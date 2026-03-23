Жозе против всех. 15 красных карточек Моуриньо — вспоминаем каждую из них

1774290641

вчера, 21:30

Особенное «достижение» особенного тренера.

Это уникальный случай, ведь никто не видел перед собой столько красных карточек в футболе, как Жозе Моуриньо, на данный момент последняя из них была показана в матче «Бенфики» против «Порту». Это было пятнадцатое удаление в карьере эпатажного португальца. 63-летнего тренера увольняют довольно регулярно, но это уже никого не удивляет.

Давайте вспомним все удаления Моуриньо. Иногда они были довольно нелепыми.

«Рома» — «Наполи» (2021)

Невероятно, но Моуриньо ни разу не выгоняли с поля, когда он руководил «Тоттенхэмом». Даже во время ковида, когда арбитры отлично слышали его ругательства с бровки. В «Роме» Жозе статистику исправил, постоянно бесился. Первую красную карточку португалец на посту главного тренера «Ромы» увидел в игре с «Наполи», это был один из первых значимых поединков в карьере на новом месте работы. Он заработал два «горчичника» за споры с арбитром, экс-рулевой «Зенита» Лучано Спаллетти позже тоже был удален, но уже после финального свистка.

«Челси» — «Кардифф Сити» (2013)

«Кардифф» тянул время в той игре, и это вывело Моуриньо из себя. Команды Жозе так бы себя не повели? Но это другое, вы не понимаете. В итоге «Челси» одержал уверенную победу со счетом 4:1, но тренеру пришлось уйти на трибуну с помощью арбитра Энтони Тейлора. Португалец заплатил штраф (8 тысяч фунтов стерлингов).

«Рома» — «Аталанта» (2024)

Это довольно безобидное удаление. Вторая желтая – первая во втором тайме, а вторая перед самым финальным свистком. За споры с арбитром.

«Манчестер Юнайтед» — «Бернли» (2016)

Проиграл «Челси» со счетом 0:4. Да это уже повод разнести всех! Вот Жозе и выплеснул свой гнев в ничейном матче с «Бернли» (0:0). Примерно в это время Жозе признал, что устал жить в одиночестве в отеле, хотел уже покинуть город. Моуриньо досматривал матч на трибуне после конфликта с Марком Клаттенбургом в перерыве матча. Считал, что надо назначить пенальти за фол на Маттео Дармиане.

«Рома» — «Аталанта» (2022)

К тому моменту, когда Моуриньо получил свою третью красную карточку в Серии А, он проработал в «Роме» не более 12 месяцев. Это был особенно напряженный момент. Он выбежал на поле и взорвался от ярости после того, как на Николо Дзаньоло не назначили пенальти, а судья вместо этого засчитал фол в пользу соперника. До своего 60-летия португальцу оставалось всего несколько месяцев, но с возрастом Жозе не изменился.

«Фенербахче» — «Манчестер Юнайтед» (2024)

Тренера удалили с поля в ничейном матче (1:1) с «Фенербахче» и его бывшей команды.

«После игры Тюрпен рассказал мне нечто невероятное. Он заявил, что в одно и то же время видел действия в штрафной и мою реакцию на боковой линии. Он одним глазом следил за ситуацией с пенальти, а другим глазом — за скамейкой запасных и моим поведением. Вот почему он один из лучших арбитров в мире», — говорил потом Жозе.

«Бенфика» — «Порту» (2026)

«Бенфика» отстает от лидера чемпионата на семь очков, это уже просто усталость или просто признание, что титулов у Жозе по итогам сезона не будет. Назвали предателем, что и разозлило Моуриньо.

«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон» (2016)

Одно из самых нелепых удалений Моуриньо — получил красную карточку за то, что выбежал на поле стадиона «Сент-Мэри» во время контратаки «Саутгемптона». По факту Жозе на сантиметр перешагнул линию, но этого было достаточно.

«Рома» — «Лацио» (2024)

В своем последнем римском дерби Моуриньо был удален с поля на последних минутах матча вместе с вингером «Лацио» Педро и экс-футболистом «Ростова» Сердаром Азмуном. Работа Жозе в «Роме» была на грани: это была его вторая красная карточка за две игры (всего через четыре дня после игры с «Аталантой») и шестая во главе римской команды.

«Реал» — «Вильярреал» (2012)

Невероятно, но это была первая красная карточка в тренерской карьере Моуриньо. Помощник Жозе Руи Фариа был удален в начале второго тайма, а в конце матча все вышло из-под контроля. Но мадридцы под руководством Моуриньо все же выиграли титул чемпиона Ла Лиги в сезоне сезона 2011/12, набрав 100 очков и забив 121 гол.

«Рома» — «Кремонезе» (2023)

«Рома» проигрывала аутсайдеру «Кремонезе», Моуриньо вышел из себя и начал оскорблять арбитра.

«Бенфика» — «Реал»(2026)

В тот вечер удаление Жозе не заметили СМИ , ведь был скандал с участием Винисиуса и вингера «Бенфики» Джанлуки Престианни. Трубин тогда стал героем, но позже мадридцы выбили лиссабонцев из Лиги чемпионов. Теперь идут за очередным трофеем.

«Рома» — «Верона» (2022)

Опять ругался с арбитрами. Ну а как еще тренеру заработать удаление? Можно, конечно, пойти по пути Талалаева, но… В качестве наказания Жозе получил двухматчевую дисквалификацию и штраф в размере 20 000 евро.

«Рома» — «Монца» (2023)

В октябре 2023 года «Рома» обыграла «Монцу» благодаря победному голу в добавленное время, но после матча Моуриньо получил красную карточку за то, что показал оскорбительный жест в адрес своего коллеги Раффаэле Палладино.

«Фенербахче» — «Галатасарай» (2025)

Жозе в турецком футболе – это словно бросить ментос в кока-колу. Он схватил за нос коллегу Окана Бурука, который после этого упал на газон. В итоге ни одного трофея, но зато отличные деньги после расторжения контракта.