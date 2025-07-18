«Зенит» наравне с «Ливерпулем». Клубы, заработавшие больше всего денег на продаже футболистов в Саудовскую Аравию

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18 июля 2025, 19:11

Клуб из Санкт-Петербурга обошёл по этому показателю «Баварию» и «Рому».

В последние сезоны Саудовская Аравия столкнулась с притоком талантливых игроков из европейских клубов, а переход Криштиану Роналду в «Аль-Наср» стал катализатором для крупных трансферов. Были потрачены большие деньги на то, чтобы переманить звездных футболистов из Европы, и некоторые клубы на этом заработали крупные средства.

Давайте взглянем на топ-10 клубов, которые получили самую большую прибыль от трансферов в эту богатую страну.

10. «Рома»

За два года «Рома» продала трех игроков в саудовскую лигу. Роджер Ибаньес, как сообщается, перешел в «Аль-Ахли» за 23 миллиона евро в сезоне 2023/24. В следующем году Уссем Ауар перешёл в «Аль-Иттихад» за 12 миллионов евро, а Жоау Коста присоединился к «Аль-Иттифаку» за 9 миллионов евро.

9. «Фулхэм»

Нападающий «Фулхэма» Митрович после весьма успешного периода в составе «дачников», за который он забил более 100 голов, перешел в «Аль-Хиляль» за 50 миллионов фунтов стерлингов. Митрович — единственный игрок, которого «Фулхэм» продал в Саудовскую профессиональная лигу, но размер этой сделки сам по себе стал одним из крупнейших в нашем топе, что позволило клубу занять девятое место в списке.

7-8. «Зенит»

«Зенит» также продал всего одного игрока в Саудовскую профессиональную лигу, но это был большой трансфер. В 2019 году клуб подписал бразильского вингера Малкома из «Барселоны» за 36 миллионов фунтов стерлингов, а четыре года спустя он перешёл в «Аль-Хиляль». Стоимость трансфера составила около 51,9 млн фунтов стерлингов, что сделало бразильца четвертым самым дорогим подписанием в истории Саудовской профессиональной лиги.

7-8. «Вулверхэмптон»

Крупнейшей продажей «Вулверхэмптона» в Саудовскую профессиональная лигу стал переход их, возможно, самой яркой звезды за последнее время: Рубен Невеш отправился туда за 47 миллионов фунтов стерлингов в 2023 году. Затем в следующем сезоне они продали Даниэла Поденсе в «Аль-Шабаб» примерно за 5 миллионов фунтов стерлингов, сравнявшись с «Зенитом» в этом списке.

6. «Ливерпуль»

«Ливерпуль», казалось, нанес большой урон своей полузащите, продав двух игроков основного состава в Саудовскую профессиональная лигу в 2023 году. Самым дорогим приобретением стал Фабиньо, который в июле перешёл в «Аль-Иттихад» за 40 миллионов фунтов стерлингов. Туда же отправился и Джордан Хендерсон за 12 миллионов фунтов стерлингов, чтобы присоединиться к бывшему полузащитнику «красных» Стивену Джеррарду, который в то время был главным тренером команды. Впрочем, Хендерсон не рассчитал свои силы – подвергся критике, захотел в обратно в Европу. Сначала переехал в Амстердам, а теперь перезапускает карьеру в АПЛ .

5. «Челси»

В 2023 году «Челси» продал двух игроков основного состава в Саудовскую профессиональную лигу — Эдуара Менди и Калиду Кулибали. Первый перешёл в «Аль-Ахли» за 16 миллионов фунтов стерлингов, а Кулибали перебрался в «Аль-Хиляль» за 20 миллионов фунтов стерлингов. В следующем году «синие» совершили гениальный трансферный ход, продав Анджело Габриэля в «Аль-Наср» примерно за 19 миллионов фунтов стерлингов, хотя вингер так и не сыграл за команду ни одного матча. Таким образом, общая сумма продаж в Саудовскую Аравию достигла 55 миллионов фунтов стерлингов.

4. «Манчестер Сити»

«Сити» заработал около 75 миллионов фунтов стерлингов на продажах в Саудовскую лигу, при этом все проданные активы все еще находятся в хорошей форме. Рияд Марез, по-прежнему энергичный игрок атаки, был продан дороже всего, когда в 2023 году он подписал контракт с «Аль-Ахли» — за него заплатили 30 миллионов фунтов стерлингов. «Аль-Наср» тем же летом подписал контракт с Эмериком Ляпортом за 23,6 млн фунтов стерлингов, а затем в следующем году приобрел Жоау Канселу за 21,2 млн фунтов стерлингов.

3. ПСЖ

ПСЖ заработал около 89 миллионов фунтов стерлингов на продажах в Саудовскую профессиональная лигу, но значительная часть этой суммы была завязана на одной сделке. Трансфер Неймара в «Аль-Хиляль» стоимостью 77,8 млн фунтов стерлингов стал самой высокой суммой, заплаченной саудовским клубом в истории. Тем же летом ПСЖ отпустил Джорджиньо Вейналдума в «Аль-Иттифак» примерно за 6,9 млн фунтов стерлингов, а Данило Перейра в следующем году перешел в «Аль-Иттихад» примерно за 4,3 млн фунтов стерлингов.

2. «Порту»

«Порту» умеет продавать, поэтому удивляться его способностям не стоит. Клуб продал всего игроков на сумму 95 миллионов фунтов стерлингов в Саудовскую профессиональную лигу. Самым крупным приобретением стал переход атакующего полузащитника Отавио в «Аль-Наср» за 51,9 млн фунтов стерлингов в 2023 году. Год спустя бразильский нападающий Галено перешёл в «Аль-Ахли» за 43,2 миллиона фунтов стерлингов. С тех пор «Порту» вернул в Европу другого игрока из Саудовской Аравии, подписав контракт с Габи Вейгой из «Аль-Ахли», куда 23-летний игрок перешел из «Сельты» в 2023 году.

1. «Астон Вилла»

«Вилла» осуществила две дорогостоящие продажи в Саудовскую Аравию, что стало вторым и третьим по стоимости подписаниями в истории лиги. Длительная история с Джоном Дураном в январе завершилась переходом нападающего в «Аль-Наср» за 71 миллион фунтов стерлингов. Это произошло через шесть месяцев после того, как Мусса Диаби перешел в «Аль-Иттихад» за чуть более чем 50 миллионов фунтов стерлингов. Впрочем, Дуран затем психанул и не захотел жить в Саудовской Аравии. Такое ощущение, что этот парень вообще никого не уважает.

Мы не стали расписывать весь топ-20, который предоставил сайт Transfermarkt, поэтому вот он на картинке для вашего удобства.

А вы бы хотели поиграть в Саудовской Аравии?