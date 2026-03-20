Топ-10 главных клубов Европы прямо сейчас. Уверенный лидер и крах бывшего фаворита

1774019221

сегодня, 18:07

Беспощадный рейтинг с большой историей.

Пользуемся самым известным в мире показателем для сравнения спортивных достижений – коэффициентом Эло. Физик и шахматист придумал систему для любимого вида спорта. А теперь составляют рейтинг для европейских клубов. Многие идут нос в нос, но между первым и десятым местами пропасть.

10 место. «Манчестер Юнайтед» — 1 878 баллов

Один из фанатов МЮ написал, что сейчас его команда могла бы обыграть любой клуб из восьмерки лучших в Лиге чемпионов. Болельщик переоценивает любимцев. Но даже коэффициент Эло говорит в пользу Каррика. МЮ будет сложно задержаться в десятке, и «Ньюкаслу» они зря проиграли в АПЛ . Но многострадальный клуб, любимый миллионами, очень высоко. Сделали первые шаги к исцелению приятными победами в АПЛ . Бруну Фернандеш тащит «красных дьяволов» в первую тройку в АПЛ . Ждут возвращения в еврокубки.

9 место. «Челси» — 1 881 балл

«Челси» на запасе былой прочности держится в десятке, где сейчас нет мощного «Атлетико». Лондонцы на днях попали под горячие ноги футболистов ПСЖ . Но вылет из Лиги чемпионов означает, что будут злее сражаться за место в зоне Лиги чемпионов в АПЛ . Шансы есть, ведь «Астон Вилла» и «Ливерпуль» совсем рядом. Все знают плюсы «Челси»: заработали баллы, победив на Клубном чемпионате мира. И все знают главный минус: американский владелец клуба Боэли не уважает тренеров. Он часто ссорился с Мареской и уволил Энцо.

8 место. «Интер» — 1 889 баллов

Вылетели из Лиги чемпионов от «Будё-Глимт» с российским голкипером Хайкиным. Также миланцы выступают в Серии А, где нет россыпи звезд, как в прошлом. Вот только «Интер» высоко во всех рейтингах, ведь глобально за проектом стояли грамотные менеджеры. Индзаги отправился в Саудовскую Аравию, где пока не разозлил Роналду – «Аль-Хиляль» уступает команде Криштаину в таблице. А «Интер» не уступает в Италии «Милану» и «Наполи». Успехи в Серии А, невзирая на неудачу в Лиге чемпионов, держат «нерадзурри» в первой десятке.

7 место. «Ливерпуль» — 1 924 балла

Фанаты «красных», которым не нравится похмельный сезон Слота после чемпионства, скажут, что их любимцев поставили даже слишком высоко. Учитываются не только худшие матчи Салаха и Ван Дейка, но и лучшие. «Ливерпуль» потратил огромные деньги на новичков летом. Не получил новых лидеров, но очевидно, что «красные» по-прежнему сильны. Посмотрим на их работу в АПЛ на фоне подготовки к матчам против ПСЖ . Команды сыграли год назад, тогда в серии пенальти лучше справились парижане. «Ливерпуль» мечтает улучшить игру и результаты.

6 место. «Манчестер Сити» — 1 938 баллов

Бывший лидер скатился на шестую строчку. Гвардиола не в лучшей форме. Хосеп прав, что знает о «Манчестер Сити» больше, чем парни из социальных сетей, но фанаты смотрели матчи «горожан» против «Реала». Два поражения не позволяют поставить англичан выше, даже если бы рейтинг составил человек без помощи коэффициента Эло. У «Манчестер Сити» есть звезды, вроде Холанда. Но возникает каверзный вопрос. Хочет ли Эрлинг оставаться в АПЛ , когда есть Ла Лига? Хочет ли Гвардиола работать в Англии ещё много лет? Ответы могут огорчить фанатов «горожан».

5 место. «Реал» — 1 944 балла

В «Реале» ценят только первые места. Но придется уступить, если «Барселона» выиграет Ла Лигу, а «Бавария» столкнет давнего соперника с обрыва в Лиге чемпионов. Но пока Альваро Арбелоа, который ещё не успел поссориться с Флорентино Пересом, как раньше Хаби Алонсо, наслаждается проходом «Манчестер Сити». Молодой тренер ждет из лазарета звезд «Реала», хотя врачи заявили о новой травме. Впереди у «Реала» Эль Класико в Барселоне 10 мая, а в апреле упомянутые выше игры против «Баварии» перспективного тренера Компани.

4 место. ПСЖ — 1 955 баллов

А где им быть? Хотя «Ланс» мечтает о сенсации в Лиге 1, команда Луиса Энрике после победы в Лиге чемпионов нашла новую мотивацию. Поражение от «Челси» в финале Клубного чемпионата мира их отрезвило. Уход Доннаруммы заставил искать нового вратаря, выбирая между Сафоновым и Шевалье. Травмы обладателя «Золотого мяча» Дембеле ведут к перестановкам в атаке. Недавно в лазарете оказался Баркола, теперь форма Кварацхелии ещё важнее. У ПСЖ появился опыт победы в Лиге чемпионов, но титул обычно сложнее защитить, чем завоевать.

3 место. «Барселона» — 1 957 баллов

Разница с ПСЖ минимальная, а от «Реала» оторвались. В январе обыграли извечного соперника в Суперкубке Испании, но впереди решающие матчи в Примере и Лиге чемпионов. «Барселона» сыграет против знакомого «Атлетико» и в чемпионате, и в еврокубках. Симеоне может повлиять на настроение коллеги Флика. Победа Лапорты на выборах президента «Барселоны» повышает шансы на подписание нового контракта с немцем. Флик настроил на крутой футбол Рафинью и грамотно развивает Ямаля, который обновляет рекорды в Лиге чемпионов.

2 место. «Бавария» — 1 987 баллов

На матчах Бундеслиги в Мюнхене можно увидеть пустые места. Богатые немцы выкупают абонементы на сезон, чтобы клуб получил прибыль. Также им нужны билеты на матчи плей-офф Лиги чемпионов, вроде домашней игры против «Реала». Но в Бундеслиге давно скучно. «Бавария» слишком часто побеждает конкурентов. Каждый год ждут попытку укусить клуб из Мюнхена. Но после чемпионства «Байера» руководство «Баварии» нашло правильного тренера. Компани прекрасно справляется, команда Харри Кейна на втором месте в рейтинге.

1 место. «Арсенал» — 2 057 баллов