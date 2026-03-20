Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяБлогиМодный разговорВокруг футбола

Холанд начал отращивать бороду, Слуцкий сходил на концерт Image Dragons. Как футболисты провели эту неделю

сегодня, 10:00
Холанд
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Холанд Эрлинг
Нападающий
Рамос Серхио
Защитник
Дибала Пауло
Нападающий

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.

Джорджина Родригес поздравила Криштиану Роналду с днем отца, подписав фото вот так:

Счастливого дня, лучший папа. Спасибо, что заботишься о нас, направляешь и осыпаешь любовью каждый день. Ты наш свет. Пусть Бог всегда хранит тебя. Мы любим тебя бесконечно. ❤️

Дэвид Бекхэм отдохнул в горах. Англичанин старается каждый год выбираться в горы на 4 дня.

Серхио Рамос пошутил про возраст своей жены Пилар, которой исполнилось 48 лет.

Детка, я так благодарен тебе за всё и так горжусь тобой! Ты всё делаешь просто фантастически в свои … Хех.

С днем рождения, женщина моей жизни. Женщина, которая делает невозможное, выглядит всегда воздушно.

Килиан Мбаппе начал встречаться с актрисой Эстер Экспозито.

Стиляга дня. Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Хын-Мин Сон снялся для Esquire.

48-летний Тьерри Анри поразил подписчиков физической формой.

Милота дня. Форвард «Ромы» Пауло Дибала показал свою новорожденную дочь.

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд начал отращивать бороду.

В Сети уже стали фантазировать, как выглядела бы идеальная борода норвежца:

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде скоро в третий раз станет отцом.

Леонид Слуцкий посетил концерт Image Dragons.

Полузащитник ПСЖ Жоау Невеш показал своих самых верных болельщиков.

Девушка дня. Жена Лукаса Окампоса из «Монтеррея».

Нападающий «Реала» Винисиус показал свою коллекцию игрушек.

Футболист «Галатасарая» Ноа Ланг перенес операцию после матча с «Ливерпулем» — ему чуть было не оторвало фалангу пальца.

Вдова Жоты пробежала 10-километровый забег, почтив память Диогу накануне Дня отца, который отмечается в Португалии 19 марта.

Джек Грилиш показал, как восстанавливается после травмы.

На этом наш выпуск завершен, друзья! Хорошего вечера пятницы и выходных!

Все комментарии
DXTK
сегодня в 16:02
Анри хоть сейчас можно на поле выпускать.........
Шишанутый
сегодня в 14:35
Холанд: Не буду брится пока МС не выйграет трофей!!
Варвар7
сегодня в 12:21
В этой коллекции игрушек, Винисиуса не узнал... Выглядит сам как большая игрушка...Или как маленький манекен...)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 