Клуб обманул дикого снайпера Дьёкереша. Срывают переход Виктора в состав гранда из АПЛ

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вчера, 12:36

Жажда наживы привела к конфликту.

В «Спортинге» не сдержали важное обещание

Слово нарушил бывший военный врач с некогда хорошей репутацией – президент «Спортинга». Большие деньги заставляют людей нагло врать, ничего нового под солнцем. После блестящего старта сезона Дьёкерешу пообещали, что отпустят его в новый клуб за 60 миллионов евро и 10 млн евро бонусами, хотя в контракте есть пункт о выкупе за 100 миллионов. В ответ нападающий отказался уйти зимой, а затем выиграл для «Спортинга» два трофея. «Львы» опередили на два очка «Бенфику», а в финале Кубка страны «орлов» переиграли в овертайме.

У венгерского шведа безумная голевая статистика, Виктор собрал 39 голов только в чемпионате Португалии, но в других турнирах тоже часто забивал. Отдавал голевые передачи, сильно бил по воротам правой и левой ногой, открывался на линии офсайда, брал игру на себя. Дьёкереш стал органичной «девяткой» для «Спортинга», а старался с мыслями о переходе на новый уровень. Одна из причин, почему швед выложился в финальной части сезона – хотел понравиться покупателям, запомниться скаутам и получить путевку в клубы из Англии.

А теперь президент «Спортинга» заявил, что уговора не было. Федерико Варандас не скрывает, что вместе с бывшим спортивным директором «львов» Вианой встречался с агентом Дьёкереша. Теперь Уго работает на «Манчестер Сити» и подписывает для Гвардиолы новичков. Руководство португальского клуба понимает, что за 27-летнего нападающего тяжело получить 90-100 миллионов евро, но теперь президент клуба утверждает, что «шантаж» на него не подействует и он не обещал отпустить игрока за 70 миллионов евро с учетом бонусов.

Дьёкереш готов пойти на бойкот тренировок

В отличие от «Бенфики», «Спортинг» не сыграет на Клубном ЧМ , поэтому их подготовка к сезону отличается. Дьёкереш в ответ на публичные обвинения президента его нынешнего клуба удалил упоминания о португальской команде из социальных сетей. Инсайдеры сообщают, что форвард готов бойкотировать тренировки, если у руководства «Спортинга» не улучшится память. Вопрос не столько финансовый – Дьёкереша могут подписать и за 80 млн евро, ведь включились принципы. Виктор считает, что его обманули.

Тут два варианта. Поскольку футболиста не было на встрече Варандаса, Вианы и агента, то у Виктора нет подтверждения, что ценник обещали скинуть до 70 миллионов евро с бонусами. При этом нельзя исключать, что боссы «Спортинга» обнаглели из-за результативности футболиста. Им не нравится, что агентство, которое также представляет Френки де Йонга с его дикой зарплатой в «Барселоне», не подыграло португальцам. Они могли «раскрутить» покупателей, но агент заявил о джентльменском соглашении.

Менеджеры из Португалии – великие манипуляторы, отсюда прекрасные трансферные доходы местных клубов. «Спортинг» сыграл по законам «Бенфики», но история некрасивая. Дьёкереш заслужил попрощаться по-человечески и получить порцию любви от фанатов, которых хвалил после «золотого дубля». Виктор стал одним из самых ярких нападающих клуба со времен бразильца Жардела, а тот удивлял результативностью более двадцати лет тому назад. Дьёкереш выигрывал трофеи, он заслужил уважение голами.

«Арсенал» и МЮ готовы переплатить за игрока

Возможно, Дьёкереш рано паникует. Хотя он хотел уйти за 60 млн евро, что улучшало переговорные позиции по зарплате и комиссионным агенту, клубы АПЛ готовы забрать его даже за 80 млн евро, ведь речь о футболисте в прекрасной форме. Напарник Дьёкереша по сборной Швеции Исак немного моложе, но «Ньюкасл» запрашивает за него намного больше. Александер может застрять в составе «сорок», а Виктору не стоит оставаться в «Спортинге». Чем быстрее оформит сделку с новым клубом – тем больше времени на адаптацию.

Похоже, в финал аукциона вышли «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Обе команды остались без титулов, ведь «канониры» уступили ПСЖ и «Ливерпулю» в престижных турнирах, а команда Рубена Аморима проиграла финал Лиги Европы «Тоттенхэму». Дьёкереш может выбрать надежный вариант со знакомы тренером, но в МЮ сложнее заиграть, чем в «Арсенале», где лучше поставлен футбол и заждались результативного нападающего. В Манчестере падали с обрыва талантливые форварды, даже у мощного Лукаку не вышло закрепиться.

А вот «Арсенал» Артеты по решению тренера не подписывал центрфорварда, пытаясь использовать на острие Жезуса и Хаверца. Признав ошибку, Микель может получить чемпионского новичка, пока «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» накроет тень перестановок в составе. Конечно, глупо ставить все фишки на победу «Арсенала» в АПЛ , ведь этот клуб не был первым с 2004 года. Но ставка Дьёкереша на МЮ тоже опасна, ведь у известной команды ещё больше игровых проблем. Виктор вынужден положиться на везение, выбирая клуб.

Учитывая нерешительность Артеты – «Арсенал» проявляют интерес к молодому Шешко из «Лейпцига», в лидеры в борьбе за Дьёкереша может выйти «Манчестер Юнайтед». Там найдут деньги, ведь всегда можно отдать Хёйлунда и отпустить в аренду Зиркзее. Подписание Куньи не мешает трансферу Виктора, ведь новый португалец может сыграть одного из инсайдов. Аморим хочет пригласить «Манчестер Юнайтед» человека с чемпионским характером. Хотя Дьёкереш в прошлом был нестабильным, теперь он стал голевой машиной.