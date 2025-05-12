Упрямая команда вылетела из РПЛ после двух спасений. «Локомотив» и «Спартак» не выручили «Факел»

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сегодня, 13:29

Не сумели обыграть фаворитов.

Вылет закономерен, выживали с большим трудом

«Факел» заслужил добрые слова за характерный футбол. Поначалу были классическим андердогом. Финишировали на 14-м и 11-м местах. Показали волю и умение упрямо сыграть в родных стенах. «Факел» по настрою напоминал их капитана Квеквескири. Не всегда хватало мастерства, зато дрались со всеми, даже с фаворитами. А вот стратегически клуб из Воронежа был обречен на вылет. Причина самая банальная – деньги. «Факел» уступает по бюджету даже самым зажиточным клубам Первой лиги.

В прошлом удачно ротировали тренеров, чтобы спастись в концовке чемпионата. Теперь старый фокус не прошел, «Факел» досрочно покинул РПЛ . Роковым стало домашнее поражение от «Локомотива». Москвичи не работали на пределе, ведь сезон для Галактионова завершен. Однако «Факелу» не хватило физических сил в главных матчах весны. Пропустили всего один мяч от «Локомотива», а против «Спартака» сыграли вничью в большинстве. После неудач лишились математических шансов выжить.

Клуб, у которого есть поддержка в родном городе, будет выступать в Первой лиге. Никто в клубе не сможет пообещать, что «Факел» поднимется обратно. Для возвращения в РПЛ нужно найти подходящего наставника. Также принципиально сохранить ключевых футболистов. Хотя здесь проблема в состоянии лучших игроков команды. «Факел» в прошлом впечатлял физической подготовкой. Особенно четко и старательно работали на глазах у родной публики. А на зимних сборах просчитались с подготовкой.

«Факел» в новом сезоне проиграл все три домашних поединка на групповом этапе Кубка страны. За весь чемпионат в Воронеже одна победа хозяев. «Факел» обыграл «Оренбург», братьев по несчастью со дна таблицы. Зато собирали ничьи. Не проиграли в Воронеже «Краснодару», «Динамо» и «Спартаку». Но когда классическая домашняя команда выигрывает один матч из четырнадцати, то ей не выжить. «Факел» уступил другим аутсайдерам чемпионата по результатам поединков на своем поле.

«Пари НН» выиграл дома трижды, а сегодня вечером у них поединок против «Крыльев Советов». У «Оренбурга», «Ахмата» и «Химок» тоже по три победы в родных стенах. «Факел» их не догонит, остался один матч. В прошлом сезоне клуб из Воронежа дома набрал 19 пунктов. В гостях взяли ещё 15, не пришлось играть в стыковых поединках, где вылет поджидал «Урал». Теперь у «Факела» 5 пунктов на выезде, падение ровно в три раза. Тренер Шалимов не сумел настроить команду на майское чудо.

Обратимся к статистике, ведь не все поклонники РПЛ каждую неделю находили время на матчи «Факела». В этом случае числовое описание ситуации совпадает с тем, что показали на поле. У «Факела» 12 голов, худший результат сезона. На предпоследнем месте «Пари НН», но у них 21 забитый мяч и поединок в запасе. «Факел» не пропускал чаще всех, но они владели мячом 41 % игрового времени, последние по параметру в РПЛ . По реализации моментов клуб из Воронежа предпоследний после «Ахмата».

«Факел» пострадал без Маркова и тренера с фантазией

В феврале клуб потерял нападающего, который до сих пор лидирует по забитым мячам команды в чемпионате. В контракте ветерана Евгения Маркова был пункт о выкупе. Директор «Факела» Асхабадзе рассказал, что «Урал» разблокировал возможность трансфера. Также добавил, что в Первой лиге Марков будет получать больше, чем в составе команды РПЛ . «Урал» на пятой строчке в таблице второго по счету дивизиона. Марков не помог новой команде вернуться с фанфарами, а президент «Урала» жалуется на судейство.

Бурная футбольная жизнь в Екатеринбурге отвлекла Маркова. А «Факел» без толкового человека в штрафной площади остался без победных мячей. Каштанов, бывший футболист «Урала», забил в РПЛ дважды в ворота «Ахмата» прошлой осенью. После этого не отличался в 15 турах чемпионата. Ильин – ещё один опытный форвард, тоже отправил в чужие ворота два гола за сезон в РПЛ . Скромная статистика форвардов закрыла клубу благоприятный маршрут в лабиринте выживания. Тренеры их тоже сильно подвели.

Черевченко, Пятибратов и Шалимов – опытные наставники. И вся тройка отработала хуже, чем Ташуев на самом успешном отрезке с «Факелом». При этом нынешний наставник «Ахмата» тоже не отличается стабильностью. Вылет воронежцев стал результатом подхода руководства клуба к выбору наставников. Не держались за одного человека, тасовали специалистов. В таких условиях тяжело построить бедный, но упрямый проект. Два сезона с трудом спасались, третья попытка выжить в РПЛ ожидаемо провалилась.

А ещё подвели игроки. «Факел вел в гостях против „Рубина“. А потом хавбек Моцпан заработал красную карточку в раздевалку. После такого древний мастер голевых передач Иванов сделал два шикарных ассиста на левого защитника Безрукова. Напомним, что Олег Иванов был в заявке на Евро-2008 с Аршавиным, Жирковым и Семаком. А через семнадцать лет передачи хавбека приговорили „Факел“ в важном поединке РПЛ . Всё справедливо. „Пари НН“ и „Ахмат“ не хуже, а „Оренбург“ покинет высшую лигу чуть позже.

В РПЛ снова хотят подняться „Балтика“ и „Торпедо“. Эти клубы будут ждать неудачи скромных будущих конкурентов через год. „Динамо“ из Махачкалы рискует повторить опыт „Факела“, но у них в руководстве есть Гаджиев. Бывший тренер может уберечь от частой смены наставников. Махачкалинцы начали путь в высшей лиге в стиле „Факела“. Ещё непросто будет „Акрону“ и „Химкам“. Особенно клубу из Подмосковья из-за финансовых проблем. Но вряд ли „Химки“ выбросят из РПЛ , а „Факелу“ предложат стыки.