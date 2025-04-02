«Спартак» Станковича просел в чемпионском рейтинге. Развернулась дискуссия о шансах на титул

На кону футбольный кубок.
После двух осечек против «Рубина» и «Ахмата» команда из Москвы отстала от «Краснодара» на пять пунктов. Глупые осечки против команд, которые многим в этом сезоне уступили, отбросили «красно-белых» от заветного первого места. Восемь лет не были чемпионами. Зато пытаются огорчить «Зенит» в год столетнего юбилея. После стартовых матчей года, когда «Спартак» впервые за много лет обыграл команду Семака в РПЛ, зародилась дискуссия о шансах Станковича на титул.
За чемпионство. Футбольный прогресс
Угальде в прошлом сезоне не забил ни разу в 12 матчах РПЛ. Сейчас у форварда 16 голов и 2 ассиста в 22 играх. «Спартак» год назад после двадцать второго тура был на девятой строчке в РПЛ. Набрали 33 очка, забили 27 голов, пропустили 26 раз. Сейчас на 11 очков больше. Отличились в сорок одной атаке. Пропустили на десять голов меньше. «Спартак» заметно прибавил после неудачи в прошлом сезоне. В Кубке страны могут попасть в Суперфинал через Путь регионов. В чемпионате осталось восемь попыток, чтобы за счет ещё одной победной серии обойти «Зенит» и «Краснодар». Шансы упали, но не являются на данный момент нулевыми. Надо обыгрывать «Ростов» в гостях в воскресенье, ключевой поединок весны.
Против титула. Опытные конкуренты
Даже у «Динамо» больше прицельного опыта борьбы за чемпионство, чем у нового «Спартака». Год назад были пятыми в таблице. А «Краснодар» домашней ничьей отобрал у «Динамо» чемпионство и вручил медали «Зениту». Сейчас подопечные Мусаева снова первые в РПЛ. А «Зенит» рядом. У команды Семака намного больше опыта, чем у «Спартака». В решающих матчах сезона в кубке и в чемпионате важно ставить не только на желание и мастерство. У «Зенита» перестановки в основе. И остаются люди, вроде Сантоса, Барриоса, Мантуана и Вендела. Все уже были чемпионами в РПЛ. А у «Спартака» триумф Карреры помнит лишь запасной хавбек Зобнин. Основа Станковича без предметного опыта борьбы за титул в РПЛ.
За чемпионство. Игроки с характером
В кои веки в заявке парни, способные собраться. Хавбек Мартинс играл плохо, а теперь один из лидеров. Были проблемы с реализацией моментов, но Кристофер сделал важный дубль против «Зенита». Центральный защитник Срджан Бабич крайне важен для команды. Его напарники не играют так стабильно, но серб в сердце обороны «Спартака». Москвичи могли пропустить ещё меньше мячей, но редко позволяют оппонентам напомнить о печальном прошлом. Также есть Барко, выдающийся плеймейкер. У ещё одного малыша Маркиньоса неплохой последний пас. Наконец, Угальде в окружении людей, которым ещё нужно показать характер по примеру Манфреда. Гарсия и Солари пока не заиграли, но в любой момент могут прибавить.
Против титула. Выездные поединки
В таблице домашних матчей «Спартак» первый. Даже если отнять три очка, поскольку сыграли на один поединок дома больше, чем конкуренты. А вот в гостевом перечне результатов Станкович лишь пятый. Впереди пять выездных встреч. На чужом поле встретят «Ростов», «Акрон», «Факел» и «Динамо». А ещё есть игра в Самаре. «Крылья Советов» в чемпионате уже обставили «Зенит» и «Локомотив». Дзюба тоже может забить «Спартаку» в составе «Акрона». Очки против «Рубина» и «Ахмата» москвичи потеряли на выезде. Команда, которая успешнее дома, проведет лишь три поединка в родных стенах в РПЛ. Два из матчей против соседей по региону – ЦСКА и «Химок». Календарь непростой. Зато сыграли по два раза с рядом конкурентов.
За чемпионство. Кадровая глубина
На дистанции важно иметь варианты в разных линиях. Когда не смог сыграть Рябчук слева, то там вышел центральный защитник Дуарте. А место парагвайца занял Литвинов. В центре поля появлялся Пруцев. В атаке больше вариантов. Медина и Бонгонда получили конкурентов – Маркиньоса, Солари и Гарсию. Угальде основной, но можно менять тактику, играть с двумя нападающими. «Спартак» отпустил Селихова в «Урал», а в запасе сильный Помазун, если Максименко по любой из причин не сможет выйти в основе. У Станковича неплохой состав. У Семака больше разных кадровых проблем. У «Спартака» нет эпидемии травм и есть варианты на разных позициях. И заявка длиннее, чем у «Краснодара».
Против титула. Академичный тренер
Станкович хочет, чтобы всё было по уму. В «Црвене Звезде» и «Ференцвароше», где серб выигрывал национальные лиги, у него был разыгрывающий опорник, «десятка» и часто акценты на атаках флангами. Деян мечтает выстроить чемпионскую игру. Серб не из тех, кто резко перестраивает команду в перерыве и часто меняет тактический рисунок. Станкович эмоциональный на бровке, но академичный по подходу. «Спартак» не стал переходить на три центральных защитника, нет сильных латералей и есть вингеры. И пока нет четкой тройки в атаке, где все игроки в одинаково хорошей форме. Иногда «Спартак» банален, и это проблема для тренера Станковича накануне кульминации сезона.
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Многие не верят в чемпионство «Краснодара», «Спартака» и любого другого клуба, кроме «Зенита». Понимаем их аргументы. Семак не всегда получал идеальную игру своих подопечных. И шесть лет подряд становился первым. В «Зените» заявляли, что цель – 12 чемпионских титулов Сергея Богдановича подряд. РПЛ превратилась в турнир одной команды. Впрочем, всем сериям приходит конец. «Манчестер Сити» не будет первым в АПЛ. ПСЖ раньше терял титулы во Франции. В Бундеслиге в прошлом сезоне «Бавария» допустила победу «Байера». «Ювентус» давно не чемпион Серии А, хотя раньше купался в победах. Но если «Зенит» оступится в РПЛ, то по сумме последних лет титул сильнее заслужил «Краснодар», перестроенный Ивичем и Мусаевым, чем «Спартак». У двух претендентов есть привычка трагично и немного глупо выпускать кубки из рук. Посмотрим, как Станкович настроит свою команду на «Ростов» и упрямых середняков. До дерби с ЦСКА в конце апреля нужна серия побед, иначе не будет чемпионства.