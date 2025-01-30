Бруну, Киммих и Сон впустую потратили время. В футболе существует бессмысленная и вредная верность

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сегодня, 20:00

Зря не учились у более успешных коллег.

В футболе важно вовремя покинуть команду, в которой упёрся в потолок. Модрич и Уокер могли остаться футболистами без трофеев без переходов в «Реал» и «Манчестер Сити» соответственно. Бэйл бы не собрал коллекцию кубков, выступая за «шпор» до старости. У Кейна до сих пор нет ни одного трофея. Надежда на победу в Бундеслиге, ведь в Лиге чемпионов «Баварию» могут ждать коварные соперники. Но даже если футболист выступает за титулованный клуб, как Кроос в Мюнхене, важно реагировать на действия окружающих. Тони открыто заявлял, что в «Баварии» его недооценили. Когда захотел в «Реал», то руководство немцев насмехалось, не считая потерю Тони важной. В результате Кроос стал легендой испанского клуба и выиграл Лигу чемпионов ещё пять раз к первой победе с «Баварией» в молодости. Но сейчас видим новую порцию невероятных мастеров, которые зря надолго застряли на одном месте.

Бруну намного круче, чем «Манчестер Юнайтед»

Понимаем, почему гранды не хотят строить свою команду вокруг Бруну. Португалец из «Спортинга» не сразу дозрел. В принципе, как и Пирло. Андреа сначала неудачно выступал за «Интер», а потом играл за скромную «Брешию». Также у Бруну Фернандеша сложный характер. У него есть лидерские качества, но игрок бывал подлым на поле и нагло симулировал. Уловки Бруну не всем тренерам нравятся. При этом достаточно посмотреть на его статистику в «Манчестер Юнайтед», чтобы убедиться в правильности высоких оценок. У Фернандеша 266 матчей, 88 голов и 77 ассистов в составе двенадцатого клуба АПЛ . Ни разу «Манчестер Юнайтед» не был близок к чемпионству, пока за них играет Бруну. И это не вина выносливого португальца.

Сону стоило уйти, как сделали Модрич, Бэйл и Уокер

Собралась целая толпа бывших игроков «Тоттенхэма», которые взяли трофеи, покинув Лондон. Хавбек Эриксен стал чемпионом Италии в «Интере». Латераль Триппьер оказался первым в Испании с «Атлетико», опередив «Реал» и «Барселону». Нестабильный Ламела побеждал с «Севильей» в Лиге Европы. Про успехи Модрича, Бэйла и Уокера все знают. У сильных игроков коллекции трофеев в Мадриде и Манчестере. А вот Сон Хын Мин, хотя это один из самых крутых азиатских футболистов всех времен, после почти десяти лет в «Тоттенхэме» остался без единого трофея. Сон был лучшим снайпером сезона в АПЛ , делил приз с Салахом. И этого мало, как мало было Харри Кейну. К сожалению, Хын Мин поставил на хромую лошадь.

Киммих не проверил себя за границами Бундеслиги

В этом случае Йозуа сам честно признает, что сомневается в правильности карьерного пути. Давно подумывал уйти из «Баварии». Но поскольку немецкий универсал пересидел в Мюнхене, то накануне тридцатилетия застрял в петле времени. Все знают, насколько Киммих хорош. И как правый защитник, и как центральный хавбек. Прямо сейчас он лидирует по множеству показателей в Лиге чемпионов среди всех футболистов, идеально доставляя мяч в финальную треть поля. При этом не повезло попасть в свой «Манчестер Сити», как Родри, или в свой «Реал», как Кроос. Посмотрим, какое решение немец примет в ближайшее время. Слонялся к варианту остаться в «Баварии», и это может стать его ошибкой. Киммиха хочется увидеть в АПЛ или Ла Лиге.

Букайо Сака мог достичь большего в успешном клубе

Молодой англичанин проводит шестой полноценный сезон. Из-за чего многие забывают, что ему всего 23 года. Сака ребенок двадцать первого века, воспитанник «канониров». У двукратного вице-чемпиона Европы со сборной Англии на клубном уровне 250 матчей, 67 голов и 63 ассиста. Статистика хуже, чем у Бруну в «Манчестер Юнайтед», но Сака намного моложе и может резко прибавить в ближайшие годы. Сака толковый парень, не допускает ошибок за пределами поля, как Рэшфорд. Букайо в составе «Манчестер Сити» легко мог собрать коллекцию ценных трофеев. Особенно с учетом, что вингеры подводили Гвардиолу. А в составе «Арсенала» будет разочарован рядом с Эдегором. Кстати, норвежец тоже подходит для этого разговора.

Доннарумма остановился в развитии во Франции

Самое страшное, что готов остаться. Парижане подходили столетнему Джанлуиджи Буффону. Хотя в составе французского клуба ветеран не реализовал мечту, не выиграл Лигу чемпионов. Но ПСЖ ужасная команда для молодого Джанлуиджи. Чемпион Европы Доннарумма допустил дикую ошибку, выбрав Лигу 1. Этот дивизион ничего не сможет дать игроку его уровня. Скорее наоборот расслабился и допускал ошибки. В основе «Реала» или «Манчестер Сити» итальянец чаще работал бы руками или ногами. Во Франции не так хорош, как мог бы, исходя из таланта. К сожалению, Доннарумма неправильно выбрал себе команду. Но ещё может всё изменить, ведь впереди пересменка вратарей у «Баварии», «Манчестер Сити» и «Реала».

Проблема остальных мощных футболистов, что многие из них уже проиграли гонку с амбициями. Если бы Беллингем и Холанд надолго остались в крутой «Боруссии» из Дортмунда, то могли повторить ошибку Марко Ройса. Также опасен уход слишком поздно, как показывают примеры Гризманна в «Барселоне» и Азара в «Реале». Трансферный мир коварен даже для футболистов, в чьём мастерстве не сомневаются. Печально, что в послужном списке таких игроков, как Фернандеш и Сон, вряд ли появятся трофеи высшей категории. Такова их судьба – играть в Лиге Европы за клубы без шансов возглавить общую таблицу по итогам нынешних матчей последнего тура.