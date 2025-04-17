«Арсенал» назвали фаворитом, а «Барселону» аутсайдером. В Лиге чемпионов будет новый король

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вчера, 21:17

У квартета примерно равные шансы.

Традиционно суперкомпьютер симулировал будущие полуфинальные матчи Лиги чемпионов. После сотен и тысяч прогонов по алгоритму с упором на статистику выдали результат. Вероятность победы «Арсенала» самая высокая, а у «Барселоны» якобы самые низкие шансы. Наверное, велико влияние оборонительных параметров на такой стадии. Машина не верит, что можно выиграть Лигу чемпионов, если допускаешь грубые ляпы в защите и держишь линию обороны высоко, как делает Флик. Хет-трик Гирасси стал ещё одним напоминанием, почему «Барселона» не оторвалась от «Реала» на десять пунктов в Ла Лиге, где им сражаться в очном Эль Класико. Хотя сложность прочих матчей не единственный фактор против «Барселоны». Понятно, что может повлиять отсутствие победного опыта в Европе у «Арсенала» и ПСЖ . А у «Интера» ограничения из-за разницы в бюджете клуба с конкурентами в Лиге чемпионов. У Индзаги органичная заявка, но у «Барселоны», где тоже проблемы с деньгами, много талантов и парочка опытных ветеранов. Минусы есть у каждого из четверки. А сосредоточимся на позитиве.

Аргументы в пользу «Арсенала»

Трофейный голод – их козырь. Артета ничего серьезного в тренерской карьере не выигрывал. Внутренние английские кубки смешны, когда речь о клубе, который никогда не был первым в Лиге чемпионов. В АПЛ не побеждали 21 сезон, зато получили исторический шанс на прорыв в еврокубках. Артете будет проще готовиться к ПСЖ , ведь видел уловки Слота и Эмери. Также у него есть советник – Гвардиола сам играл против парижан. «Арсенал» благодаря проходу «Реала» получил уверенность. Важно не переборщить с заносчивостью. Результаты в АПЛ указываю на минусы команды без яркого центрфорварда. Вингер Сака не всегда попадает в цель. Зато Райс в шикарной форме. Забил «Реалу» два гола в первом матче, надежно отыграл в защите во второй битве. «Арсенал» стал наглее. Льюис-Скелли спросил Беллингема, где ремонтада, а Джуд не пожал защитнику руку в ответ. «Арсеналу» важно измениться психологически, чтобы не повторить ошибки прошлого. Год назад вылетели от «Баварии», а два года назад по пенальти уступили «Спортингу» в Лиге Европы. Чтобы выиграть главный кубок года, нужно прибавлять.

Аргументы в пользу «Интера»

Миланцы сыграют в полуфиналах против «Барселоны». Их шансы на победу в финале суперкомпьютер оценил в 25.5 %. Каталонцам отдал всего 21.8 %. Хотя понятно, что всё это лишь примерная оценка. У команд Индзаги и Флика есть шансы на престижный требл. Миланцам придется отвлекаться на Серию А, зато у них есть опыт в Лиге чемпионов. Как и Флик с Энрике, Симоне играл в финале турнира. «Интер» уступил Гвардиоле и Родри, но снова показывает достойный футбол. По ресурсам миланцы ниже. Их козырь – неудобность для соперников. Впрочем, «Интер» не всегда встречал элитных соперников. А когда встретили Гвардиолу, Артету и Компани, то получили 2 мировые и 2 победы. Посмотрим на них против Флика. Год назад «Интер» уступил в серии пенальти «Атлетико» в первом раунде плей-офф. Теперь выбили «Баварию» и зашли в четверку, где являются самой опытной командой. У «Интера» есть свежий финал Лиги чемпионов за спиной. Схему «5-3-2» сложно сломать. Эксперты указывают, что у «Арсенала» даже форварды работают на оборону. У «Интера» похожая структура. Каталонцы должны показать максимально чистый во всех фазах футбол, чтобы уверенно убрать с пути крутых итальянцев.

Аргументы в пользу ПСЖ

Никто из четверки не рванул так резко вверх по качеству игры, как ПСЖ . Они с большим трудом выбрались в плей-офф, устроив камбэк по ходу матча с «Манчестер Сити». А в новом году ПСЖ словно подменили. Касается не только Дембеле. Усман сбавил в последние недели после безумного рывка, но остается важным звеном в атаке. Зимой привезли Кварацхелию, удачный трансфер. Центрфорвард Рамуш на лавке, Дуэ и Баркола готовы создавать голы. Легковесная полузащита может стать проблемой против «Арсенала», где хавбеки намного агрессивнее. Но у ПСЖ свои плюсы. Уже проигрывали в Лондоне команде Артеты. Полезный опыт накануне новых поединков. ПСЖ набирает, а у «канониров» неоднозначные результаты в АПЛ . Конечно, вряд ли Артета выдаст серию провалов в национальной лиге, чтобы отвлечься на чемпионат, где «Ливерпуль» намного выше. Скорее всего, англичане справятся с нагрузками. Здесь только у «Барселоны» с «Интером» сложные задачи в родных лигах. А вот у ПСЖ есть козырь. Досрочно стали чемпионами, могут сосредоточиться строго на поединках против «Арсенала» в полуфиналах Лиги чемпионов. Свежесть должна помочь французам, если Луис Энрике четко спланирует ротацию.

Аргументы в пользу «Барселоны»

Роскошная атакующая команда. Оборона не настолько надежная, рядом с Кубарси нет второго Пуйоля. Зато Кунде справа настоящий монстр, полезный и выносливый игрок. Также у команды шустрые полузащитники. Педри, Де Йонг и Гави настроены неприятно удивить Райса, Партея и Эдегора. Также на «Барселону» работает невероятная атака. Левандовски, Рафинья и Ямаль неудержимы в вечера, когда пошла игра. Также у каталонцев сильные игроки на скамейке. Ольмо отдаст умную передачу, а Ферран – джокер с голами. «Барселону» возглавляет мудрый наставник Флик. Конечно, характер у его футболистов сложный. Но «Барселона» чаще в хорошем настроении, как их вратарь Щесны. Рафинья хуже себя контролирует, зато работает на команду. Форма вингера, который украдкой мечтает забрать «Золотой мяч 2025», в пользу «Барселоны». Каталонцы благодаря перевоплощению всего за год прошли путь от команды, которая с Хави проиграла дома 1:4 ПСЖ , до команды, которая била «Баварию» 4:1 и зашла в Лиге чемпионов дальше, чем «Реал».