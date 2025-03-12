«Барселона» может украсить финал главного еврокубка. Идиллию готовы прервать Тюрам и Кейн

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сегодня, 10:18

А пока Ямаль и Рафинья разбили «Бенфику».

Каталонцы – самая яркая команда сезона

В Париже создали душевный коллектив. Вингер ПСЖ Кварацхелия в Ливерпуле не попал по воротам несколько раз из хороших позиций. Но при этом отрабатывал в обороне и вынес мяч, летевший в ворота. Тренер «Ливерпуля» Слот правильно описал противостояние с яркими парижанами. По сумме двух матчей французы точно заслужили овертайм. И хотя до этого у «Ливерпуля» был шанс поставить точку, в дополнительное время и в серии пенальти ПСЖ вырвал победу. Французы прекрасные, но «Барселона» ещё ярче, ведь чаще ошибается в обороне.

У Рафиньи дубль и голевая передача. После вылета Салаха и накануне дерби Мадрида для Мбаппе бразилец получил прирост энергии в борьбе за невообразимую ранее награду – «Золотой мяч». Ямаль тоже был и будет претендентом на приз. 17-летний парень забил сам привычно легким на вид, но невероятно техничным ударом, и ассистировал Рафинье. «Дедушка» Левандовски вчера отдыхал без голов, а его «внучата» расправились с приличной «Бенфикой». Болельщики понимают, кому посвятили победу каталонцы – клубному врачу Карлесу Миньярро Гарсии.

Молодой доктор неожиданно умер на прошлой неделе. Шокированные представители «Барселоны» добились переноса игры против «Осасуны». А вчера пришлось играть, так как европейский календарь плотный, не подразумевает переносов матчей. Хавбекам Ольмо и Гави было сложнее других, поскольку близко общались и дружили с Карлесом. Остальные игроки тоже в трауре, ведь молодые люди нечасто теряют коллег по работе. Особенно таких не старых, как Миньярро Гарсия. «Барселона» Флика умеет держать удар, в чем убедила после короткого кризиса.

Команда забивает голы пачками, создавая хорошие моменты. Голкипер «Бенфики» Трубин увидел 20 выстрелов в сторону своих ворот. Взял три удара, а ещё трижды пропустил. Вчера был десятый матч с начала календарного года, когда каталонцы забили три мяча. Нередко речь идет о четырех или пяти точных выстрелах по чужим воротам. Дальше по сетке их ждёт победитель пары «Лилля» и «Боруссии». После ничьей 1:1 в Дортмунде команды сыграют сегодня во Франции. Фаворита нет, поскольку «доги» неплохо двигаются, а у немцев за плечами финал ЛЧ .

Разумеется, в четвертьфинале «Барселона» будет ведущей в танце. Для танго нужны двое, но «Лилль» или «Боруссия» не сильнее «Бенфики». Португальцам не повезло в первом поединке, когда после удаления защитника Кубарси не выиграли у «Барселоны». «Орлы» могли заставить каталонцев занервничать. Однако всё сложилось удачно для фаворита, которого многие нейтральные фанаты не прочь увидеть в финале Лиги чемпионов. Команда с Рафиньей, Ямалем, Кунде, Педри и Левандовским может украсить решающий матч европейского клубного сезона.

«Интер» и «Бавария» созданы, чтобы огорчать

Огорчать ярких соперников. Победитель в этой паре сыграет с «Барселоной», если Флик пройдет в полуфинал. Ханси осенью обыграл «Баварию» 4:1, но в плей-офф новая глава. У Компани часто интересные соперники, вроде Алонсо. Хаби отказался возглавить клуб с Мусиалой и Кейном. Испанец мечтает в итоге тренировать «Реал» с Мбаппе. А пока вылетел от «Баварии» из Лиги чемпионов с «Байером», причем заслуженно. В этом сезоне много говорят о «Ливерпуле», ПСЖ и «Барселоне». Фокус внимания верный, три прекрасные команды с крутым футболом.

Однако давайте не забывать о «Баварии». Команда юного тренера Компани тоже среди главных банд сезона. «Байер» сейчас не такой везучий и злой, как год назад. Но Хаби Алонсо в шести матчах подряд ни разу не проиграл сопернику из Мюнхена. А теперь Венсан и его подопечные добились двух побед с запасом. Клуб из Леверкузена хорош, но уступил 0:5 по сумме матчей. Снова можно говорить о великолепной игре Кейна. Харри сделал дубль в первом поединке и забил в Леверкузене. А затем англичанин сделал голевую передачу на проворного Дэвиса.

Кейна на протяжении всей карьеры, да и сейчас, привычно не замечают на широкой сцене. Хотя у Харри 21 гол в Бундеслиге и 10 мячей в Лиге чемпионов, никто не говорит о нём так, как о Дембеле, Салахе и Рафинье. Зря, ведь речь о тяжелом форварде, который благодаря многолетним выступлениям за неудачливый «Тоттенхэм» научился работать на разных участках поля. Одна из причин, почему Дэвис и Мусиала продлили контракты с «Баварией» – Кейн. Харри помогает создать нормальную атмосферу в коллективе. Англичанин заражает полезной нормальностью.

Если «Бавария» Компани только строится, бывают проколы, то «Интер» – одна из самых четких команд последних лет. У них есть функциональный кризис, поскольку Индзаги не располагает составом «Барселоны» или ПСЖ . Зато миланцы снова в четвертьфинале Лиги чемпионов. Не повторили ошибку «россонери», не проиграли «Фейеноорду» дома после выездной победы 2:0. Голландцы стали второй командой, которая забила «Интеру» в Лиге чемпионов, но Тюрам и Чалханоглу не позволили говорить о сенсации. «Интер» с четкой широкой схемой очень опасен.

Поскольку Флик выигрывал Лигу чемпионов с «Баварией», а Луис Энрике поднимал над головой кубок чемпионов, работая с «Барселоной», то опытные наставники точно скажут своим ярким командам правду. А правда простая. Не всегда в Лиге чемпионов побеждает клуб с красивым, сочным и летним футболом. Серия успехов «Реала» подчеркивает, что иногда речь о самых мощных, забивающих в падении через себя. А иногда «Мадрид» точно не был лучшим. Терпел удары судьбы и соперников в плей-офф. На опыте пробирался в финал и забирал блестящий кубок.