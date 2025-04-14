Путешествие по футбольным подземельям. Будущие участники ведущих лиг Европы

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вчера, 20:21

«Балтика» в любопытной компании.

Первая лига. «Балтика»

С осени клуб из Калининграда тренирует Талалаев. Андрей Викторович не входит в список самых везучих наставников страны. Но в клубе Первой лиги без проблем подхватил команду Игнашевича. «Балтика» уверенно лидирует уже без молодого хавбека Козлова, ушедшего в «Краснодар», и ключевого голкипера Латышонка – вратаря «Зенита». У Талалаева во всех турнирах 17 побед, 4 мировые и всего 2 поражения. «Балтика» в полном порядке. Им помогает белорусский нападающий Виталий Лисакович. Вчера обыграли «Сочи». Забивали по четыре и шесть мячей более слабым соперникам. Отрыв от «Торпедо» уже 11 пунктов. «Урал» идёт третьим, у них на 13 очков меньше, чем у «Балтики». С одним клубом, который вернется в РПЛ , точно определились. Команда из Калининграда мечтает со второй попытки задержаться в элите. Интересно будет сравнить подход Талалаева и Игнашевича против лидеров РПЛ .

Чемпионшип. «Лидс» и «Бернли»

В безумно сложном Чемпиошипе лидируют две любопытные команды. «Лидс», который раньше тренировал Бьелса, сейчас возглавляет Даниэль Фарке. Несостоявшийся тренер «Краснодара» – немец приехал и уехал три года назад, неплохо справляется. Набрал 88 пунктов за четыре тура до конца. У «Бернли», который в прошлом тренировал нынешний тренер «Баварии» Компани, тоже 88 баллов. Быть первым или вторым не принципиально, есть две прямые путевки в АПЛ . А вот третью разыграют четыре команды в знаменитом плей-офф. Много претендентов. А «Шеффилд Юнайтед» лидирует в этой группе команд. Всего на пять очков ниже двух лидеров. Хотя понятно, что Фарке и Паркер фавориты. Скотт работал с «Фулхэмом» и «Борнмутом», и очень хочет предпринять ещё одну попытку в АПЛ . Аутсайдеры сезона слабые, надежда на новичков. «Лидсу» и «Бернли» важно усилить состав ближайшим летом.

Серия В. «Сассуоло»

Часто лидируют знакомые команды с опытом борьбы на высоком уровне. «Сассуоло» представляли в разные годы Ачерби из «Интера», Локателли из «Ювентуса» и бывший игрок сборной Италии Сенси, который теперь выступает за «Монцу». Форвард Скуадры Берарди всю карьеру провел в «Сассуоло». Не предал команду после вылета в Серию В. Лидируют с внушительным отрывом от «Пизы». Опережают клуб из города знаменитой наклоненной башни на 9 пунктов. Берарди занимается голевыми передачами – у чемпиона Европы 12 ассистов в чемпионате, а вот голы забивают француз Лорьен и итальянец Пьерини. Тренирует «Сассуоло» чемпион мира, бывший латераль Фабио Гроссо. Команде нужно усиление, чтобы безболезненно влиться в семью клубов Серии А ещё раз. Но на фоне «Монцы», которая выиграла всего 2 из 32 матчей в высшей лиге, «Сассуоло» вряд ли затеряется. Былой опыт поможет итальянцам в элите.

Бундеслига 2. «Гамбург»

Клуб из северной Германии больше не носит прозвище «динозавры». Получили его благодаря стабильным выступлениям в высшей лиге. Бывший чемпион Бундеслиги скатился во второй дивизион. «Гамбург» вылетел ещё в 2018-м. На протяжении многих сезонов не получалось вернуться в элиту. Трагичная история клуба, который обыгрывал «Ювентус» в финале Кубка чемпионов в Афинах в 1983-м. Магат забил единственный мяч в ворота ещё более легендарного Дзоффа. Спустя много десятилетий «Гамбург» скатился. Долго не могли подобрать правильного наставника для решения ключевой задачи в новейшей истории клуба. Сейчас их тренирует Мерлин Польцин. Раньше был временным тренером, потом уступил место более опытному коллеге. Наконец снова возглавил команду. «Гамбург» не гарантировал себе первое место, ведь на второй строчке «Кёльн». Оба лидера теряют очки, идет напряженная и упрямая борьба.

Лига 2. «Лорьян»

Кузяев может покинуть Францию, ведь его «Гавр» ведет отчаянную борьбу за выживание с «Сент-Этьеном». А вот подняться выше хотят «Лорьян» и ФК «Париж». В прошлом сезоне текущий лидер Лиги 2 играл с ПСЖ и «Монако». Вылетели год назад, хотя набрали по 29 очков с «Мецем». Но по дополнительным показателям оказались на предпоследней строчке. Обидную неудачу команда Оливье Панталони пытается компенсировать победами в низшей лиге. Борьба за первое место серьезная, поскольку «Лорьян» играет против клуба одного из самых богатых кланов планеты. Семья Арно имеет в распоряжении контрольный пакет акций «Парижа». Также где-то рядом крутится Клопп, опекающий все клубы, где есть акции корпорации «Ред Булл». «Париж» пригласил тренером Стефана Жилли, который раньше работал ассистентом в сборной Марокко. До первого места парижанам всего три очка.

Сегунда. «Эльче»

У испанцев тоже жаркая борьба за лидерство во второй лиге, как у французов. И тоже знакомые команды. «Эльче» играл в Ла Лиге до весны 2023-го. Скромный клуб провел в Сегунде почти весь 21-й век. Им не привыкать. Зато теперь могут позволить себе первую строчку. Во второй испанской лиге обитают сейчас «Леванте», они на второй позиции, «Расинг» – уступают лидеру на шесть баллов, а ещё «Овьедо» с верными фанатами. Мата, Касорла и Мичу тринадцать лет назад спасли этот клуб от исчезновения, а теперь там заправляют мексиканцы. А вот владельцем «Эльче» является аргентинец. Вряд ли эта команда станет сенсацией следующего сезона в Ла Лиге. В Испании слишком сильные лидеры и крепкие середняки. Даже попытка бразильца Роналдо построить приличную команду на базе «Вальядолида» не увенчалась успехом. Клуб «Зубастика» на последнем месте в Примере.