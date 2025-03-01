Интрига сохраняется. «Зенит» не справился с ЦСКА

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сегодня, 20:07

Подарил шанс «Краснодару» и «Спартаку».

Зимняя пауза в чемпионате России достаточно длинная для того, чтобы возобновление сезона воспринималось как нечто новое. Особенно если учесть, что ни одна из команд во главе турнирной таблицы не оставила себе безопасный очковый задел. А первая игра главного претендента на титул показала, что и в оставшейся части сезона интрига сохранится. И «Зенит», и ЦСКА проводили эту встречу с некоторыми изменениями как в составах, так и в схемах.

Например, армейцы использовали довольно широко распиаренный ромб в центре поля. И надо сказать, что расстановка вроде бы работала хорошо. А «Зенит» расположил в опорной зоне Ваню Дркушича, которому привычнее пахать в центре обороны. Не стал Сергей Семак сразу выпускать Сашу Зделара, перешедшего как раз из ЦСКА . Он объяснял это тем, что пока оба новичка недостаточно сыграны с партнерами. Видимо, у Дркушича все-таки взаимопонимания было больше, по мнению главного тренера.

Универсальный Мантуан и по два промаха

Многообещающим и открытым получился первый тайм. В нем ЦСКА с первых минут захватил контроль над мячом и демонстрировал его на стартовом отрезке, как бы красуясь своим ромбом и тем, как он позволяет держать ситуацию в центре поля. Впрочем, «Зенит» на отдельных отрезках перехватывал инициативу, так что нельзя сказать, что это ультимативный прием от ЦСКА . Возможно, ситуативно так сложилось – будущие матчи покажут.

Как бы там ни было, игра, которая закончилась нулевой ничьей, могла получиться совсем иной уже с третьей минуты, когда «Зенит» умчался в контратаку, а Андрей Мостовой выкатил мяч направо в штрафную на Максима Глушенкова. Но полузащитник не пробил Игоря Акинфеева. В дальнейшем еще два вернейших момента упустил Лусиано. Он пробил в упор выше ворот после прострела справа, а затем сделал то же самое, замыкая подачу головой. При благоприятном стечении обстоятельств «Зенит» мог уверенно вести.

Впрочем, мог и уступать с таким же успехом. Потому что центральная ось у петербуржцев порой совершенно испарялась. Это позволило Аббосу Файзуллаеву выбежать на простор один на один. Но Густаво Мантуан включил турборежим и успел сместиться с фланга, догнать оппонента и выбить мяч, а потом еще устроить нагоняй Страхине Эраковичу за пропущенного соперника. Скоро ситуация повторилась. Секу Койта теперь разгонял атаку к чужим воротам, двигаясь на одного защитника параллельно с Тамерланом Мусаевым. Но принял какое-то промежуточное решение, запоздало отдав пас партнеру. Снова сместился вовремя Мантуан и опередил Мусаева. Фактически в одиночку спас от двух выходов один на один. При этом играл не на привычной для себя позиции чистого правого защитника. Не зря его признали лучшим игроком встречи. Вперед ведь он тоже успевал ходить, где помогал подачами и прострелами. Но их было как будто меньше, чем требовалось для успешного давления.

Кстати, тот же Койта имел еще шанс отличиться, когда мяч в центре штрафной к нему отскочил после удара Мойзеса с края вратарской в лицо вратарю «Зенита» Евгению Латышонку. Голкипер на время оказался выключенным из эпизода, но Секу поторопился и пробил прямо в Эраковича, который вырос на линии вратарской. После матча наставник ЦСКА Марко Николич справедливо отметит, что Койта хорош был своим нагнетанием давления, активностью, напором, однако принимал в критические моменты немного неправильные решения. Вероятно, речь об этих двух эпизодах.

Два ноля и два нырка

После такого впечатляющего, хоть и безголевого первого тайма можно было ожидать некоей вспышки во второй половине. Однако тренеры провели перерыв, видимо, с тем, чтобы показать своим командам не как вскрывать оборону соперника, исходя из наблюдаемой картины, а как не допускать ошибок, которые случались в первой части встречи.

Второй тайм оказался крайне унылым и скучным. Он был больше посвящен разрушению. Об острых моментах у ворот все позабыли. Увеличилось и количество стыков, пауз. При этом в целом Сергей Иванов держал ситуацию на поле под контролем, хоть и свистнул 42 раза – это довольно много. Да и все желтые карточки были показаны лишь после перерыва. Причем начали с Миралема Пьянича. Он напрашивался еще весь первый тайм, много разговаривая с судьей и обсуждая любое его решение. Видимо, Иванов его предупредил устно. Потому что как только Пьянич завел свою шарманку в самом начале второй половины, арбитр показал ему желтую карточку без колебаний.

Что-то могли внести замены. Но они у обеих команд, скажем так, не сработали. Семак решил не мучить до конца Дркушича на непривычной позиции, поэтому все же выпустил Сашу Зделара. А Николич пытался раскачать фланги, однако сам признался после игры, что недоволен футболистами, вышедшими на замену. Дескать, не выполнили той задачи, с которой их выпускали.

У Семака не сработала ставка на более тонкие индивидуальные решения Педро, который должен был подловить уставших армейцев. Да и на фарт Александра Ерохина не получилось опереться. Зато главным героем финальных минут стал Александр Соболев. Он дважды просил пенальти вместо того, чтобы нормально принять мяч и нанести удар. Оба раза это была явная симуляция. И даже интересно, как бы рвануло все в Санкт-Петербурге, если бы Иванов показал ему две желтые карточки за эти эффектно, но топорно нарисованные падения. В общем, еще на гору мемов с известным обитателем морских глубин Соболев за свои 20 минут на поле наработал. Хотя Семак уверен, что фолы там были. С другой стороны, может ли он говорить иначе?