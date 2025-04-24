У «Спартака» остался чемпионский потенциал. Но побед в дерби над ЦСКА и «Динамо» будет мало

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вчера, 19:35

Идеальная серия не гарантирует титул.

У «красно-белых» крайне сложный календарь

В субботу «Спартак» сыграет против ЦСКА . «Армейцы» набрали 16 очков из 18 в последних шести матчах РПЛ . Была ничья против «Крыльев Советов», но подопечные Николича доказали, что успешно провели зимнюю паузу. Хотя проблемы у ЦСКА тоже остались. В основном причина в форвардах. Играют «4-3-1-2», но нет основного дуэта форвардов. Зато есть победы, ведь отличались полузащитники. Смена тактики ЦСКА повлияет на дерби против «Спартака». Для Станковича это предпоследний матч дома в чемпионате.

Деян знает, как его команда играет на выезде – шесть роковых осечек. Дома обязательно надо пользоваться поддержкой фанатов и заставить ЦСКА проиграть впервые с конца ноября и поединка против «Ростова». Впечатляет, что «армейцы» собрали серию из двенадцати матчей без поражений. А «Спартаку» мало будет победы в одном дерби. Даже если «красно-белые» выиграют все пять матчей в РПЛ , то могут остаться без титула. «Краснодар» выше на пять пунктов, а «Зенит» на три. Между собой соперники сыграли.

«Спартак» после ЦСКА трижды бегает в РПЛ на выезде. Матч в Воронеже будет сложным. «Факел» тонет и хочет подарить фанатам успех против фаворита на прощание с РПЛ . Игра против «Динамо» опасна, поскольку до этого команды сыграют в Кубке страны. Поединок в РПЛ будет иметь предысторию. Дальше ещё один выезд в Самару. «Крылья Советов» неожиданно набрали кондиции. А мотивация может хромать, если к тому времени команде Осинькина не будут грозить переходные матчи. Но дело в самом «Спартаке».

Даже если соперник слабее, «красно-белые» легко могут наплевать на свою статистику в атаке или обороне. А финал сезона в РПЛ для «Спартака» пройдет дома против «Химок». Пока непонятно, будет ли существовать такой клуб в ближайшем будущем. Долги перед бывшим тренером и футболистами солидные, а будущее туманно. Вот только «Химки» – упрямый коллектив. В первом круге проиграли Станковичу, но провели хороший первый тайм. И не стоит забывать фактор, который всегда работает против «красно-белых».

Игры против «Спартака» – исторический бренд

Нет ощущения, что клубы РПЛ пытаются навредить «Зениту» любой ценой. Возможно, в последние годы петербуржцев воспринимают за стихию. Большой ураган, ничего не поможет. Многие соперники не играют против Семака так зло и агрессивно, как «Локомотив». Вот для команды Галактионова поединки против «Зенита» почему-то принципиальные. А вот многие другие, как и сам «Спартак», трусливо работали против вечных чемпионов. В новом сезоне Станкович пытался изменить подход – ничья в гостях, победа дома.

«Зенит» не бьют больно, а вот матчи против «Спартака» до сих пор ценят. По старой памяти приходят фанаты хозяев полей. Вратари соперников настраиваются и тащат. Именно поэтому «Спартак» первый по качеству моментов и лишь четвертый по забитым мячам. Также показательной является разница по голам на контратаках. Соперники давят на «Краснодар» и «Зенит», поэтому эти команды могут получить пространство. А вот против «Спартака» чаще низкая линия защиты. Соперники ставят на широкую схему игры.

У «Краснодара» 10 голов на контратаках, а у «Спартака» всего 4. При этом состав у «красно-белых» под контратаки. В линии атаки достаточно быстрых ребят. Победа над «Спартаком» до сих пор престижный результат, невзирая на малое количество свежих трофеев у москвичей. «Оренбург», «Рубин» и «Динамо» из Махачкалы добились успехов против фаворита из Москвы. А «Зениту» все они проигрывали. Казанцы дважды уступили Семаку по 4:0. На «Спартак» всегда настраиваются, как и на «Краснодар» в последние годы.

Чемпионство Станковича в руках конкурентов

Амбиции «Спартака» показывают дорогие трансферы. Потенциал показывает статистика. А сухие факты против команды Станковича. Сколько очков может потерять «Зенит»? В самом худшем случае Семак проиграет на выходных «Динамо» в гостях. Но для этого команде Лички надо стараться, а не бегать с мыслями о кубковом матче против «Спартака». «Пари НН» вряд ли справится с «Зенитом» в нынешнем состоянии. Зато у чемпионов интересные выездные матчи против «Динамо» из Махачкалы и «Ростова». Они помогут «Спартаку»?

«Спартаку» и «Краснодару». Финальный матч сезона в РПЛ Семак проведет дома против «Ахмата». Нельзя исключать, что чемпиона снова узнают в последнем туре. У «Зенита» точно не пугающий календарь. Остался только поединок против команды из группы лидеров. И у «Динамо» лишь теоретические шансы на чемпионство. А у «Краснодара» всё иначе. Они высоко в рейтингах и, что намного важнее, в таблице дивизиона. «Горожане» завтра сыграют против «Динамо» из Махачкалы на выезде. Упрямый и колючий соперник.

Вот «Краснодару» хватит серии из пяти побед подряд. А вот ничья после четырех побед, если «Зенит» выиграет все свои матчи, потопит «горожан». При равенстве пунктов «Краснодар» будет ниже по личным встречам. У «Спартака» ситуация другая. У них преимущество против «Зенита», если будет поровну очков. И ничья против «красно-белых», ведь Мусаев и Станкович обменялись выездными победами 0:3. Но до подсчета дополнительных показателей ещё далеко. А вот новые осечки «Краснодара» никогда нельзя исключать.