«Ливерпуль» проводит ужасный сезон. В Англии требуют отставки Слота после нового поражения

1774162171

сегодня, 09:49

Проиграли 10 матчей в АПЛ .

Такого не было со времен чуда «Лестера»

У «Ливерпуля» осталось семь матчей в АПЛ . Если проиграют хотя бы один раз, то получат худший результат за 11 сезонов. В последний раз «красные» уступали в 10 турах АПЛ за чемпионат в год чуда «Лестера», долгих десять лет тому назад. Левому защитнику Керкежу, который забил «Брайтону» в проигранном матче, тогда было 13 лет. В шести сезонах из последних десяти у «Ливерпуля» было от одного до пяти поражений в АПЛ . Сейчас в 27 турах из 31 соперники пробежали больше, чем футболисты «красных».

Фанаты не верят глазам. Действующий чемпион Англии уступил «Вулверхэмптону», «Ноттингем Форест», «Кристал Пэлас» и «Борнмуту». Все эти команды находятся в нижней десятке в таблице. Но и поражения от крепких середняков «Брайтона» и «Брентфорда» не подходят чемпиону, мечтавшему бороться за титул. «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» вместе собрали девять поражений, на одно меньше, чем у Арне Слота. «Ливерпуль» уступил в 10 матчах из 31, почти в каждом третьем случае. Ужасный сезон в разгаре.

В феврале «красные» собрали три победы подряд, а теперь вернулись к неудачам. Чудо, что с такими результатами – 10 поражений и 7 ничьих, команда претендует на попадание в первую четверку. АПЛ заработает бонусное место в Лиге чемпионов, остался шанс увидеть «Ливерпуль» в престижном турнире. Слот говорит о выходе в четвертьфиналы Кубка Англии и Лиги чемпионов, но Арне забывает напомнить имена будущих соперников. «Манчестер Сити» и ПСЖ могут обыграть нынешний «Ливерпуль» без баланса в линиях.

«Ливерпуль» потратил 500 млн евро за сезон

В футболе бывает слишком много денег. Трансферный бюджет может навредить команде. Пытаясь угнаться за расходами конкурентов, владельцы «Ливерпуля» выдали Слоту почти полмиллиарда евро на новичков. «Красные» не стали подписывать много футболистов за 40-60 миллионов, а отдали огромные деньги за тройку молодых звезд. Шведский форвард Исак пришел в команду вместе с французом Экитике. За первого отдали «Ньюкаслу» 145 млн евро, а «Айнтрахт» получил за француза 95 млн евро. Форварды не зажгли.

В декабре Исак сломал голень. Александер хочет вернуться до матчей против ПСЖ , но никто знает, в какой он будет форме. Уго Экитике, который удачно провел ответный матч против «Галатасарая», на восьмой минуте игры против «Брайтона» получил травму в борьбе с бывшим игроком «красных» Джеймсом Милнером. Также не спасает команду в сложных матчах, где соперник доминирует физически, ещё один невероятно дорогой новичок. Флориан Вирц обошелся в 125 млн евро, но звезда «Байера» потухла в АПЛ .

Пока Гакпо промахивается, а Салах в лазарете – у египетского вингера свежая травма, некому сделать разницу против «Брайтона» или «Галатасарая» на выезде. Получив пять человек под основу – Экитике, Вирца, Исака, Керкежа и Фримпонга, команда из Ливерпуля лишилась удачных наработок Клоппа. Даже в худших матчах последних 10 лет «красные» умело прессинговали соперников. Юрген оставил наследство, которым Слот активно пользовался год назад, когда шел к чемпионству. Сейчас ничего не получается, деньги не подарили кубки.

Руководство не хочет платить Слоту компенсацию

Тренера не уволили, ведь при резком расставании надо отдать ему более 10 млн фунтов. Но Арне знал, что его уберут в случае вылета от «Галатасарая». «Ливерпулю» нужен сезон с приличными доходами. По премиальным в ЛЧ команда третья после «Баварии» и «Арсенала». Им важно на характере пройти ПСЖ . Год назад били пенальти с этим соперником. У парижан есть проблемы в обороне, но после травм и поражений «Ливерпуль» Слота не бежит. Также футболисты допускают банальные ошибки – неточные пасы и промахи.

По количеству больших шансов в АПЛ «Ливерпуль» наравне с лидером «Арсеналом», а по голам разница в 11 ударов. Огромный отрыв для такого уровня, как и по набранным очкам. «Канониры» собрали 70 пунктов, а у «Ливерпуля» всего 49. Год назад после 31 тура Слот собрал 73 очка. «Красные» уступают самим себе на 24 очка, на целых восемь дополнительных побед. Если бы «Ливерпуль» играл так, как прошлой весной, то осталось бы два поражения. Как раз столько было в счастливом апреле 2025 года. Теперь у клуба черная полоса.

После разгрома «Галатасарая» Каррагер разговаривал со Слотом. Джейми и Арне согласились, что «Ливерпуль» показал, пожалуй, лучший футбол за сезон. Вот только играли против команды из Турции. Также Каррагер правильно спросил, почему не видят такие выступления чаще. «Ливерпуль» не играет прямо и резко, как во времена Клоппа. Слот отметил, что не всегда получается собрать основу для прессинга – можно согласиться с голландцем, это объективный фактор. Вот только в начале упоминали имена соперников, которым уступили.

Аутсайдеры и середняки АПЛ не боятся чемпионов страны. Ужасный итог работы Слота в новом сезоне. Нельзя списать результаты только на травмы. Например, важным для крушения чемпионских надежд «Ливерпуля» стал открытый конфликт между Салахом и Слотом. Легендарный вингер клуба и новый тренер примирились, когда вмешались боссы клуба и капитан Ван Дейк. Но сам Вирджил, как и Мохамед, больше не играют на оборотах молодых и перспективных мастеров. Черная кошка пробежала в раздевалке и спряталась в темном углу.