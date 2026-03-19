Избиение англичан в Лиге чемпионов. Четыре клуба вылетели, пропустив безумные 28 голов

вчера, 21:08

У большой неудачи много отцов.

«Барселона» и «Реал» не пощадили защитников из АПЛ

Год назад в восьмерке самых успешных клубов Лиги чемпионов было два представителя АПЛ . Они искали причины неудач в раунде плей-офф. Два года назад в восьмерке лучших тоже было лишь два представителя АПЛ . Ситуация повторилась, потеряли четыре клуба за одну стадию. «Ньюкасл» пропустил от «Барселоны» восемь мячей, вингер Рафинья принес крошке-сыну новую игрушку – награду лучшему игроку матча.

«Манчестер Сити» дважды проиграл «Реалу». Команда Гвардиолы допустила пять результативных ошибок. У «Челси» всё ещё хуже. Команда, которая умеет терпеть и сражаться, сделала 8 голевых ошибок в пользу ПСЖ и Кварацхелии. «Тоттенхэм», учитывая результаты в АПЛ , мечтал дать бой «Атлетико», но проиграл 7:5. Чемпион мира Альварес забил три мяча, а ляпы бедняги Кински исключили проход «шпор» дальше.

Даже в «Ливерпуле» переживали после поражения от «Галатасарая». Подопечные Слота устроили камбэк. Но что будет с «красными», если оборона ПСЖ не допустит такое количество ошибок? Вратарь «Галатасарая» Чакыр отразил 11 ударов вместе с пенальти, а «Ливерпуль» забил четырежды. Хотя защита голкипера Сафонова не блещет надежностью, ПСЖ намного сильнее «Галатасарая». «Ливерпулю» будет сложно.

«Арсеналу» проще. Им достался формальный аутсайдер «Спортинг». Вот только Артета помнит, как сыграл против португальцев в Лиге Европы. Три года назад многие ждали успехов «Арсенала». Команда могла пройти «Спортинг» и «Ювентус». Лигу Европы в том году выиграли главные специалисты по турниру из Севильи, но противостояла им «Рома» Моуриньо, у которой нет грандиозного опыта именно в еврокубках.

Но разве у Артеты есть трофейный опыт на континенте? Да, «Спортинг» встретит опытную версию «Арсенала», но у лидера АПЛ есть слабые места. Никто не обвинит португальцев в рискованных действиях против «Арсенала», который отчаянно сражается за первое с 2004 года чемпионство в Англии. На Артету можно надавить в Европе. Его команда не равна по опыту в Лиге чемпионов «Баварии», «Реалу» или ПСЖ .

Английские журналисты и эксперты винят тренеров

Четыре клуба АПЛ пропустили 28 мячей в восьми матчах, по семь в среднем. Это болезненный удар по самолюбию. В январе опубликовали рейтинг самых богатых клубов мира. «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Челси» в первой десятке. «Ньюкасл» в первой двадцатке. На днях из Лиги чемпионов вылетели те, кто рассчитывал на большой куш. Теперь англичане ищут виновных, и многие эксперты сходятся во мнении.

Винят наставников. Легенда «Челси» Терри назвал игру любимого клуба безобразной. Нельзя уступать 2:8 по сумме двух матчей, даже когда напротив ПСЖ . Атака из Парижа была на голову сильнее. «Челси» не помог тренер. Нетерпеливые боссы лондонцев уволили Мареску, который сделал англичан клубными чемпионами мира. Американец Боэли поссорился с Энцо, когда узнал о переговорах наставника с «Манчестер Сити».

Гвардиола может уехать из Англии, вместо него хотят пригласить молодого специалиста, вроде Сеска Фабрегаса. А «Челси» уже остался без тренера с большими победами. Лиаму Росеньору не хватает опыта, чтобы тягаться с Луисом Энрике. Заговорили о поисках наставника, «Челси» выбрал кандидатов мечты. Впрочем, не только молодой Росеньор под лавиной критики в Англии.

Бьют словами даже Гвардиолу. В первом матче против «Реала» Хосеп пытался выиграть Лигу чемпионов, удивив соперника. Вальверде не впечатлили перестановки Гвариолы, хавбек «сливочных» сделал хет-трик. Второй матч чемпионы Англии снова проиграли. Даже в случае с «Ньюкаслом» и «Тоттенхэмом», которым было сложнее тягаться с «Барселоной» и «Реалом», можно найти ошибки главных тренеров. Не прыгнули выше головы.

«Ньюкасл», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити» и «Челси» не проводят лучший сезон за последние годы. Часто говорят об одержимости тренеров АПЛ угловыми и аутами, которая пришла в их головы через француза Жовера. Ассистент Артеты начал эпидемию. Не несутся к чужим воротам так, как «Реал», «Барселона» и «Бавария» в лучших матчах. Тренеры клубов АПЛ не находятся на пике. Тот же Слот не раз читал о возможности увольнения.

Клубы АПЛ больше не пугают соперников в Европе

Раньше англичане при поддержке международного капитала и невероятных звезд стабильно выходили в решающие стадии Лиги чемпионов целой командой от АПЛ . Теперь есть ресурсы для плей-офф – из 16 клубов сразу 6 представляли Англию, но четыре команды сразу вылетели. Иронично, что знаменитый в футболе суперкомпьютер назвал главным фаворитом ЛЧ именно клуб из АПЛ . Но нельзя перехваливать Артету.

У «Арсенала» нет опыта «Баварии» и «Реала» в ЛЧ . Артета и Слот не круче Луиса Энрике. Испанец побеждал в Лиге чемпионов с «Барселоной» и ПСЖ . Причем вторая победа ценнее, ведь без Месси и Мбаппе наставник собрал органичную крутую команду на фоне слухов об увольнении. Артета хочет повторить успех Луиса Энрике, но «канониры» и «Ливерпуль» в марте 2026 года не оставляют впечатления главных фаворитов ЛЧ .

Победы «Манчестер Сити», «Челси» и «Ливерпуля» не были простыми. По дороге в финал они переживали взлеты и падения. И жалобы на нагрузки в Англии утомили публику. «Атлетико», «Реал» и «Барселона» тоже играют часто. Опыт основы «сливочных», а также тренеров Флика и Симеоне может сказаться в ЛЧ . Например, Диего в восьмой раз в четвертьфинале Лиги чемпионов. Как сказал аргентинец, «цифры говорят сами за себя».