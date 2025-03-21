Крутая сборная Бельгии обанкротилась. Бывший тренер «Спартака» добил неудачливых фаворитов

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сегодня, 17:01

Новый тренер не исправил ситуацию.

Бельгия закономерно скатилась

Де Брюйне прав. Для страны на 12 миллионов жителей результаты сборной Бельгии последнего десятилетия – прорыв. Подготовили прекрасное поколение. Причем не впервые в истории. После замечательных 80-х пришли сильные годы в двадцать первом веке. Азар, Куртуа и Де Брюйне стали призерами чемпионата мира. Но в финалах не бывали. Даже Лигу наций не выигрывали. Из-за этого немного грустно, ведь Бельгия с 66-го места в рейтинге ФИФА поднялась на первое всего за шесть лет.

Представьте, что сборная России совершает рывок на первое место. Футболисты «красных дьяволов» стали героями больших клубов, в основном из Англии. У них коллекции трофеев с богатыми командами. Вот только когда бельгийцы играют вместе, представляя честь страны, то получается неважно. Вчера французский тренер Руди Гарсия, заменивший на посту Доменико Тедеско, проиграл сборной Украины. Проиграл по делу, ведь соперник показал волю к победе и провел сильный второй тайм.

Бельгия в очередной раз недооценила соперника? В этот раз нет. Хотя заносчивость игроков была одной из причин прошлых неудач, теперь многие примадонны смотрели поединок в Мурсии по телевизору. Украинцы даже вне родных стен показали хорошую игру в пас, высокую скорость и забили три мяча в ворота Куртуа. С другой стороны поля был тоже вратарь «Реала», но Лунин пропустил всего один мяч. Через три дня будет ответный поединок за право сыграть в элите Лиги наций в следующем сезоне.

Разумеется, команда Де Брюйне остается фаворитом. В футболе сборных много раз отыгрывали два мяча. Вот только если оценивать Бельгию не по одному поединку, а на дистанции, то констатируем печальную правду. Спеклись. Великий проект обанкротился. Бельгия больше не сборная, которую можно и нужно включать в списки лучших на планете. Многие великие ветераны ушли, а молодые ребята вряд ли получат поддержку оставшихся звезд, поскольку Де Брюйне жалобщик, а не учитель.

Не создали единый коллектив

Все в футболе знают историю конфликта Куртуа и Де Брюйне. Девушка Кевина хотела ему насолить. Выбрала для измены именно носатого друга всех жирафов. Некрасиво поступили. Дама в итоге не осталась ни с Де Брюйне, ни с Куртуа. Они женаты на девушках, которые им не изменяют. Но что о Куртуа говорит короткий роман с подругой напарника по сборной? У Тибо сложный характер. Обиделся на выбор Тедеско – Доменико сделал капитаном сборной Лукаку, поэтому покинул национальную команду на время.

После увольнения итальянского немца голкипер «Реала» вернулся в сборную, чем огорчил уже Анчелотти. А теперь взбунтовался бельгийский голкипер Кун Кастелс. Посчитал поведение Куртуа неуважением к напарникам и к стране. Тибо ради интересов национальной команды не искал способов помириться с Тедеско. А когда оборона подстроилась под другого голкипера, то решил вернуться. И пропустил от украинцев три мяча в первом поединке. У Бельгии даже лидер Компани не сумел соединить коллектив.

Теперь Венсана нет, он тренер «Баварии». У Бельгии нет своего вечного Модрича. Вчера в Загребе был замечательный момент. Мбаппе рисовал пенальти, а Модрич наорал на напарника по «Реалу». У Бельгии нет идеального лидера, который руководит игрой, как Лука в клубе и сборной. Де Брюйне из другого теста. Кевин вчера удачно навесил мяч на Лукаку – так фаворит забил, но затем хавбека закрыли. Будь Де Брюйне как Модрич, то «Манчестер Сити» выиграл бы Лигу чемпионов больше одного раза.

Азар тоже в Мадриде показал, что не является бойцом. Бельгийцы слишком эгоистичные. Больше претензий друг к другу и внутренней конкуренции, чем желания работать на страну. Де Брюйне, Азар или Лукаку – сложные люди. У них тяжела профессия, но себя любят в первую очередь. Ромелу, который теперь капитан, заявлял, что уйдет со сборной в раннем возрасте. Слово пока не сдержал. Но передумает, если Бельгия неудачно выступит в отборе к ЧМ -2026. Группа там крепкая, валлийцы, македонцы и Казахстан.

Не хватило великолепного тренера

Или хотя бы подходящего, как Скалони у Аргентины. Конечно, в идеале Бельгия ждала своего Ринуса Михелса. Чтобы не с первой попытки, но выиграл крупный турнир. Например, Евро-2020 вместо сборной Италии, которая точно не была стабильнее Бельгии на отрезке в последние десять лет. «Скуадра адзурра» даже пропускала чемпионаты мира. А Роберто Манчини точно не великий наставник. Зато его крутой штаб попал в нерв итальянской команды летом 2021-го года во время перенесенного Евро-2020.

А у Бельгии такого тренера и аналогичного отрезка не было. Здесь виноваты местные футбольные чиновники. Ни один наставник не был похож на будущего чемпиона. Вильмотс – ужасный выбор. Хотя Марк является легендарным футболистом, ставку на него можно сравнить разве что с решением сделать Мостового главным тренером сборной России. Вильмотс угробил несколько золотых лет команды. А после увольнения из сборной Бельгии не закрепился даже на уровне марокканского клуба «Раджа».

Выбор в пользу Роберто Мартинеса тоже был сомнительным. Как бывший тренер «Уигана» и «Эвертона» заслужил право распоряжаться самым ценным активом бельгийских игроков, то есть их временем? Мартинес не разогнал команду до максимальных оборотов. У него нет харизмы, что видно во время работы с Португалией. Там сейчас роскошный состав, но вчера проиграли Дании, могут вылететь из Лиги наций вместе с Роналду и молодыми звездами. А Бельгия может покинуть элиту нового турнира сборных.

Попробуют не позволить Зинченко создавать голы, как вчера. Лукаку по-прежнему опасен в штрафной, а Де Брюйне – мастер передач. Тилеманс – сильный хавбек. Хотя и не стал великим, как пророчили, когда Юри неприлично рано и впечатлял в «Андерлехте». Но успехи в клубах не значат, что бельгийцы будут хороши в сборной. Тедеско и Гарсия – крепкие и средние тренеры. В нынешнее ситуации нужен великий наставник. У Бельгии нет нового Ги Тиса, чтобы вывел в финал Евро. Команду ждут непростые времена.