«Спартак» Станковича просел в чемпионском рейтинге. Развернулась дискуссия о шансах на титул

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вчера, 22:23

На кону футбольный кубок.

После двух осечек против «Рубина» и «Ахмата» команда из Москвы отстала от «Краснодара» на пять пунктов. Глупые осечки против команд, которые многим в этом сезоне уступили, отбросили «красно-белых» от заветного первого места. Восемь лет не были чемпионами. Зато пытаются огорчить «Зенит» в год столетнего юбилея. После стартовых матчей года, когда «Спартак» впервые за много лет обыграл команду Семака в РПЛ , зародилась дискуссия о шансах Станковича на титул.

За чемпионство. Футбольный прогресс

Угальде в прошлом сезоне не забил ни разу в 12 матчах РПЛ . Сейчас у форварда 16 голов и 2 ассиста в 22 играх. «Спартак» год назад после двадцать второго тура был на девятой строчке в РПЛ . Набрали 33 очка, забили 27 голов, пропустили 26 раз. Сейчас на 11 очков больше. Отличились в сорок одной атаке. Пропустили на десять голов меньше. «Спартак» заметно прибавил после неудачи в прошлом сезоне. В Кубке страны могут попасть в Суперфинал через Путь регионов. В чемпионате осталось восемь попыток, чтобы за счет ещё одной победной серии обойти «Зенит» и «Краснодар». Шансы упали, но не являются на данный момент нулевыми. Надо обыгрывать «Ростов» в гостях в воскресенье, ключевой поединок весны.

Против титула. Опытные конкуренты

Даже у «Динамо» больше прицельного опыта борьбы за чемпионство, чем у нового «Спартака». Год назад были пятыми в таблице. А «Краснодар» домашней ничьей отобрал у «Динамо» чемпионство и вручил медали «Зениту». Сейчас подопечные Мусаева снова первые в РПЛ . А «Зенит» рядом. У команды Семака намного больше опыта, чем у «Спартака». В решающих матчах сезона в кубке и в чемпионате важно ставить не только на желание и мастерство. У «Зенита» перестановки в основе. И остаются люди, вроде Сантоса, Барриоса, Мантуана и Вендела. Все уже были чемпионами в РПЛ . А у «Спартака» триумф Карреры помнит лишь запасной хавбек Зобнин. Основа Станковича без предметного опыта борьбы за титул в РПЛ .

За чемпионство. Игроки с характером

В кои веки в заявке парни, способные собраться. Хавбек Мартинс играл плохо, а теперь один из лидеров. Были проблемы с реализацией моментов, но Кристофер сделал важный дубль против «Зенита». Центральный защитник Срджан Бабич крайне важен для команды. Его напарники не играют так стабильно, но серб в сердце обороны «Спартака». Москвичи могли пропустить ещё меньше мячей, но редко позволяют оппонентам напомнить о печальном прошлом. Также есть Барко, выдающийся плеймейкер. У ещё одного малыша Маркиньоса неплохой последний пас. Наконец, Угальде в окружении людей, которым ещё нужно показать характер по примеру Манфреда. Гарсия и Солари пока не заиграли, но в любой момент могут прибавить.

Против титула. Выездные поединки

В таблице домашних матчей «Спартак» первый. Даже если отнять три очка, поскольку сыграли на один поединок дома больше, чем конкуренты. А вот в гостевом перечне результатов Станкович лишь пятый. Впереди пять выездных встреч. На чужом поле встретят «Ростов», «Акрон», «Факел» и «Динамо». А ещё есть игра в Самаре. «Крылья Советов» в чемпионате уже обставили «Зенит» и «Локомотив». Дзюба тоже может забить «Спартаку» в составе «Акрона». Очки против «Рубина» и «Ахмата» москвичи потеряли на выезде. Команда, которая успешнее дома, проведет лишь три поединка в родных стенах в РПЛ . Два из матчей против соседей по региону – ЦСКА и «Химок». Календарь непростой. Зато сыграли по два раза с рядом конкурентов.

За чемпионство. Кадровая глубина

На дистанции важно иметь варианты в разных линиях. Когда не смог сыграть Рябчук слева, то там вышел центральный защитник Дуарте. А место парагвайца занял Литвинов. В центре поля появлялся Пруцев. В атаке больше вариантов. Медина и Бонгонда получили конкурентов – Маркиньоса, Солари и Гарсию. Угальде основной, но можно менять тактику, играть с двумя нападающими. «Спартак» отпустил Селихова в «Урал», а в запасе сильный Помазун, если Максименко по любой из причин не сможет выйти в основе. У Станковича неплохой состав. У Семака больше разных кадровых проблем. У «Спартака» нет эпидемии травм и есть варианты на разных позициях. И заявка длиннее, чем у «Краснодара».

Против титула. Академичный тренер

Станкович хочет, чтобы всё было по уму. В «Црвене Звезде» и «Ференцвароше», где серб выигрывал национальные лиги, у него был разыгрывающий опорник, «десятка» и часто акценты на атаках флангами. Деян мечтает выстроить чемпионскую игру. Серб не из тех, кто резко перестраивает команду в перерыве и часто меняет тактический рисунок. Станкович эмоциональный на бровке, но академичный по подходу. «Спартак» не стал переходить на три центральных защитника, нет сильных латералей и есть вингеры. И пока нет четкой тройки в атаке, где все игроки в одинаково хорошей форме. Иногда «Спартак» банален, и это проблема для тренера Станковича накануне кульминации сезона.

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