Победа на ЧМ и больше ничего. Футболисты, которые выигрывали только мундиаль

1774355536

сегодня, 15:32

Неплохие карьеры, но хотелось большего.

Победа на чемпионате мира — это предел мечтаний каждого футболиста, а для немногих избранных в истории спорта это единственная мечта, которую они осуществили. В целом, чтобы достичь такого успеха, нужно быть очень сильным игроком. Порой можно отсидеть весь турнир на скамейке, но на эту скамейку ведь еще нужно попасть. Взгляните на составы недавних победителей чемпионата мира – Аргентину, Францию, Германию – в заявках которых были суперзвезды мирового класса. Обычно эти футболисты всегда выигрывают еще какие-то трофеи за карьеру. Даже малозначительные. Но по прихоти судьбы есть несколько победителей чемпионата мира, которым не удалось выиграть больше ничего. Вообще ничего. Давайте вспомним этих… Неудачников? Но как можно назвать неудачником футболиста, который выиграл чемпионат мира? Тут даже и слов не подобрать, но давайте вспомним этих парней.

Рубен Моран (Уругвай, ЧМ -1950)

Клубы: «Серро», «Дефенсор»

Смахиваем пыль с учебников по истории, чтобы начать. Моран сыграл на турнире всего один матч, но это была историческая, легендарная победа над Бразилией со счетом 1:0 – не финальная, с тогдашним круговым форматом, но во многом решающая. Подробностей о Моране относительно мало, он завершил карьеру четыре года спустя. Доигрывал в клубе «Серро», становился вице-чемпионом Уругвая. Умер 3 января 1978 года.

Тони Турек ( ФРГ , ЧМ -1954)

Клубы: «Айнтрахт» (Дуйсбург), «Ульм», «Айнтрахт» (Франкфурт), «Фортуна» (Дюссельдорф), «Боруссия» (Мёнхенгладбах)

Это вратарь, который выступал за сборную ФРГ , когда они победили Венгрию в финале чемпионата мира 1954 года. В той игре Ференц Пушкаш открыл счет на шестой минуте, но больше забить венгры не смогли. Затем Турек играл за «Айнтрахт» и «Фортуну», но ничего выиграть больше так и не смог. Ушел из жизни 11 мая 1984 года.

Джордж Коэн (Англия, ЧМ -1966)

Клубы: «Фулхэм»

Легенда «Фулхэма» Коэн сыграл во всех матчах за сборную Англии на чемпионате мира 1966 года. Джордж Бест утверждал, что это «лучший защитник, против которого он когда-либо играл». Культовый английский правый защитник. Всю карьеру провел за «Фулхэм». Завершил карьеру в возрасте 29 лет из-за травмы колена. В 2000 году был награжден рыцарским орденом Британской империи. Ушел из жизни 23 декабря 2022 года.

Джимми Армфилд (Англия, ЧМ -1966)

Клубы: «Блэкпул»

Был дублером Коэна в 1966 году, весь турнир провел на скамейке запасных. И его история чем-то похожа на историю легенды «Фулхэма». Он тоже провел всю свою карьеру за один клуб. Этим клубом стал «Блэкпул». Любопытно, что пришел в клуб через год после победы «Блэкпула» в Кубке Англии, которая случилась в 1953 году.

В тренерской карьере отметим работу Армфилда в «Лидсе» — вывел в 1975 году команду в финал Кубка европейских чемпионов. Ушел из жизни 22 января 2018 года.

Уве Байн (Германия, ЧМ -1990)

Клубы: «Кикерс», «Кельн», «Гамбург», «Айнтрахт»», «Урава», «Гиссен».

Финалист Кубка УЕФА : 1985/86

Бронзовый призёр Бундеслиги: 1989/90, 1991/92, 1992/93

Полузащитник вышел в стартовом составе в четырех из семи игр сборной ФРГ на ЧМ -90, а в финале с Аргентиной сидел на скамейке. Немец поиграл за многие клубы, даже съездил в Японию, чтобы провести три сезона за «Ураву Рэд Даймондс», но даже там не смог завоевать трофей.

Симоне Бароне (Италия, ЧМ -2006)

Клубы: «Парма», «Падова», «Алзано», «Кьево», «Палермо», «Торино», «Кальяри», «Ливорно».

Симоне не стал одним из героев Италии тем летом в Германии, но подменял Мауро Каморанези. Выходил на поле в матчах с Чехией и Украиной. Стоит обратить внимание, что Бароне ни разу не играл за гранды Серии А. Выступал за середняки, разве что период в «Парме» был перспективным, тогда эта команда давала бой всем. Но Бароне отдавали в аренды, на победы в Кубке Италии и Кубке УЕФА он смотрел со стороны, находясь в других клубах.

Кристоф Крамер (Германия, ЧМ -2014)

Клубы: «Байер 04», «Бохум», «Боруссия» (Мёнхенгладбах)

Удивительно, но полузащитник впервые вышел в стартовом составе за сборную Германии на ЧМ в финале. Причиной послужила травма Сами Хедиры, он получил повреждение на разминке. Выступление Крамера получилось недолгим, столкнулся с защитником «Зенита» Гараем, сотрясение мозга, заменили на Шюррле, который в будущем поиграл за «Спартак».

Рон-Роберт Цилер (Германия, ЧМ -2014)

Клубы: «Манчестер Юнайтед», «Нортгемптон Таун», «Ганновер 96», «Лестер Сити», «Штутгарт», «Кёльн».

Ещё один представитель сборной Германии с чемпионата мира 2014 года. У Цилера, конечно, не было шансов выйти на поле, ведь в воротах стоял Мануэль Нойер. Отсидел все матчи на скамейке в качестве третьего вратаря. Но медаль победителя чемпионата мира у него есть и ее никто не отнимет. Карьера у Рона-Роберта довольно необычная, ведь этот немец выступал за «Манчестер Юнайтед» и «Лестер», но почти там не играл. Однажды пропустил нелепый гол от «Вердера». До сих пор не повесил бутсы на гвоздь, выступает за «Кельн», но шансов выбраться из этого списка у него, пожалуй, нет.