Эндрик женился, Холанд прогулялся по Риму. Как футболисты провели эту неделю

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.
Форвард «Реала» Эндрик сыграл свадьбу.
Томас Мюллер встретился с Матсом Хуммельсом.
А Аркадиуш Милик повстречал Антуана Гризманна.
Пепе продолжает осваивать велосипедный спорт.
Дедушке Тони Крооса исполнилось 90 лет.
А Хамесу Родригесу — 34.
Эрлинг Холанд не переборщил ли со стилем, как думаете?
Милота дня — молодой отец Леон Бэйли.
Дани Алвес завел собаку.
Лаутаро Мартинес понежился в бассейне.
Зинедин Зидан в ожидании ЧМ, после которого он теоретически сможет возглавить сборную Франции ради которой отказывается от больших денег.
Эдер Милитао больше не холостяк.
На этом наш выпуск завершен друзья, наслаждайтесь летом! Вот такой красивый закат увидел Андреа Пирло, который перед этим хорошо провел время с женой.
Мну конечно не утверждает, что любви нет, некоторые жёны декабристов пошли за мужьями в Сибирь...
Но вот статистика разводов и у "них" и у "нас" как то наводит на грусть, да и личные наблюдения, как в близлежащем пространстве, так и далече, тоже наталкивают на сомнения...
Как то просматривается закономерность - у женщин (опять же, не утверждаю, что у всех) любовь крепчает прямо пропорционально увеличению кошелька и наоборот....
Не настаиваю, но предлагаю почитать психолога, работающей "близко" к этой теме - Инну Матиссон...
Отжигает правду-матку и Дмитрий Петров....
А нашим героям искренне пожелаем "Совет, да любовь", раз такое приключилось... Но при этом понаблюдаем и поучимся....))
Мну конечно не утверждает, что любви нет, некоторые жёны декабристов пошли за мужьями в Сибирь...
Но вот статистика разводов и у "них" и у "нас" как то наводит на грусть, да и личные наблюдения, как в близлежащем пространстве, так и далече, тоже наталкивают на сомнения...
Как то просматривается закономерность - у женщин (опять же, не утверждаю, что у всех) любовь крепчает прямо пропорционально увеличению кошелька и наоборот....
Не настаиваю, но предлагаю почитать психолога, работающей "близко" к этой теме - Инну Матиссон...
Отжигает правду-матку и Дмитрий Петров....
А нашим героям искренне пожелаем "Совет, да любовь", раз такое приключилось... Но при этом понаблюдаем и поучимся....))
Счастья молодоженам и все дела :)))
Счастья молодоженам и все дела :)))
Есть подозрения, что тут же и разведется....))
Есть подозрения, что тут же и разведется....))
Вот что его заставило восемнадцатилетнего жениться на двадцатидвухлетней?
Да завтра 19, согласен, но она выглядит на все 40...
На фото как мамка с сыном...)
Вот что его заставило восемнадцатилетнего жениться на двадцатидвухлетней?
Да завтра 19, согласен, но она выглядит на все 40...
На фото как мамка с сыном...)
Ну и всем хочется пожелать прожить не меньше дедушки Крооса.
Как всегда, спасибо Евгению за интересную подборку. 👍
Ну и всем хочется пожелать прожить не меньше дедушки Крооса.
Как всегда, спасибо Евгению за интересную подборку. 👍