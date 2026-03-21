Залечь на дно в Турции. Как играют российские легионеры в Суперлиге

вчера, 21:32

На данный момент в турнире представлено четверо россиян.

В последнее время в Турцию уезжают доигрывать звездные футболисты. Там платят хорошие деньги, погода замечательная, болельщики просто обожают футбол. Что еще нужно, чтобы завершить карьеру в комфортных условиях? Но российские игроки к звездам все же не относятся, здесь у каждого разная история.

На данный момент в Суперлиге играют четверо. Это защитник Георгий Джикия («Антальяспор»), а также атакующие футболисты Герман Онугха, Денис Макаров и Фёдор Чалов («Кайсериспор»).

Давайте посмотрим, как у них идут дела в матчах этого календарного года, а также приведем всю статистику текущего сезона.

Георгий Джикия («Антальяспор», в команде с июля 2025 года)

Возраст: 32 года. Контракт действует до: июня 2027 года. Стоимость на transfermarkt: 1,5 млн евро.

Статистика в текущем сезоне: 13 матчей, 2 гола, 3 желтых карточки. Общее количество сыгранного времени: 1072 минуты.

«Антальяспор» борется за выживание в текущем сезоне. У команды 25 очков после 27 туров, от зоны вылета их отделяет всего 2 пункта. А это значит, что «Антальяспор» регулярно защищается, работы у Джикии тут гораздо больше, чем было в «Спартаке». Сейчас у команды настоящий кризис, не могут победить уже 5 матчей подряд.

Джикия из последних трех матчей на поле появился лишь в одном. До этого два поединка Георгий смотрел со скамейки запасных.

Против «Башакшехира» Джикия провел весь матч. Он получил оценку за игру 6.9, что весьма неплохо. Нанес 1 удар по воротам, XG 0.07, заработал 1 фол, процент точных передач составил 71% (всего сделал 72 передачи), выиграл 5 единоборств.

Но проблемы у экс-капитана «Спартака» были и за пределами поля – долго не могли погасить долги перед командой, хотя начал он в Турции довольно мощно. В начале марта агент Джикии заявил, что все деньги были выплачены, вопросов к «Антальяспору» нет. Но представитель бородатого защитника постоянно в прессе намекает на возможный уход Георгия. Мол, рассматривать готовы все варианты. А это при условии, что контракт действует еще год. Не ведут так себя с работодателем, обычно за полгода до завершения договора подобные высказывания позволяют себе агенты.

В феврале Владимир Кузьмичев в интервью «РБ Спорт» говорил:

У нас с «Ахматом» хорошие взаимоотношения. Там играет Рифат Жемалетдинов. Если бы у клуба была заинтересованность в Джикии, мы бы пообщались. Если будет предметный интерес, то мы поговорим по поводу этого.

Допускаем, что летом Джикия вернется в РПЛ , слабо верится, что он долго будет играть за свою текущую команду.

Герман Онугха («Кайсериспор», в команде с сентября 2025 года)

Возраст: 29 лет. Контракт действует до: июня 2027 года. Стоимость на transfermarkt: 1,8 млн евро.

Статистика в текущем сезоне: 22 матча, 8 голов, 2 желтых карточки. Общее количество сыгранного времени: 1612 минут.

У «Кайсериспора» дела идут так же, как и у «Антальяспора». Находятся на дне турнирной таблицы, отсюда и название нашей статьи. 16-е место (зоны стыков, дальше уже две последние строчки, которые гарантируют прямой вылет) и 23 очка. Но недавно выиграли дома минимально у «Карагюмрюка».

В этой встрече Герман стал героем. Он вышел на второй тайм, а на 66-й минуте забил победный и единственный гол. Получил за матч оценку 7.9, нанес 5 ударов по воротам, XG составил 1.04, 2 раза залез в офсайд, выиграл 8 единоборств. Очень здорово!

8 голов для форварда клуба такого уровня – хороший показатель. Не удивимся, если Онугха уйдет летом из «Кайсериспора», но не по такой причине, как у Джикии. Герман может пойти на повышение. Для сравнения, у Осимхена из «Галатасарая» 12 голов сейчас. Отдельно отметим бывшего форварда «Ростова» Элдора Шомуродова – наколотил уже 16 голов, играет сейчас за «Башакшехир».

Денис Макаров («Кайсериспор», в команде с января 2026 года)

Возраст: 28 лет. Контракт действует до: июня 2026 года. Стоимость на transfermarkt: 1,5 млн евро.

Статистика в текущем сезоне: 6 матчей, ни одного результативного действия, 2 желтых карточки. Общее количество сыгранного времени: 301 минута.

В матче с «Карагюмрюком» провел на поле 34 минуты, вышел на замену во втором тайме, за игру получил оценку 5.8. Нанес 3 удара по воротам, XG составил 0.50, 1 раз забрался в офсайд, процент точных передач составил 55 (всего передач было 6), выиграл 8 единоборств.

Вот что Макаров после матча с «Галатасараем» сказал «Чемпионату»:

Со мной такое впервые в жизни. Прямо настоящий футбольный матч: идеальное поле, соперник из Лиги чемпионов, фанаты гонят своих с первой до последней минуты. Контраст с РПЛ ? В этой игре – конечно. Небо и земля. Я сразу прочувствовал разницу. Бегать без мяча 30 минут – очень тяжело.

Впрочем, не факт, что Денис сыграет еще раз против турецкого гранда на выезде. Для правого вингера, которого тренер команды сравнивает с Роббеном, статистика печальная. Да и контракт лишь до лета, уже были травмы... Как бы тут в РПЛ не вернуться.

Федор Чалов («Кайсериспор», в команде с февраля 2026 года)

Возраст: 27 лет. Контракт действует до: июня 2026 года. В аренде из ПАОКа, договор с которым истекает в июне 2027 года. Стоимость на transfermarkt: 5 млн евро.

Статистика в текущем сезоне: 7 матчей, ни одного результативного действия, 1 желтая карточка. Общее количество сыгранного времени: 406 минут.

В игре с «Карагюмрюком» Федор провел 90 минут, получил оценку 7.7, заработал 1 фол, процент точных передач составил 88 (всего форвард сделал 29 передач), выиграл 14 единоборств, совершил 1 перехват. Неплохо. Будем надеяться, что скоро и первый гол состоится.