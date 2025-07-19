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Эндрик женился, Холанд прогулялся по Риму. Как футболисты провели эту неделю

19 июля 2025, 13:00
Холанд

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.

Форвард «Реала» Эндрик сыграл свадьбу.

Эндрик женился, Холанд прогулялся по Риму. Как футболисты провели эту неделю

Эндрик женился, Холанд прогулялся по Риму. Как футболисты провели эту неделю

Томас Мюллер встретился с Матсом Хуммельсом.

Эндрик женился, Холанд прогулялся по Риму. Как футболисты провели эту неделю

А Аркадиуш Милик повстречал Антуана Гризманна.

Эндрик женился, Холанд прогулялся по Риму. Как футболисты провели эту неделю

Пепе продолжает осваивать велосипедный спорт.

Эндрик женился, Холанд прогулялся по Риму. Как футболисты провели эту неделю

Дедушке Тони Крооса исполнилось 90 лет.

Эндрик женился, Холанд прогулялся по Риму. Как футболисты провели эту неделю

А Хамесу Родригесу — 34.

Эндрик женился, Холанд прогулялся по Риму. Как футболисты провели эту неделю

Эрлинг Холанд не переборщил ли со стилем, как думаете?

Эндрик женился, Холанд прогулялся по Риму. Как футболисты провели эту неделю

Милота дня — молодой отец Леон Бэйли.

Эндрик женился, Холанд прогулялся по Риму. Как футболисты провели эту неделю

Дани Алвес завел собаку.

Эндрик женился, Холанд прогулялся по Риму. Как футболисты провели эту неделю

Лаутаро Мартинес понежился в бассейне.

Эндрик женился, Холанд прогулялся по Риму. Как футболисты провели эту неделю

Зинедин Зидан в ожидании ЧМ, после которого он теоретически сможет возглавить сборную Франции ради которой отказывается от больших денег.

Эндрик женился, Холанд прогулялся по Риму. Как футболисты провели эту неделю

Эндрик женился, Холанд прогулялся по Риму. Как футболисты провели эту неделю

Эдер Милитао больше не холостяк.

Эндрик женился, Холанд прогулялся по Риму. Как футболисты провели эту неделю Эндрик женился, Холанд прогулялся по Риму. Как футболисты провели эту неделю

На этом наш выпуск завершен друзья, наслаждайтесь летом! Вот такой красивый закат увидел Андреа Пирло, который перед этим хорошо провел время с женой.

Эндрик женился, Холанд прогулялся по Риму. Как футболисты провели эту неделю Эндрик женился, Холанд прогулялся по Риму. Как футболисты провели эту неделю

Эндрик женился, Холанд прогулялся по Риму. Как футболисты провели эту неделю

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Шуня771
Шуня771 ответ lk_483777 (раскрыть)
21 июля в 12:25
Ой!
Мну конечно не утверждает, что любви нет, некоторые жёны декабристов пошли за мужьями в Сибирь...
Но вот статистика разводов и у "них" и у "нас" как то наводит на грусть, да и личные наблюдения, как в близлежащем пространстве, так и далече, тоже наталкивают на сомнения...
Как то просматривается закономерность - у женщин (опять же, не утверждаю, что у всех) любовь крепчает прямо пропорционально увеличению кошелька и наоборот....
Не настаиваю, но предлагаю почитать психолога, работающей "близко" к этой теме - Инну Матиссон...
Отжигает правду-матку и Дмитрий Петров....

А нашим героям искренне пожелаем "Совет, да любовь", раз такое приключилось... Но при этом понаблюдаем и поучимся....))
lk_483777
lk_483777 ответ Шуня771 (раскрыть)
21 июля в 08:15
Да ладно Вам "борщить"))) Нормально она выглядит и разница в 3 года не так велика. Если у них действительно любовь и все дела, что им мешает пожениться?
Счастья молодоженам и все дела :)))
Шуня771
Шуня771
20 июля в 17:55
Лаутаро Мартинес понежился в бассейне.

Есть подозрения, что тут же и разведется....))
Шуня771
Шуня771
20 июля в 17:52
Собакен француза и жена, бесподобны...)
Шуня771
Шуня771
20 июля в 17:52
Эндрик...
Вот что его заставило восемнадцатилетнего жениться на двадцатидвухлетней?
Да завтра 19, согласен, но она выглядит на все 40...
На фото как мамка с сыном...)
Ruslik1982
Ruslik1982
20 июля в 14:26
у Холанда просто талант выбирать все самые уродские лакшери шмотки
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Ben29 (раскрыть)
20 июля в 14:25
больше на Шнурова
Incredulous
Incredulous
19 июля в 15:39
Цепь на "водолазку", заправленную в брюки без пояса... Холанд отлично бы вписался в какую-то бригаду 90-х на постсоветском пространстве.
Ben29
Ben29
19 июля в 13:47
Пирло на джона уика похож
Futurista
Futurista
19 июля в 13:39
Лаутаро Мартинес понежился в бассейне?)...судя по фото бассейн там вообще ни при делах)...
Futurista
Futurista
19 июля в 13:36
Эрлинг Холанд не переборщил...только зря бусы бабушки своей подруги нацепил)...
Варвар7
Варвар7
19 июля в 13:34
Деду Кросса - респект и здоровья , до сих пор на своих плечах двух таких амбалов может удержать...)
jRest
jRest
19 июля в 13:27
Холанду прекрасно подошло бы прозвище "Каспер", он на фото похож на приведение. А вот свадьба Эндрика напомнила известный мем - я конечно же по любви за него замуж выхожу, а не из-за денег.
Ну и всем хочется пожелать прожить не меньше дедушки Крооса.

Как всегда, спасибо Евгению за интересную подборку. 👍
Гость
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