«Реал» и «Барселона» зарубились за трансфер года. Холанд готов уехать из Англии

1774081481

вчера, 11:24

Эрлинг меняет планы.

Интересы норвежского форварда «Манчестер Сити» представляет Рафаэла Пимента. Покойный Мино Райола был «крестным отцом» в мире футбольных трансферов. Его правая рука, юристка из Бразилии – «крестная мама» многих футболистов. Пименту спросили о переходе её подопечного Холанда в «Барселону».

Журналисты получили классический ответ адвоката:

Мы испытываем большое уважение и восхищение «Барселоной», но не было ни одного контакта по поводу возможного трансфера. Игрок продлил контракт несколько месяцев назад. Эрлинг очень счастлив в «Манчестер Сити». У него все складывается очень хорошо, и нам действительно нечего обсуждать по поводу трансфера, когда в «Сити» всё так хорошо.

Всё настолько хорошо, что Гвардиола на пресс-конференциях поднимает вопрос о собственном уходе, хотя его об этом не спрашивали журналисты. Всё настолько хорошо, что Мареску уволили из «Челси», когда владельцы лондонского клуба обвинили его в тайных переговорах с «Манчестер Сити». У «горожан» всё настолько хорошо, что «Арсенал» оторвался в АПЛ на девять очков. «Арсенал», который не был чемпионом ровно 20 лет. У Гвардиолы один матч в запасе, но непросто отыграть даже шесть очков разницы. В «Манчестер Сити» всё настолько хорошо, что дважды проиграли «Реалу», где нет стабильного тренера уровня Анчелотти. Англичане пропустили три гола от Вальверде, который забивает в Лиге чемпионов по большим праздникам, причем в основном в ворота «горожан». В ответном матче Холанд забил, но наблюдал за двумя празднованиями Винисиуса из «Реала».

В будущем сезоне Эрлинг снова может сыграть против «сливочных», но в другой команде, ведь уведомил руководство «горожан» о смене планов.

Холанд и «Барселона»

Все понимают, что каталонцам будет сложно заполучить Эрлинга. «Манчестер Сити» не хочет с ним расставаться. Новый контракт включил условия ухода, которые теперь надо обойти на переговорах. А самое главное, у «Барселоны» по-прежнему долги. Несколько лет назад каталонцы обратились в «Боруссию» с предложением подписать Джуда Беллингема, на что получили остроумный ответ немцев: «Вы ещё за Дембеле не расплатились». Лапорте нужно будет найти щедрых кредиторов.

При этом Холанд не скрывает свои симпатии к испанскому футболу. Окружение игрока делилось его идеей – повторить путь Ибрагимовича, за карьеру поиграть в большом количестве элитных лиг. Холанду летом исполнится 26 лет. Идеальный возраст для попытки бросить вызов «Реалу» в Ла Лиге. У «Барселоны» возрастной основной форвард Левандовски, а Торрес может стать частью сделки с «Манчестер Сити». Тем более Ферран недоволен местом в «Барселоне» и бегал за «горожан» в прошлом.

Переход Холанда в команду, где есть Ямаль, Фермин и Педри – молодые футболисты из числа лучших ассистентов сезона в Ла Лиге, не будет ошибкой. Особенно если Ханси Флик останется у руля команды. Немец говорит, что «Барселона» может стать его последним местом работы в качестве главного тренера. Флик хочет остаться в Испании на много лет. Вот только Эрлингу надо сделать правильный выбор. Какой проект перспективнее, каталонский без денег или мадридский с финансированием?

Холанд и «Реал»

Перес недоволен собственными решениями. Не все трансферные ставки Флорентино сыграли. Хаби Алонсо ушел с поста главного тренера «Реала». Арбелоа прошел «Манчестер Сити», но впереди «Бавария», которая прекрасно знает испанского соперника. У «Реала» непростой сезон, который похож на сезон «Манчестер Сити». Могут остаться без больших трофеев, ведь в финале Кубка Испании сыграют «Атлетико» против «Реала Сосьедад», а в Ла Лиге и Лиге чемпионов большая конкуренция.

Руководство «Реала» недовольно и поведением, и статистикой Винисиуса. Испанцы привыкли к рекордам Роналду, их не впечатлят два десятка голов во всех турнирах. Мбаппе забил много мячей, но между французом и бразильцем нет футбольной химии. Они не являются идеальным дуэтом, не стали частью трио в стиле Бэйл – Бензема – Роналду. Президент «Реала» Перес давно общается с Пиментой, как раньше общался с мамой Мбаппе, которая представляла интересы Килиана на переговорах.

Переход в «Реал» из «Манчестер Сити» легче осуществить из-за финансового состояния мадридского клуба. Они найдут 200 миллионов евро на сделку с Холандом. Разумеется, придется отдать Винисиуса, чтобы Мбаппе играл слева, а Холанд на острие. Вот только важно отметить, что Эрлинг и его отец, который также ведет переговоры с новыми клубами, разбираются в футболе. Даже Тони Кроос недавно намекнул, что Мбаппе только на публике позитивный, а в жизни бывает токсичным элементом.

Легко представить работу Холанда в связке с Ямалем, Рафиньей и Педри. Все эти футболисты без проблем ассистируют напарникам. И они недовольны тем, как Левандовски недорабатывает в прессинге. Холанд намного моложе. Норвежец может играть в «Барселоне» активнее, чем он привык выступать за «Манчестер Сити», где Гвардиола ставит на силовые козыри великана. В «Реале» надо не вызвать ревность амбициозного Мбаппе, а в «Барселоне» сами футболисты и тренер мечтают заполучить Холанда.

Холанд и «Манчестер Сити»

У Эрлинга всегда есть простой вариант: остаться в Манчестере. Но возникло несколько проблем. Во-первых, матери его ребенка мог надоесть скучный город, как он надоел женам многих звезд футбола из прошлого, от Бекхэма до Ди Марии. Во-вторых, «Манчестер Сити» без Гвардиолы – загадочный фрукт, который может испортиться без Хосепа, невзирая на платиновый по цене состав. В-третьих, Холанд банально может искать новые вызовы. В 19 последних матчах всех турниров у норвежца лишь 5 голов.