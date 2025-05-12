Упрямая команда вылетела из РПЛ после двух спасений. «Локомотив» и «Спартак» не выручили «Факел»

Не сумели обыграть фаворитов.
Вылет закономерен, выживали с большим трудом
«Факел» заслужил добрые слова за характерный футбол. Поначалу были классическим андердогом. Финишировали на 14-м и 11-м местах. Показали волю и умение упрямо сыграть в родных стенах. «Факел» по настрою напоминал их капитана Квеквескири. Не всегда хватало мастерства, зато дрались со всеми, даже с фаворитами. А вот стратегически клуб из Воронежа был обречен на вылет. Причина самая банальная – деньги. «Факел» уступает по бюджету даже самым зажиточным клубам Первой лиги.
В прошлом удачно ротировали тренеров, чтобы спастись в концовке чемпионата. Теперь старый фокус не прошел, «Факел» досрочно покинул РПЛ. Роковым стало домашнее поражение от «Локомотива». Москвичи не работали на пределе, ведь сезон для Галактионова завершен. Однако «Факелу» не хватило физических сил в главных матчах весны. Пропустили всего один мяч от «Локомотива», а против «Спартака» сыграли вничью в большинстве. После неудач лишились математических шансов выжить.
Клуб, у которого есть поддержка в родном городе, будет выступать в Первой лиге. Никто в клубе не сможет пообещать, что «Факел» поднимется обратно. Для возвращения в РПЛ нужно найти подходящего наставника. Также принципиально сохранить ключевых футболистов. Хотя здесь проблема в состоянии лучших игроков команды. «Факел» в прошлом впечатлял физической подготовкой. Особенно четко и старательно работали на глазах у родной публики. А на зимних сборах просчитались с подготовкой.
«Факел» в новом сезоне проиграл все три домашних поединка на групповом этапе Кубка страны. За весь чемпионат в Воронеже одна победа хозяев. «Факел» обыграл «Оренбург», братьев по несчастью со дна таблицы. Зато собирали ничьи. Не проиграли в Воронеже «Краснодару», «Динамо» и «Спартаку». Но когда классическая домашняя команда выигрывает один матч из четырнадцати, то ей не выжить. «Факел» уступил другим аутсайдерам чемпионата по результатам поединков на своем поле.
«Пари НН» выиграл дома трижды, а сегодня вечером у них поединок против «Крыльев Советов». У «Оренбурга», «Ахмата» и «Химок» тоже по три победы в родных стенах. «Факел» их не догонит, остался один матч. В прошлом сезоне клуб из Воронежа дома набрал 19 пунктов. В гостях взяли ещё 15, не пришлось играть в стыковых поединках, где вылет поджидал «Урал». Теперь у «Факела» 5 пунктов на выезде, падение ровно в три раза. Тренер Шалимов не сумел настроить команду на майское чудо.
Обратимся к статистике, ведь не все поклонники РПЛ каждую неделю находили время на матчи «Факела». В этом случае числовое описание ситуации совпадает с тем, что показали на поле. У «Факела» 12 голов, худший результат сезона. На предпоследнем месте «Пари НН», но у них 21 забитый мяч и поединок в запасе. «Факел» не пропускал чаще всех, но они владели мячом 41 % игрового времени, последние по параметру в РПЛ. По реализации моментов клуб из Воронежа предпоследний после «Ахмата».
«Факел» пострадал без Маркова и тренера с фантазией
В феврале клуб потерял нападающего, который до сих пор лидирует по забитым мячам команды в чемпионате. В контракте ветерана Евгения Маркова был пункт о выкупе. Директор «Факела» Асхабадзе рассказал, что «Урал» разблокировал возможность трансфера. Также добавил, что в Первой лиге Марков будет получать больше, чем в составе команды РПЛ. «Урал» на пятой строчке в таблице второго по счету дивизиона. Марков не помог новой команде вернуться с фанфарами, а президент «Урала» жалуется на судейство.
Бурная футбольная жизнь в Екатеринбурге отвлекла Маркова. А «Факел» без толкового человека в штрафной площади остался без победных мячей. Каштанов, бывший футболист «Урала», забил в РПЛ дважды в ворота «Ахмата» прошлой осенью. После этого не отличался в 15 турах чемпионата. Ильин – ещё один опытный форвард, тоже отправил в чужие ворота два гола за сезон в РПЛ. Скромная статистика форвардов закрыла клубу благоприятный маршрут в лабиринте выживания. Тренеры их тоже сильно подвели.
Черевченко, Пятибратов и Шалимов – опытные наставники. И вся тройка отработала хуже, чем Ташуев на самом успешном отрезке с «Факелом». При этом нынешний наставник «Ахмата» тоже не отличается стабильностью. Вылет воронежцев стал результатом подхода руководства клуба к выбору наставников. Не держались за одного человека, тасовали специалистов. В таких условиях тяжело построить бедный, но упрямый проект. Два сезона с трудом спасались, третья попытка выжить в РПЛ ожидаемо провалилась.
А ещё подвели игроки. «Факел вел в гостях против „Рубина“. А потом хавбек Моцпан заработал красную карточку в раздевалку. После такого древний мастер голевых передач Иванов сделал два шикарных ассиста на левого защитника Безрукова. Напомним, что Олег Иванов был в заявке на Евро-2008 с Аршавиным, Жирковым и Семаком. А через семнадцать лет передачи хавбека приговорили „Факел“ в важном поединке РПЛ. Всё справедливо. „Пари НН“ и „Ахмат“ не хуже, а „Оренбург“ покинет высшую лигу чуть позже.
В РПЛ снова хотят подняться „Балтика“ и „Торпедо“. Эти клубы будут ждать неудачи скромных будущих конкурентов через год. „Динамо“ из Махачкалы рискует повторить опыт „Факела“, но у них в руководстве есть Гаджиев. Бывший тренер может уберечь от частой смены наставников. Махачкалинцы начали путь в высшей лиге в стиле „Факела“. Ещё непросто будет „Акрону“ и „Химкам“. Особенно клубу из Подмосковья из-за финансовых проблем. Но вряд ли „Химки“ выбросят из РПЛ, а „Факелу“ предложат стыки.
Не считая скандала с Венделом – отдельные персонажи оскорбляли темнокожего бразильца, воронежские фанаты оставили по себе неплохую память. А футболисты организовали две победы над „Спартаком“. Клуб из Воронежа дарил фанатам радость и печаль. Как говорят местные жители, в городе или фанаты „Спартака“, или люди, которые очень не любят москвичей. Также были домашние ничьи против „Зенита“. Есть что вспомнить, а дальше всё зависит от бюджета. Будут деньги – „Факел“ попробует вернуться в РПЛ.