Эндрик женился, Холанд прогулялся по Риму. Как футболисты провели эту неделю

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19 июля 2025, 13:00

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.

Форвард «Реала» Эндрик сыграл свадьбу.

Томас Мюллер встретился с Матсом Хуммельсом.

А Аркадиуш Милик повстречал Антуана Гризманна.

Пепе продолжает осваивать велосипедный спорт.

Дедушке Тони Крооса исполнилось 90 лет.

А Хамесу Родригесу — 34.

Эрлинг Холанд не переборщил ли со стилем, как думаете?

Милота дня — молодой отец Леон Бэйли.

Дани Алвес завел собаку.

Лаутаро Мартинес понежился в бассейне.

в ожидании ЧМ , после которого он теоретически сможет возглавить сборную Франции ради которой отказывается от больших денег.

Эдер Милитао больше не холостяк.

На этом наш выпуск завершен друзья, наслаждайтесь летом! Вот такой красивый закат увидел Андреа Пирло, который перед этим хорошо провел время с женой.