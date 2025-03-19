Дзюба пустил слезу и забил рекордный мяч за сборную. Гренада расклеилась в конце первого тайма

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сегодня, 22:11

Держались, но размокли и развалились.

Сборная Гренады даже создала полумомент

Начинаем с важного, ведь в последних матчах команды Карпина соперники пробовали забить разве что ударами с центра поля. Гренада оказалась не самым удобным оппонентом для классической европейской команды. Под холодным дождём поле стало быстрее. Когда мяч был у фаворита, то получалось легко катать мяч. Но как только Гренада атаковала, то начали пользоваться умением вести борьбу один в один. Благодаря физическому преимуществу некоторые футболисты гостей – широкоплечие и тяжелые ребята, получали преимущество.

Разок пробили по воротам Латышонка, Евгению пришлось вступить в игру. Но есть и хорошая новость – к тому моменту Пруцев уже забил. Хавбек «Спартака» получил первую хорошую возможность, но пробил в перекладину. А вот дальше катнул мяч мимо голкипера и защитников в угол ворот. На первых минутах активнее всех был Садулаев на левом фланге. На эту сторону поля в глубине смещался Батраков, широко на фланге иногда появлялся Глушенков. Карпин использовал излюбленную фишку Анчелотти, когда три футболиста на одном краю.

После гола и короткого отрезка активности Гренады футболисты в красной форме вспомнили установку на матч. Искали возможности для Дзюбы. Артём перед стартом игры пустил скупую слезу хулигана, когда услышал гимн, ведь давно не выступал за сборную. Несколько раз Артём неплохо играл головой, но прицельно пробить по воротам не сумел. Чистые моменты ему долго не создавали, ведь четверка защитников Гренады играла узко и не позволяла выходить на идеальные ударные позиции. Дзюбе было непросто, пока защитники соперника не устали.

По такой игре не хватало справа Пиняева. Вингер «Локомотива» получил травму. Батракова не поставили на фланг, Алексей был сегодня диспетчером. Пруцев играл в свободной позиции, а Фомин страховал всех из глубины. Не хватало правильной работы Глушенкова справа. Вылазки на другой фланг не сработали, а по правому краю Максим играл не так активно, как защитник Адамов. На другом фланге был Горшков, но левый защитник ходил вперед. Пожалуй, после первого тайма у Карпина не было вопросов лишь к Садулаеву, Батракову и Адамову.

Дзюба побил рекорд в конце первого тайма

Даже когда соперник терял мяч у собственной штрафной площади, футболисты российской команды долго не могли исполнить нормальную подачу в район Дзюбы. Артём злился. Не просто так вернулся в команду, а с целью оторваться от Кержакова по голам. Хватало одного несчастного удара. Разок мог протолкнуть мяч в сетку, но защитник сыграл надежнее, чем его коллеги. Хозяева зря стали прессинговать чуть ниже. Дав футболистам из Гренады паузу, позволили им адаптироваться к погоде, скоростям игры фаворита и заметно скользкому полю.

Тактически у хозяев можно отметить приказ Карпина часто менять позиции. Латышонок, защитники и Дзюба стояли на привычных местах. Даже Сильянов, хотя игрок «Локомотива» умеет играть на фланге, слишком высоко поднимался нечасто. А вот полузащитники и вингеры постоянно искали новые подходы. Пытались запутать соперника, который в глубоком блоке бесхитростно и надежно выбирал схему «4-4-2». Индивидуально у футболистов Гренады не было шансов впечатлить. А вот по командному движению соперник до перерыва понравился.

Если бы не провалили концовку тайма, то заслужили ничью, ведь вратарь не был постоянно в игре. Карпин кривился и злился, как и капитан Дзюба. Пришлось промокнуть под дождем, а вот смелых зрителей, которые пришли на стадион, порадовать мгновенно не сумели. С другой стороны, что плохого в нормальном сопротивлении соперника? В кои веки команда Карпина проверила силы, когда не всё получилось с первой попытки. Дзюба, разумеется, имел право высказать претензии напарникам. Рассчитывал на хорошую передачу и долго её выжидал.

Ближе к концу первого тайма хозяева перешли в режим «Арсенала». Часто зарабатывали и разыгрывали мяч с углов поля. В результате один из таких подходов привел к возвращению мяча в штрафную площадь. Удачный отскок позволил правому защитнику Адамову отличиться сильным ударом. Снова не Дзюба. Зато разница в два мяча подчеркивала, что старательность Гренады не отменяет низкий уровень этого соперника. Нет в мире выдающихся сборных в районе двухсотого места в рейтинге ФИФА . Гол Дзюбы после паса Батракова это грамотно доказал.

Второй тайм потерял футбольное значение

Счет 3:0 до перерыва всегда убивает не просто интригу, а желание внимательно смотреть футбол. Зато разница позволила штабу Карпина экспериментировать. Сборная выбрала тактику «4-3-3», но по ходу матча менялись задачи и для двух полузащитников в высоких позициях, и для вингеров. Плохо, что Гренада вообще не атаковала по центру. Хотелось бы посмотреть на Фомина без мяча. В «Динамо» у него немного работы в роли единственного опорника. Карпин не такой большой фанат копирования тактики клубов РПЛ , как был тренер Черчесов.

Но сегодня Батраков был в роли Барко, Пруцева попросили работать свободный и агрессивно, как Мартинс, а Фомина сделали Умяровым. Такой себе вариант футбола Станковича. Даже цвет футболок не поменяли. Слева в роли Маркиньоса правильно смотрелся Садулаев. А вот из Глушенкова вышел идеальный Бонгонда – Максим тоже не всегда был заметным и последовательным в решениях. А Дзюба, разумеется, не копировал юркого Угальде. Было бы странно заставлять без пяти минут футбольного дедушку играть в модных стилях, а не остаться собой.

После перерыва бедняги из Гренады вышли с единственной целью – пропустить как можно меньше мячей. Дзюба остался, чтобы забить ещё, но вместо этого отдал голевую передачу, забил Фомин. В той атаке был офсайд, но кого это интересует в подобных матчах? И Бакаев мощно пробил без шансов для среднего голкипера команды Гренады. Команда Карпина могла забить сегодня от семи мячей. Остановились раньше, но голов хватило для продолжения серии без поражений до 14 матчей. Тренер Карпин семь раз подряд. Разница голов 39:0.