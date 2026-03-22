Уйти из АПЛ, чтобы стать героями. Топ-10 футболистов, которым помог уход из сильнейшей лиги мира

сегодня, 21:32

Что не убивает, делает нас сильнее.

Эту знаменитую фразу произнес великий философ Фридрих Ницше, потом ее в своем творчестве воспел Егор Летов, но речь сейчас пойдет о футболе. Великой игре, в которую теперь играют миллионеры, чтобы развлечь рабочий класс. АПЛ считается лучшей лигой мира, с этим почти никто не спорит, разве что любители Ла Лиги могут достать из рукава козырь в виде количества трофеев на европейской арене, которые завоевали представители испанского чемпионата. Да, «Реал», «Барселона», «Атлетико» и «Севилья» пошумели. Разнесли еврокубки даже, но все же сложнейшей лигой считается именно АПЛ . Дождливым вечером в Стоке не так просто добиться успеха.

И вот есть примеры, когда игрок не смог себя проявить в Англии, после чего уехал в другой чемпионат и начал там творить. Вспомним именно такие примеры.

Жерар Пике

Уроженец Барселоны Пике, скорее всего, вернется на «Камп Ноу» рано или поздно. Ну или попробует вернуться, ведь стремится войти в руководство каталонского клуба. Впрочем, Лапорта так просто уходить не собирается, как и его коллега Флорентин Перес. А в 2008 году Пике еще не был на пике, он уходил из «Манчестер Юнайтед». Уезжал из дождливой Англии в солнечную Испанию.

Стал ключевой фигурой в команде, которая выиграла девять чемпионских титулов Ла Лиги и три Лиги чемпионов. Да, переход в «Манчестер Юнайтед» улучшил его как спортсмена, но нет сомнений, что после возвращения в Каталонию Жерар вышел на новый уровень.

Скотт МакТоминэй

Это вообще интересный пример. Британец уезжает за пределы страны и становится героем местных болельщиков. Редкий случай. Переход в «Наполи» вдохнул новую жизнь в шотландского полузащитника, которому, казалось, было суждено стать еще одним забытым игроком, который когда-то играл за « МЮ », но в Неаполе он расцвел.

Скотт был звездой чемпионского сезона «Наполи», его портреты были нарисованы на улицах рядом с портретом Диего Марадоны. Вот это признание! А чувство стиля? Да только ради такого прогресса стоило променять Англию на Италию!

Вот что было до:

А что стало после:

Гарет Бэйл

Две награды игроку года по версии PFA за три сезона привлекли к Бэйлу внимание топ-клубов, в 2013 году «Реал» выложил на лондонский стол огромную сумму за валлийца.

Будучи главной звездой «Тоттенхэма», Бейлу пришлось смириться с ролью второго номера после Роналду в «Реале», но он все равно преуспел в этом качестве и забил один из самых важных голов в истории клуба в финале Лиги чемпионов 2014 года.

Возможно, болельщики «Реала» не всегда его любили, но на долгом отрезке Гарет был одним из лучших футболистов в мире. Да и не любил он так сильно гольф, как писали СМИ . Все же там было «Реал», Уэльс, гольф. Ну или хотя бы Уэльс, «Реал», гольф. О чем сам Бэйл прямо и говорил недавно.

Майкл Олисе

Олисе выглядел талантом в АПЛ , ему было суждено пойти на повышение, как и Эберечи Эзе. И они этими шансами воспользовались, грядущим летом могут встретиться в финале Лиги чемпионов, кстати. Олисе сделал 19 результативных передач в нынешнем сезоне, 18 – в прошлом. А теперь приготовьтесь. Майкл за свои первые 50 матчей в Бундеслиге сделал 24 ассиста. Феноменально! Не просто так теперь за него гранды сражаются.

Отдельно отметим стиль Майкла, как вам такая резинка для волос?

Мемфис Депай

После неудачного периода в «Манчестер Юнайтед» Депай ушел, чтобы перезапустить свою карьеру в «Лионе», и ему это удалось. Нидерландец забил 76 голов в 178 матчах и отдал 56 результативных передач, что принесло ему трансфер в «Барселону». Да, потом докатился до чемпионата Бразилии, но именно после ухода из АПЛ всё у Депая было отлично.

Крис Смоллинг

До МакТоминэя был пример Смоллинга, когда британец расцветал после переезда в Италию. Сначала Крис играл за «Рому» на правах аренды, но быстро вписался в итальянский футбол, римляне заключили с ним полноценный контракт. Впоследствии он провел 100 матчей за «Рому» и выиграл Лигу конференций УЕФА в 2022 году.

Джейдон Санчо

Санчо – скандальный футболист, да и человек, вероятно, сложный. Чувствует себя рэп-звездой, но на концертах может петь под фанеру, если можно позволить себе такие сравнения. Джейдон покинул «Манчестер Сити» и отправился в дортмундскую «Боруссию», что тогда оказалось отличным решением для его карьеры.

Находясь в Германии, он превратился в одного из самых ярких вингеров в мире, особенно сильного в дриблинге. Некоторые любители ставок получали хорошие деньги, ставя на тотал больше 1.5/2.5 успешных обводок Джейдона за матч.

К сожалению для Санчо, добиться тотального успеха в карьере он пока не смог. Сейчас Джейдон играет в «Астон Вилле» на правах аренды из «Манчестер Юнайтед», но выглядит очень далёким от того игрока, каким был раньше. Решение о будущем футболиста со стороны « МЮ » можно понять.

Криштиану Роналду

Роналду уже был обладателем «Золотого мяча» к моменту ухода из «Манчестер Юнайтед», но нет сомнений, что в Мадриде он вышел на совершенно новый уровень. Его статистика в испанской столице просто невероятна. Он забил 450 голов в 438 матчах за «Реал», выиграл пять титулов Лиги чемпионов, а также добавил в свою коллекцию еще четыре «Золотых мяча». Достиг бы он таких высот, если бы остался в «Манчестер Юнайтед»? Возможно, но не факт.

Ромелу Лукаку

В Лукаку есть что-то такое, что заставило сразу нескольких тренеров АПЛ поверить в то, что они смогут раскрыть потенциал бельгийца в полной мере.

На первый взгляд, у него есть все задатки для успеха в этой лиге, ведь это габаритный форвард, такие ценятся в АПЛ . Период в «Манчестер Юнайтед» оказался провальным? Если и нет, то близким к такой формулировке. Переход в «Интер» позволил Антонио Конте превратить его в одного из лучших нападающих на планете, что убедило «Челси» вернуть великана, который затем рассыпался в Лондоне на своих «глиняных ногах».

Диего Форлан

Сэр Алекс Фергюсон известен своим безжалостным стилем управления командой, когда дело касалось выбора игроков стартового состава, мог и бутсой бросить в лицо. Но великий шотландец что-то чувствовал. Он продолжал доверять Форлану гораздо дольше, чем, возможно, следовало бы.

17 голов в 98 играх — это… «Мы встретились в странный период моей жизни», — как писал Паланик. И так можно сказать про карьеру Форлана в « МЮ ». Но еще страннее был бы переход в раменский «Сатурн».

Диего затем перешёл в «Вильярреал», где забил 59 голов в 127 матчах, а затем начал зажигать в «Атлетико». 96 голов в 198 играх, что было отличным показателем в эпоху до Месси/Роналду и положило начало тенденции, когда в «Атлетико» постоянно играли одни из лучших бомбардиров мира.

Бонус: Харри Кейн. Тут все просто, человек может получить «Золотой мяч» по итогам сезона.