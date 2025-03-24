Дзюбу вывели из состава сборной России. Придётся справиться с Замбией без рекордсмена

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сегодня, 21:23

У африканцев тоже ротация в составе.

У команды Карпина семь разгромных побед подряд

Разница мячей в этих поединках 39:0. Единственная задача голкипера «Спартака» Максименко и его коллеги Ставера из «Рубина» против Замбии – продлить «сухую» серию коллег. От линии обороны тоже многое зависит. Тренер давно раскрыл карты. Будет применять агрессивную массовою ротацию состава. Хочет дать минуты всем, кто доступен. Форвард Дзюба, помогавший разгромить Гренаду и побивший общий с Кержаковым рекорд по голам за сборную, отправился в расположение клуба. Нападающий «Акрона» не сыграет против Замбии.

Также из-за риска травмы после нагрузок в расположение ЦСКА отправили хавбека Облякова. А «Крылья Советов» досрочно получили форварда Сергеева с аналогичной рекомендацией от врачей. Кроме Дзюбы, тренер сборной даст отдых Фомину из «Динамо» и Солдатенкову из «Крыльев Советов». Хавбек и защитник провели много минут в матче против крепких ребят из Гренады. С таким количеством перестановок, а ещё без ряда звездных легионеров – Сафонова, Головина, Захаряна и Алексея Миранчука, получат шанс многие резервисты.

Хотя не всем легионерам дали отгул по причине логистики, как Алексею Миранчуку, который живет в США . Карпин отметил психологическое состояние Захаряна. Юный плеймейкер с радостью бы забивал голы Гренаде и Замбии. Но травмы мешают Арсену закрепиться в заявке «Реал Сосьедада». Чалов тоже вынужден готовиться к играм ПАОКа, чтобы позже заиграть в стартовом составе. Карпин выставит тех, кто под рукой. Хотелось бы ещё раз заставить побегать Батракова – Алексей связывал игру, но скорее всего зрители увидят других футболистов.

Тренер Замбии не привез в Москву ряд звезд команды

Аврам Грант работал с «Челси». Израильского специалиста не нужно представлять опытной футбольной публике. Семидесятилетний наставник с 2022-го работает со сборной Замбии. Прошли отбор на Кубок Африки, который перенесли на конец года и проведут Марокко. Репетиция перед чемпионатом мира в этой стране, а также в Испании и Португалии через пять лет. А вот в отборе к мундиалю в Северной Америке сборная Замбии не готова. В группе проиграли Танзании, Нигеру и Марокко. Замбия сражается лишь за второе место.

Надо оказаться среди лучших команд со вторых мест, что сложно, учитывая три поражения в четырех матчах. А пока Грант отвлекся на путешествие в Москву. Не прилетел со сборной Патсон Дака из «Лестера». Также не будет вингера Банда из «Лечче». Замбия давно не считается местом, где часто рождаются футбольные таланты. Поэтому даже ребята из слабых европейских клубов из второстепенных лиг – звезды команды Гранта. Среди «Медных пуль», как их называют, можно отметить разве что экс-игрока РПЛ , вингера Кангва.

Бывший игрок тульского «Арсенала» выступает в Израиле. Говорит, что прекрасно подготовились к сборной России. Повторяет фразы сербов, белорусов, кубинцев и остальные соперников. В итоге никто не забил ни гола, хотя ошибки в обороне команды Карпина с таким количеством перестановок проскакивали почти во всех поединках. Оппоненты были намного слабее, а российская команда давно уверена в собственном превосходстве над сборными без свежих успехов. Карпин привык громить середняков вроде сборной Замбии.

Но любой серии приходит конец. Африканская команда не Гренада. Против крепкой сборной Марокко сыграли 1:2. Поскольку класс всех игроков, кроме Дака, примерно одинаковый, то приятно удивить ветерана Гранта может любой из его подопечных. Резервистам сборной России надо с максимальным уважением подойти к матчу. Гренада сопротивлялась лишь в дебюте матча. А у Замбии намного больше опыта. Хотя рядом с этим плохая форма и серия поражений. Карпин хотел бы играть с грандами, но они пока отказываются.

Сборную России назвали равной Испании и Аргентине

Футболистам сборной Гренады настолько понравилось в Москве, их настолько впечатлила работа соперника, что после матча засыпали комплиментами. Капитан сборной Гренады заявил, что сборная России выиграла бы ЧМ -2026. Лесть не стоит переоценивать. Сборная России при Карпине не выстояла против Хорватии, которую вчера домучила команда Франции. В мире достаточно фаворитов ЧМ на разных континентах. И понятно, что Гренада таких соперников встречает редко. Они даже с американцами почти не играют.

Коллектив Карпина можно сравнить в оптимальном составе как раз с командой Почеттино. Учитывая последние плохие результаты сборной США , они не сильно оторвались. А вот для Гренады российские футболисты были бразильцами. Особенно на сложном поле в непростую для футбола погоду. Замбия тоже не разбалована матчами против больших соперников. Им интересно сыграть против резервного состава команды Карпина. Валерий Георгиевич с любым составом не выиграет ЧМ -2026, ведь его команды нет в отборе турнира.

Накануне определись составы групп в зоне УЕФА . В большинстве есть фавориты. И они бегают быстрее, чем ребята Карпина. С другой стороны, в сборной теперь больше молодых игроков. Надеются дождаться официальных матчей. А пока надо стараться в спаррингах против Гренады и Замбии, как делал Дзюба. Артёму предложили поставить памятник. Точно перебор. Прижизненные постаменты смотрятся немного странно, хотя в футболе их хватает. Дзюба не Овечкин из футбола, Артёму хватит голевых рекордов.

С ветераном всё понятно. А всю команду России сложно оценивать из-за отсутствия сопротивления. Если заманят Бразилию и сборные похожего уровня, то станет проще и Карпину, и футболистам. А пока тренер применяет ротацию не только ради подарка клубам, чьи игроки получат низкие нагрузки. Ротация во имя мотивации. Мастера, которые сыграют против сборной Замбии, легче найдут желание бегать, чем привычные игроки стартового состава Карпина. Даже спарринги полезные, если игрокам выдать четкие установки.