Мощный футболист отказал «Реалу». Экстренно ищут достойную трансферную цель

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сегодня, 08:59

У Анчелотти проблемы в защите.

Дэвис решил остаться в «Баварии»

Канадец подписал контракт до 2030 года после многомесячных переговоров с немецким клубом. Президент «Реала» рассчитывал перевезти в Мадрид ещё одного свободного агента из Мюнхена. Просчитался, Дэвис не огорчил отца, который давно болеет за «Барселону». Теперь у «Реала» одной трансферной задачей больше. До лета ситуацию слева в обороне не улучшат. Также будет тяжело в поединках против «Манчестер Сити».

Первый матч через неделю, а ответный поединок в Мадриде через две без пауз. У Анчелотти давно нет в распоряжении двух опытных защитников. У Карвахаля и Эдера разрывы связок колена. Их не ждут в игре раньше августа. Также некстати травмировался Рюдигер. Антонио пропустит несколько недель. Если сильно повезет, то крепкий опытный немец успеет восстановиться хотя бы к ответному поединку против злой команды Гвардиолы.

Алаба долго восстанавливался после травмы. Давид не играл 399 дней, вышел на поле, а теперь снова говорят о травме. Австриец пропустит несколько недель. Вряд ли получится поставить его против «Манчестер Сити». Особенно с учетом, что за время простоя игрок потерял форму. А ловить надо серьезных соперников – Фодена и Холанда. Слева у «Реала» раньше была сносная опция перевода в оборону очень умного хавбека Камавинга.

Эдуардо вернется после травмы на днях. Француз не любит играть слева, о чём говорил. Предпочитает работу в середине поля. Актуальный запрос, ведь его коллега по сборной Тчуамени точно будет в центре защиты после травмы Рюдигера. Справа выступает сменщик Карвахаля. Но опытный Васкес не всегда радует Анчелотти выбором решений в защите. Слева был любимчик тренера Менди, но Ферлан теперь потерял доверие тренера.

Больше минут в Ла Лиге в новом сезоне провел Фран Гарсия. Вот только крошечный левый защитник, который после школы «Реала» отправился за опытом в «Райо Вальекано», а потом вернулся, не посвящает себя футболу на сто процентов. Фран решил наследовать повадки легенды «Реала» Роберто Карлоса, у которого девять детей от шести разных женщин. Фран Гарсия ушел от девушки, с которой давно встречался, к её маме.

У «Реала» пока нет нового Марсело

Хотя принято считать, что Роберто Карлос и Марсело намного лучше атаковали, чем оборонялись, многие забывают о классе бразильцев. Когда они хотели, когда уважали конкретного тренера «Реала», то отрабатывали в защите. Физически и технически легенды «Мадрида» располагались на самом высоком этаже в своих футбольных поколениях. Фран Гарсия и Ферлан Менди не относятся к сильнейшим левым латералям планеты здесь и сейчас.

Француз выполнял установки Анчелотти, а герой-любовник Фран задвинул Менди на скамейку. Но от самого Гарсии не дождешься подключений в атаку уровня Марсело и Роберто Карлоса в решающий момент. Поражение от «Эспаньола» является хорошим примером. В нынешних условиях Анчелотти не может ругать своих крайних защитников, ведь и так дефицит в обороне. На матчи против «Манчестер Сити» подберут одного из троих человек.

Вряд ли получится сдвинуть в защиту Камавинга, француз нужен в центре полузащиты. Состояние Франа и Менди оценят прямо перед первым матчем в Англии. Но если вспоминать действия испанца и француза, то Анчелотти не стоит упрямиться. Летом «Реалу» нужен левый защитник. Причем эта потребность ещё выше, чем в случае с правым флангом. Просто туда нашли кандидата в лице Александера-Арнольда, а Карвахаля хотят списать к шейхам.

Также в пустыню могут отправить Винисиуса. Тогда Мбаппе будет работать по левому флангу. Поскольку Килиан не большой фанат прессинга, то за спиной ему, как и бразильцу Жуниору, нужен надежный защитник. У «Реала» слишком много разрывов между линиями в новом сезоне. Против слабых соперников проблем чаще всего нет. Спокойно забивали на выезде и часто побеждали в Ла Лиге. Но упрямые и сильные оппоненты им навредили.

Вряд ли Фран в 25 лет готов перейти на элитный уровень. А Менди скоро тридцать лет. В этом сезоне у француза было две мелкие травмы. Насиделся на скамейке, допустил парочку ошибок. Перес не любит поражения от «Барселоны», а «Реал» пропустил от каталонцев девять мячей в двух матчах. Оба раза в старте выходил Ферлан Менди. Оба раза на замену выпускали Франа Гарсию. Лучше не становилось, юный Ямаль не испугался оппонентов.

Подумывают о дешевом варианте

Перес придумал хитрый план реконструкции «Сантьяго Бернабеу». Разбили платежи на много лет. Кредиторы забирают лишь по 29 миллионов евро в год. Если «Реалу» будет не хватать денег, то отдадут Винисиуса в Саудовскую Аравию. А если договорятся с бразильцем, то звезда запросит себе за спину более полезного напарника, чем Фран или Менди. У испанца в этом сезоне 1 ассист во всех турнирах, а у француза ни одной голевой передачи.

Вот только после потери ценного молодого Дэвиса в «Реале» идут за дешевой ставкой по примеру Франа. Воспитанника Гарсию выкупили у «Райо Вальекано» за 5 млн евро. А другого выпускника академии клуба Мигеля Гутьерреса хотят заполучить за 8 миллионов. Сейчас 23-летний футболист представляет «Жирону». Там вышел на новый уровень. Является самым ценным футболистом. Но «Реал» вписал в контракте сумму выкупа для себя.

Хитрый расчет может сработать. Мигель намного лучше атакует, чем Фран и Менди. У него четче поставлен удар, забил 2 мяча в тяжелом для «Жироны» новом сезоне. Также у футболиста 4 ассиста. Чаще оказывается в чужой штрафной площади. Мигель намного опережает коллег из «Реала» по последним пасам, разрезающим и обостряющим передачам. Хотя его статистика может быть связана с подходом «Жироны», где нет своего Винисиуса.

Менди и Фран – жертвы Беллингема, Винисиуса, Мбаппе и даже Родриго, когда бразилец оказывается слева. Левый защитник «Реала» должен делиться мячом со звездами. Вот только если нужен надежный разрушитель, то Мигель из «Жироны» не подходит. У него не хватило мастерства, чтобы сразу вытеснить Менди из основы. Раскрылся в более скромном каталонском клубе и хочет вернуться домой. Традиционная практика для мадридцев.

Карвахаль в юности на сезон отправлялся в «Байер» из Леверкузена. В Германии показал себя и вернулся, чтобы сражаться за место в основе. Мигель хочет повторить его путь на левом краю. Вот только Гутьеррес не такой цепкий и надежный без мяча, как Дани в молодости. Мигель значительно уступает Франу по многим оборонительным параметрам и лишь немножко опережает Менди по показателям. «Реал» не нашел нового Роберто Карлоса.