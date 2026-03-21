«Реал» и «Барселона» зарубились за трансфер года. Холанд готов уехать из Англии

вчера, 11:24
Холанд

Эрлинг меняет планы.

Интересы норвежского форварда «Манчестер Сити» представляет Рафаэла Пимента. Покойный Мино Райола был «крестным отцом» в мире футбольных трансферов. Его правая рука, юристка из Бразилии – «крестная мама» многих футболистов. Пименту спросили о переходе её подопечного Холанда в «Барселону».

Журналисты получили классический ответ адвоката:

Мы испытываем большое уважение и восхищение «Барселоной», но не было ни одного контакта по поводу возможного трансфера. Игрок продлил контракт несколько месяцев назад. Эрлинг очень счастлив в «Манчестер Сити». У него все складывается очень хорошо, и нам действительно нечего обсуждать по поводу трансфера, когда в «Сити» всё так хорошо.

Всё настолько хорошо, что Гвардиола на пресс-конференциях поднимает вопрос о собственном уходе, хотя его об этом не спрашивали журналисты. Всё настолько хорошо, что Мареску уволили из «Челси», когда владельцы лондонского клуба обвинили его в тайных переговорах с «Манчестер Сити». У «горожан» всё настолько хорошо, что «Арсенал» оторвался в АПЛ на девять очков. «Арсенал», который не был чемпионом ровно 20 лет. У Гвардиолы один матч в запасе, но непросто отыграть даже шесть очков разницы. В «Манчестер Сити» всё настолько хорошо, что дважды проиграли «Реалу», где нет стабильного тренера уровня Анчелотти. Англичане пропустили три гола от Вальверде, который забивает в Лиге чемпионов по большим праздникам, причем в основном в ворота «горожан». В ответном матче Холанд забил, но наблюдал за двумя празднованиями Винисиуса из «Реала».

В будущем сезоне Эрлинг снова может сыграть против «сливочных», но в другой команде, ведь уведомил руководство «горожан» о смене планов.

Холанд и «Барселона»

Все понимают, что каталонцам будет сложно заполучить Эрлинга. «Манчестер Сити» не хочет с ним расставаться. Новый контракт включил условия ухода, которые теперь надо обойти на переговорах. А самое главное, у «Барселоны» по-прежнему долги. Несколько лет назад каталонцы обратились в «Боруссию» с предложением подписать Джуда Беллингема, на что получили остроумный ответ немцев: «Вы ещё за Дембеле не расплатились». Лапорте нужно будет найти щедрых кредиторов.

При этом Холанд не скрывает свои симпатии к испанскому футболу. Окружение игрока делилось его идеей – повторить путь Ибрагимовича, за карьеру поиграть в большом количестве элитных лиг. Холанду летом исполнится 26 лет. Идеальный возраст для попытки бросить вызов «Реалу» в Ла Лиге. У «Барселоны» возрастной основной форвард Левандовски, а Торрес может стать частью сделки с «Манчестер Сити». Тем более Ферран недоволен местом в «Барселоне» и бегал за «горожан» в прошлом.

Переход Холанда в команду, где есть Ямаль, Фермин и Педри – молодые футболисты из числа лучших ассистентов сезона в Ла Лиге, не будет ошибкой. Особенно если Ханси Флик останется у руля команды. Немец говорит, что «Барселона» может стать его последним местом работы в качестве главного тренера. Флик хочет остаться в Испании на много лет. Вот только Эрлингу надо сделать правильный выбор. Какой проект перспективнее, каталонский без денег или мадридский с финансированием?

Холанд и «Реал»

Перес недоволен собственными решениями. Не все трансферные ставки Флорентино сыграли. Хаби Алонсо ушел с поста главного тренера «Реала». Арбелоа прошел «Манчестер Сити», но впереди «Бавария», которая прекрасно знает испанского соперника. У «Реала» непростой сезон, который похож на сезон «Манчестер Сити». Могут остаться без больших трофеев, ведь в финале Кубка Испании сыграют «Атлетико» против «Реала Сосьедад», а в Ла Лиге и Лиге чемпионов большая конкуренция.

Руководство «Реала» недовольно и поведением, и статистикой Винисиуса. Испанцы привыкли к рекордам Роналду, их не впечатлят два десятка голов во всех турнирах. Мбаппе забил много мячей, но между французом и бразильцем нет футбольной химии. Они не являются идеальным дуэтом, не стали частью трио в стиле Бэйл – Бензема – Роналду. Президент «Реала» Перес давно общается с Пиментой, как раньше общался с мамой Мбаппе, которая представляла интересы Килиана на переговорах.

Переход в «Реал» из «Манчестер Сити» легче осуществить из-за финансового состояния мадридского клуба. Они найдут 200 миллионов евро на сделку с Холандом. Разумеется, придется отдать Винисиуса, чтобы Мбаппе играл слева, а Холанд на острие. Вот только важно отметить, что Эрлинг и его отец, который также ведет переговоры с новыми клубами, разбираются в футболе. Даже Тони Кроос недавно намекнул, что Мбаппе только на публике позитивный, а в жизни бывает токсичным элементом.

Легко представить работу Холанда в связке с Ямалем, Рафиньей и Педри. Все эти футболисты без проблем ассистируют напарникам. И они недовольны тем, как Левандовски недорабатывает в прессинге. Холанд намного моложе. Норвежец может играть в «Барселоне» активнее, чем он привык выступать за «Манчестер Сити», где Гвардиола ставит на силовые козыри великана. В «Реале» надо не вызвать ревность амбициозного Мбаппе, а в «Барселоне» сами футболисты и тренер мечтают заполучить Холанда.

Холанд и «Манчестер Сити»

У Эрлинга всегда есть простой вариант: остаться в Манчестере. Но возникло несколько проблем. Во-первых, матери его ребенка мог надоесть скучный город, как он надоел женам многих звезд футбола из прошлого, от Бекхэма до Ди Марии. Во-вторых, «Манчестер Сити» без Гвардиолы – загадочный фрукт, который может испортиться без Хосепа, невзирая на платиновый по цене состав. В-третьих, Холанд банально может искать новые вызовы. В 19 последних матчах всех турниров у норвежца лишь 5 голов.

Холанду наскучил английский футбол? Плюс молодые родители Изабель и Эрлинг из Норвегии. Они хотят солнца за окном. Когда есть возможность пожить в Барселоне, в самой Барселоне, мало причин отказываться. В футбольной плане команда Флика тоже прекрасное место для эгоистичного форварда с 22 голами в АПЛ. Наконец, есть одна веская причина, почему Холанд после чемпионата мира может оказаться в испанском гранде. До сих пор нет вердикта в грязном и громком деле «Манчестер Сити».

Джиперс Криперс
Джиперс Криперс ответ Nenash (раскрыть)
вчера в 20:04
Я имел ввиду именно сравнение игровых качеств Холанда и Левандовски, а не цену
Nenash
Nenash ответ Джиперс Криперс (раскрыть)
вчера в 15:32
У них цена и возраст разные. Зачем их сравнивать?..
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 15:04
Только если спонсоры купят за свои деньги.
lotsman
lotsman
вчера в 14:40
Сомневаюсь что он окажется в Барсе.
Grizly88
Grizly88
вчера в 13:37
Он вряд ли покинет Сити такая корова и самому нужна , хороший замыкатель таких напов шас нету .
9pgswsqef4td
9pgswsqef4td
вчера в 12:57
Барса вряд-ли..проблемы с финансами никуда не ушли. хотя по отчётности прибыль у клуба... но лига может пойдет навстречу. Это выгодно не только Барсе, но и принесет доход и увеличит популярность всей Лалиги ...
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс ответ Nenash (раскрыть)
вчера в 12:57
Думаешь, хуже поляка будет играть?
lk_483777
lk_483777
вчера в 12:45
Вообще не понимаю ценообразование за такого игрока, как Эрлинг. Ногу подставить, оказаться в нужном месте и в нужное время и забить с отскока - это он может. На этом все.
Из года в год цена остаётся +- 200 млн и все игнорируют тот факт, что его результаты стабильно ухудшаются.
В АПЛ намного меньше голов, в ЛЧ и в важных матчах его попросту нет.
Сегодняшняя цена на него под 200 млн. - это сюр.
DXTK
DXTK
вчера в 12:42, ред.
Холанда то можно будет увидеть в Барселоне если он станет свободным агентом...... и потом......

Я не знаю не ужели так сложно вырастить своего замыкателя....... быть центфорвардом проще пареной репы........я конечно понимаю инстинкт убийцы прирожденного бомбардира не у всех развит, но даже среднестотистического своего вырастить можно......

Холанд зависимый бомбардир ......Барсе конечно нужно, что-то вроде Харри Кейна и забить и отдать может, но возраст конечно, хотя Лева тоже не мальчиком..... пришел.

PS Не понимаю почему барса сама не может вопитать талантливого форварда....... Месси Ямали Хави Иньесты есть но где Форварды???
Nenash
Nenash
вчера в 11:42, ред.
Норвег не подходит Барсе по стилю..
Гость
