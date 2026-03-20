Зал позора. 10 футболистов, которые больше остальных получали жёлтые карточки за симуляции

сегодня, 14:00

Они не боятся быть освистаными.

Получить желтую карточку за симуляцию раньше считалось позорным моментом, но времена меняются. Часто футболисты регулярно «ныряют», чтобы добиться преимущества для своей команды. Порой это выглядит нелепо, иногда – артистично. Но главное, чтобы поверил арбитр, верно? Это если смотреть со стороны «ныряльщика».

Казалось бы, внедрение VAR должно было положить конец искусству «хорошей» симуляции, но она по-прежнему распространена. Легенды «Реала», «Барселоны» и «Челси» входят в число самых известных мастеров этой «темной магии» в футболе.

Берем за источник портал Transfermarkt, данные по количеству желтых карточек за симуляции взяты оттуда. Конечно, есть и другие источники, но все же можно рассмотреть и данный сайт в качестве отправного пункта. И вот 10 футболистов, получивших наибольшее количество желтых карточек за «плохие дела».

10. Педро – 6

«Педро — фантастический игрок, но он еще и прирожденный пловец, из него бы получился отличный пловец, он просто великолепно нырял бы в бассейн», — сказал Жозе Моуриньо о бывшем нападающем «Барселоны» и «Челси» после римского дерби 2023 года.

Если так про вас сказал сам Жозе, то о чем тут может идти речь? Это говорит о многом.

9. Алексис Санчес – 6

Чилийский форвард однажды разозлил Тони Пулиса после поражения «Вест Бромвича» со счетом 0:2 на «Эмирейтс». Многие там проигрывали, а в этом сезоне на стадионе может оказаться чемпионский кубок АПЛ , но вот в 2017 году Пулис просто вышел из себя.

«Все видели, что было! Все! Санчесу нужно было показывать вторую желтую карточку за симуляцию, он же нырял возле штрафной!», — сетовал седовласый и почти лысый англичанин.

Представьте лицо Пулиса, если он сидел и смотрел матч «Интера» — «Сампдории» несколько лет спустя. Наверняка бы иронично улыбнулся, когда когда Санчесу показали вторую жёлтую карточку за симуляцию в этом поединке. Но вряд ли чилиец особо переживает по этому поводу.

8. Диего – 6

Речь идет о бывшем полузащитнике «Вердера», «Атлетико» и «Ювентуса». А то ведь Диего много в футболе.

Конечно, многие подопечные Диего Симеоне отличаются симуляциями, они регулярно тянут время. А тут еще и бразилец! Все сошлось.

7. Криштиану Роналду – 6

Наверное, многие любители футбола ожидали, что португалец окажется на несколько позиций выше. Не в последнюю очередь из-за его долгой карьеры, сотен сыгранных матчей и бесчисленных возможностей для симуляции. В бытность игры за «Манчестер Юнайтед» он регулярно, казалось, симулировал, и не смог избавиться от этой вредной привычки позже. Впрочем, в АПЛ Криштиану часто били по ногам, поэтому его даже можно понять. Когда за матч получаешь десятки ударов, то порой хочется и приукрасить. А теперь звездный португалец восстанавливается после травмы.

Из 122 желтых карточек в карьере Роналду лишь шесть были получены за симуляцию. Не слишком много, хотя нужно иметь стальные… Нервы, чтобы показать такому великому футболисту желтую за артистизм, согласны?

6. Карлос Аранда – 7

Кто это? Вот первая мысль у большинства, кто прочитал это имя сейчас. Аранда – испанец, он играл на позиции нападающего, выпустился из академии мадридского «Реала» на рубеже веков и провел следующие 15 лет, выступая за не менее чем 13 различных клубов в своей родной стране, регулярно уходя и возвращаясь в «Нумансию».

Если ваш знакомый скажет, что он терпеть не может испанский футбол, потому что, по его словам, там «много футболистов, которые ведут себя словно девочки», то это благодаря Карлосе Аранде и его «наследию».

5. Кейта Бальде – 7

Про этого товарища вы знаете. Сенегалец выступал за «Монцу», «Монако» и «Интер» в середине 2010-х годов. И... играл за «Спартак», хотя успехов там не добился. Также известен, как любовник Ванды Нары, когда она была в отношениях с Мауро Икарди.

Сейчас он выступает за «Монцу» в Серии B. Оказывается, даже во втором итальянском дивизионе используется VAR . Что не очень хорошо, когда футболисту нравится симулировать. Но в Италии этим никого не удивить, пожалуй.

4. Серхио Агуэро – 7

Кто бы мог подумать? Да, это тот самый Серхио Агуэро. Легенда «Манчестер Сити». В АПЛ часто симулировали Вилфрид Заха, Юрген Клинсманн и даже Бруну Фернандеш, но ни один из них не фигурирует в этом списке, а вот Агуэро — да.

Впрочем, отдельные симуляции легко могут остаться незамеченными и забытыми, учитывая, что он забил 184 гола в Премьер-лиге и установил рекорд по количеству хет-триков (12).

3. Дрис Мертенс – 7

Мертенс? Серьезно? Бельгиец никогда не производил нечестного игрока. Но цифры не лгут.

В прошлом году он завершил карьеру, доигрывал в «Галатасарае», но всем запомнился по игре за «Наполи». Выигрывал Кубок Италии, Суперкубок Италии, но Серию А так и не взял.

2. Диего Коста – 9

Ну здесь никто не удивится, наверное. Это все равно что увидеть Лионеля Месси в списке величайших бомбардиров или Серхио Рамоса в списке игроков, получивших наибольшее количество красных карточек.

В лучшие годы своей карьеры в «Атлетико» и «Челси» Коста был известен тем, что делал всё необходимое для победы. Броситься на землю, чтобы заработать пенальти? Он называл это уличной смекалкой. Защитники называли это как-то иначе.

1. Луис Суарес – 9

«В футболе так и бывает. Иногда на поле ты делаешь что-то такое, а потом думаешь: „Зачем, черт возьми, я это сделал?“ — сказал как-то Суарес в интервью Fox Sports Argentina.

Меня обвинили в том, что я упал в штрафной во время матча. Да, это правда, но мы играли вничью со „Сток Сити“ дома, нам нужно было хоть что-то, чтобы победить. Но после этого все начали говорить про меня нехорошие слова – тренер „Сток Сити“, тренер „Эвертона“… Я понял, что мое имя хорошо продаётся в газетах.

Брендан Роджерс возмутился признанием Суареса, назвав это „неприемлемым“ и заявил: „Мы не одобряем симуляции“. Но это не самые плохие поступки уругвайца.

Как известно, Суарес отомстил Дэвиду Мойесу в мерсисайдском дерби, симулируя падение перед скамейкой запасных „Эвертона“. Мойес, к его чести, отнесся к этому с юмором.

А кого вы бы назвали самым известным симулянтом в современной истории футбола?