бальбуэна может уехать. Опорника прошлым летом не нашли. Даже Карраскаля видели в дуэте центральных полузащитников. Теперь теряют плеймейкера Бителло. Многовато минусов, когда задача – догнать лидеров.