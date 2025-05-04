Лидер РПЛ работает на пределе. Уставший «Краснодар» вырывает очки по ходу кульминации сезона

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сегодня, 10:17

Демонстрируют характер.

У «горожан» немало волевых результатов

«Рубин» по-мужски встречал футболистов «Краснодара». Ничья могла стать логичным продолжением матча. Особенно когда хозяева проиграли второй тайм по ударам 5:11. Голкипера Агкацева «Рубин» потревожил после перерыва лишь дважды. Удалось забить мяч престижа и испугать футболистов Мусаева. Но это нервное напряжение, а не чистый страх, как в прошлом. «Краснодар» научился выгрызать очки. В их случае это единственный верный путь к защите первого места в таблице.

Волевым результатом в футболе принято называть камбэк. Но избежание глупой ничьей против крепкого середняка – признак наличия воли у команды. Ещё характер нужно показать, чтобы ничью в концовке превратить в победу. «Зениту» в первом круге забили на 88-й и 93-й минутах матчах. Недавно Семак разгромил Мусаева, но «Краснодар» выше в таблице. Во всех последних матчах «горожанам» было непросто. И каждый раз, кроме выезда в Санкт-Петербург, лидер РПЛ побеждал в итоге.

Вчера Мусаев одержал 18-ю викторию в чемпионате и набрал 61 пункт. Лучший результат в истории «Краснодара», хотя впереди ещё три матча. До игры «Зенита» отрыв в таблице составляет семь очков. Если Семак обыграет «Пари НН», то гарантировать титул «Краснодар» сможет двумя победами в трёх турах без учета результатов конкурентов. Год назад претендовали на титул, выиграв 16 матчей. Не хватило всего одной победы вместо любой из 8 ничьих. А в новом сезоне выступают успешнее.

«Краснодару» пригодилась серия из 11 побед подряд в первой части сезона. Тогда поняли, что хватает мастерства для первой строчки, как с тренером Ивичем. Владимир не как Клопп, о котором Слот вспомнил после чемпионства с «Ливерпулем». Серб ушел после ссоры с руководством. И неожиданный разворот не сломал команду. Снова разговор о характере. Все, от Кордобы и Агкацева до Оласы и запасных игроков понимают, что появился исторический шанс не читать, а написать историю.

Скромная скамейка ведёт к важному козырю

Часто говорят о скудном резерве «Краснодара». Правильно делают. На дистанции тяжело удержаться на вершине, если не хватает парочки сильных исполнителей, способных подстраховать. Но пора посмотреть на ситуацию под другим углом. У «Зенита» тасовали второго центрального защитника. В первом круге там был другой правый вингер. В атаке перемены на позициях «десятки», «девятки» и левого вингера. Семак ищет новую схему с тремя центральными защитниками.

Гибридные модели были популярны в прошлом. Но ведь «Зенит» тасует игроков, в том числе центральных форвардов, не после стабильных результатов. У «Краснодара» год назад стартовый состав отличался от нынешнего всего на несколько позиций. Сафонова заменил Агкацев. Алонсо уехал, а вместо него Коста. Прибавил хавбек Ленини. Чаще получает игровую практику вингер Са. Оба были в команде в прошлом сезоне. Нет кадровых метаний и выбор старта у Мусаева проще.

Остались проблемные позиции. Не удалось найти идеальных латералей и вингеров. Не хватило силы убеждения, чтобы заманить в Краснодар крутых новичков. Зато сыгранная обойма. Когда на замену выходят Кривцов, Мозес и Олусегун, то эта тройка прекрасно понимает «Краснодар», его стиль и подход. Знают напарников, давно изучили главного тренера. Если у «Спартака» вечно меняются подходы с наставниками и лидерами, то «горожане» пожинают плоды стабильности.

«Краснодару» не нужно владеть мячом чаще всех. Забивают много, сравнялись с лидерами из «Динамо». И важны не общие цифры, а состояние футболистов. Сперцян в шести последних матчах забил 4 мяча и сделал 2 ассиста. Эдуард заиграл после травмы. У хавбека 15 голевых участий. У Кордобы 14, а у Батчи 9. Полузащитник Черников придумал три гола ударами и пасами. У центрального защитника Тормены тоже три голевых участия. У 18 игроков есть мячи или ассисты.

Настрой соперников – ключевой фактор финала РПЛ

Футболисты «Динамо» включились против «Зенита» после перерыва. И забрали у петербуржцев два важных балла. Подопечные Лички могли уступить 0:1, если бы не потратили силы на матч чемпионата, где выбыли из гонки за трофеем. В последнем туре уже без чеха «Динамо» сыграет в Краснодаре. Дежавю. Год назад именно эти две команды встретились в решающий момент. «Горожане» не уступили «Динамо», москвичи не сумели вырвать чемпионство у «Зенита».

Сейчас у петербуржцев свои аналоги «Краснодара» на пути. «Пари НН», где мечтают избежать стыковых матчей, сыграет в Санкт-Петербурге. У тренера Ганчаренко, бывшего наставника «Краснодара», низкие шансы на успех. Впрочем, «Акрон» и «Крылья Советов» побеждали Семака на выезде. Лидер может удачно сыграть в центральном матче, например, как было в Кубке страны с ЦСКА накануне, а потом подставиться против середняка. «Зенит» стал нестабильным.

«Краснодар» старается быть другим. Они эффективнее, чем год назад. Побили клубный рекорд по очкам десятилетней давности, хотя в розыгрыше ещё 9 пунктов. У «горожан» три ключевых поединка. Важно обыграть в гостях ЦСКА . Весной в РПЛ пока не проигрывала только одна команда – «армейцы». У них восемь матчей, шесть побед и две мировые. Заметно, что запал пропадает, поскольку кубковая дуэль с «Зенитом» важнее, чем разборки в чемпионате без награды.

ЦСКА вряд ли обгонит «Зенит» и «Краснодар» одновременно. Возникает вопрос мотивации. «Рубин» её показал. ЦСКА , «Динамо» и «Оренбургу» надо определиться со своим отношением к матчам с «Краснодаром». Проще всего будет аутсайдеру. Теоретические шансы на спасение тают. Но есть вопросы престижа и давних связей с «Зенитом». «Оренбург» не так плотно дружит с петербуржцами, как много лет назад. Но могут зло встретить «Краснодар». Впереди жаркая развязка.

Не стоит забывать о календаре «Зенита». Кроме «Пари НН», у них гостевой матч против «Динамо» из Махачкалы. В Каспийске сложно, «Краснодар» испытал на себе давление середняка. Агкацеву пришлось отражать пенальти на последних минутах. «Ростов» и «Ахмат» – ещё два любопытных соперника. Не всегда удачно играют против «Зенита». Зато время от времени что-то щелкает и случаются ничьи. «Краснодару» нужны или свои победы, или новые осечки вечного чемпиона.