Российский голкипер вошел в историю Лиги чемпионов. Хайкин играет за любимцев сезона

вчера, 16:44

История творится у всех на глазах.

Хайкина поймут вратари ПСЖ , «Барселоны» и «Милана»

В четвертьфиналах Лиги чемпионов ждали двух российских голкиперов. Сафонов сыграл в двух матчах против «Челси». В отличие от финала Клубного чемпионата мира, где лондонцы разгромили ПСЖ с Доннаруммой, теперь парижане выступили намного лучше. Во втором матче у Сафонова была работа, но Матвей после 8 ударов в створ сохранил почётный «сухарь». После матча вратарь даже получил похвалу от тренера Энрике, хотя именитый тренер не разбрасывается щедрыми комплиментами.

Вратарь «Будё-Глимт» Хайкин тоже в лучах славы после выступлений последних лет. В 30 лет голкипер забрался в плей-офф в Лиге чемпионов, а до этого провел успешную основную стадию. Но теперь запомнят последнее слово «Спортинга». Победа португальцев вошла в историю. Впрочем, не стоит забывать, в какой компании оказался российский вратарь Хайкин. До него камбэки соперников в плей-офф Лиги чемпионов переживали голкиперы грандов. Разумеется, во всех случаях не ждали подобной сенсации.

«Будё-Глимт» не забил в гостях на контратаке после домашней победы 3:0. Отчасти норвежцам не повезло. Отчасти повлияли фанаты в Лиссабоне, спешившие на матч с работы. Напомним, что восемь лет назад ультрас «Спортинга» ворвались на базу «львов». Фанаты избили футболистов, тренеров и работников клуба. Теперь хулиганы и их новые кумиры вместе празднуют камбэк в овертайме, разгром 5:0 и проход в четвертьфинал ЛЧ . А на второй половине поля были любимцы публики всего сезона.

До трагичной развязки норвежцы собрали коллекцию побед над грандами. Хайкин и его товарищи обыграли «Манчестер Сити», «Интер» и «Атлетико». Те успехи навсегда в их резюме. Речь о соперниках с дикими бюджетами и амбициями. Причем миланцев Хайкин обыграл дважды. Но затем норвежцам не хватило сил, чтобы не попасть в ловушку «Спортинга». Зато теперь Никита в истории плей-офф Лиги чемпионов. Только Трапп из ПСЖ , вратарь «Барселоны» тер Штеген и легенда «Милана» Дида были на его месте.

Камбэк в плей-офф – редкий подарок в Лиге чемпионов

Лишь пять раз в плей-офф Лиги чемпионов удалось отыграться и пройти дальше после разгромного поражения. Сразу можно сушить весла, когда твоя команда проиграла в два мяча или крупнее в плей-офф Лиги чемпионов в родных стенах в первом поединке из двух. Лишь однажды получилось дать сдачи на выезде. Подвиг совершили футболисты «Манчестер Юнайтед» после домашнего поражения 0:2 от ПСЖ . Гол Рэшфорда с пенальти в дополнительное время позволил обойти французов.

Но теперь нет правила выездных голов. При равном счете по сумме матчей судья назначает овертайм. «Спортинг» и «Будё-Глимт» выдали прекрасный по темпу матч. Норвежцы допустили высокий прессинг португальцев, а удар после углового не оставил Хайкину шансов. Дальше прошла команда, у которой был Луис Суарес. Колумбийский тезка легенд «Барселоны» – испанца и уругвайца, не пожадничал и сделал ключевую голевую передачу. Также Суарес реализовал пенальти, переведя игру в овертайм.

Фанаты, которые искренне полюбили футбол «Будё-Глимт», правильно отмечают, что овертаймы не самые справедливые. Когда нет правила выездных голов, то логично сразу бить пенальти. Иначе одна из команд получает преимущество игры в дополнительное время на родном поле. «Спортинг» после 3:0 не успокоился. Овертаймы сыграли на фоне усталости – 7 ударов на две команды против 40 выстрелов за полтора часа, и португальцы были точнее. За «львов» забивали даже те, кто не балует голами.

Всё сложилось в грозовой вечер в Лиссабоне против Хайкина и норвежцев. Вратарь делал, что умеет – потащил 9 ударов, но «Спортинг» прервал сказку «Будё-Глимт». Впервые за 43 года «львы» из Лиссабона в четвертьфинале Кубка чемпионов. Они повторили подвиги героев прошлого. Ремонтаду «Барселоны» против ПСЖ никогда не забудут. А первопроходцами были футболисты «Депортиво». В 2004 году они наказали великий «Милан» Анчелотти. Мальдини, Пирло и Кака уступили Валерону и Пандиани.

Также тяжело забыть камбэк «Ромы» против «Барселоны». Джеко и Де Росси остановили команду Месси и Суареса. Вернее, остановил вратарь «Ромы» Алиссон. Позже бразилец в составе «Ливерпуля» еще раз шокировал фанатов «Барселоны». Камбэк Клоппа тоже тяжело забыть, ведь в атаке не было Фирмино и Салаха, но Ориги сделал дубль, поддержав Вейналдума. «Спортинг» и «Будё-Глимт» теперь в такой представительной компании. Напомним, всего пятый подобный случай в истории.

Рывок «Будё-Глимт» вдохновит многие клубы в Европе

Тяжело повторить их путь, но глупо не попытаться. Развитие футбола подняло скромные клубы по всему миру. Академии учатся у коллег. Хотя деньги влияют на ситуацию, а главных талантов быстро переманивают, образованные школы стали сильнее. В маленьких по населению странах, вроде Хорватии и Уругвая, дети могут играть невероятно круто, словно их погодки из Испании и Франции. Беспечные норвежцы тоже не отставали от прогресса и вложили силы в большой футбол.

Наградой для Холанда и его коллег по сборной стал первый выход в финальную часть чемпионата мира с 1998 года. А наградой для всех, кто создавал с нуля чемпионский «Будё-Глимт», оказался успех в еврокубках. Год назад клуб с Хайкиным сумел дойти до полуфинала Лиги Европы. Не сумели пройти «Тоттенхэм», но подняли планку невероятно высоко через год в Лиге чемпионов. В норвежском случае важным фактором является психология. «Будё-Глимт» нанял военного психолога.

Команда из Заполярья нуждалась в нестандартных методах подготовки, так как в суровом климате полярной зимы человеку непросто. Без невероятного спонсора, без поддержки большой лиги, вроде АПЛ или Ла Лиги, удалось создать четвертьфиналиста Лиги чемпионов. Спасибо тренеру Хьетилю Кнутсену и его команде, спасибо Хауге и Бергу, который вместе с Хайкиным выручал команду в Лиге чемпионов. Жаль лишь, что «Будё-Глимт» ждёт теперь судьба симпатичного «Аякса».

Амстердамцы навели шороху в Лиге чемпионов весной 2019-го. Голландцы вышли в полуфинал впервые за 22 года, подарив победы над «Ювентусом» и «Реалом». В полуфинале их тоже ждал шокирующий камбэк – «Тоттенхэм» отыгрался. «Ливерпуль» Клоппа не встретил «Аякс» в решающем матче. Теперь «Арсенал» не встретил норвежцев в четвертьфинале. Но противостояние «Спортинга» и «Будё-Глимт» уже стало историческим. Шикарный сюжет подарили не Давид против Голиафа.