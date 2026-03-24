Жены и подруги футболистов, которые заработали больше других за 2025 год. Джорджина Родригес не на первом месте

Их нельзя назвать отчаянными домохозяйками.

Совокупный предполагаемый доход самых работящих жен футболистов в соцсетях за 2025 финансовый год составил 42 761 315 долларов США .

В гламурном мире спорта жены и подруги ведущих футболистов часто не просто поддерживают их со стороны — они строят собственные империи. Имея огромную аудиторию в соцсетях эти дамы именуются инфлюенсерами – так называемые лидеры мнений. Они своими постами могут влиять на мнение своих подписчиков на различные темы.

Постепенно рынок меняется — женщины из этого списка больше не стремятся к спонсорским чекам за один конкретный рекламный пост. Они стремятся основать свою компанию, чтобы иметь постоянный доход.

Используя данные за 2025 год, был составлен рейтинг самых высокооплачиваемых вторых половинок футболистов на основе их совокупного дохода от рекламы в социальных сетях. Девушки превращают лайки в серьезные деньги, часто конкурируя или даже превосходя доходы своих партнеров вне поля. Стоит отметить, что данные цифры не являются официальными, поскольку часто спонсорские контракты не разглашаются. Ну и сразу добавим, что конкретизировать, в каких соцсетях были заработаны деньги не будем, поскольку многие из них запрещены на территории РФ .

Итак, вот топ-10:

1. Вирджиния Фонсека – девушка Винисиуса («Реал»)

Предполагаемая выручка в 2025 году: 9 645 982 долларов США

Вирджиния Фонсека — не просто подруга футболиста, ее личное состояние оценивается в колоссальные 78 миллионов долларов США . Основной доход идет из компании WePink, это ее флагманский косметический бренд, который несмотря на проблемы с масштабированием логистики сообщил о годовом доходе в 150 миллионов долларов в 2025 году. Недавно начала роман со звездой мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором, сначала пара их скрывала, потом подтвердила, затем они даже расстались, но после чего помирились. Подписчкиков у Вирджинии прибавилось, но и у Винисиуса тоже, ведь это можно назвать неким «взаимопиаром», пусть и по любви.

2. Джорджина Родригес – невеста Криштиану Роналду («Аль-Наср»)

Предполагаемая выручка в 2025 году: 8 143 560 долларов США

После широко обсуждаемой в 2025 году помолвки с Криштиану Роналду Джорджина Родригес стала появляться в СМИ гораздо чаще. Постоянно обсуждают их будущую свадьбу. Девушка выкладывает фото и видео с дорогими подарками от португальца и получает огромные деньги от рекламы. Прямо сейчас она является самой популярной в мире подругой футболиста. Рекламирует в соцсетях моду, фитнес и всякие разные продукты, которые могли бы пригодиться в семейной жизни.

3. Тини Штоссель – жена Родриго де Пауля («Интер Майами»)

Предполагаемая выручка в 2025 году: 7 951 672 долларов США

Аргентинская поп-звезда Тини Штоссель очень известна в Южной Америке. Эту пару сравнивают с легендарными Дэвидом и Викторией Бекхэмами, только в масштабах Латинской Америки.

4. Антонела Рокуццо – жена Лионеля Месси («Интер Майами»)

Предполагаемый доход в 2025 году: 4 796 740 долларов США

Будучи женой Лионеля Месси, Антонеле Рокуццо особо не нужно пытаться развивать свою страницу в соцсетях. Имеет долгосрочные контрактами с ведущими брендами, такими как Adidas и Tiffany & Co.

5. Бекки Джи (Becky G) – девушка Себастьяна Ллетгета («Монтерей-Бей»)

Предполагаемая выручка в 2025 году: 3 669 055 долларов США

Латиноамериканская поп-звезда отличный пример, когда спутница футболиста известнее спортсмена. Вряд ли кто-то из нас вообще слышал о таком игроке. Основной доход Бекки Джи приходится на бренд Treslúce Beauty. В 2011 году стала выкладывать свои каверы на известные песни в интернет, так начался ее путь к успеху. Также является актрисой, играла в фильме «Могучие рейнджеры».

6. Виктория Бекхэм – жена Дэвида Бекхэма («Интер Майами»)

Предполагаемая выручка в 2025 году: 2 277 009 долларов США

Виктория Бекхэм остается мировой иконой даже спустя столько лет. Есть свои бренды в мире моды, есть у нее фирма Victoria Beckham Beauty, выручка которой недавно выросла на 26% и составила приблизительно 143 миллиона долларов США . Виктория была самой популярной женой футболиста по запросам в Google в 2025 году, сгенерировав колоссальные 12,698 миллиона поисковых запросов в период с 5 января по 5 декабря 2025 года. Ее доходы от социальных сетей уникальны тем, что она эти средства тратит на собственные проекты, в частности, на ее быстрорастущую линию парфюмерии. Семья Бекхэмов – идеальная история, как после завершения карьеры оставаться в топе, пусть и поссорились недавно с сыном Бруклином, разругались из-за его жены и на данный момент даже не общаются.

7. Перри Эдвардс – жена Алекса Окслейд-Чемберлена («Селтик»)

Предполагаемая выручка в 2025 году: 1 970 167 долларов США

Певица из группы Little Mix, недавно родила второго ребенка от Алекса Окслэйд-Чемберлена. Доходы Перри Эдвардс в 2025 году формируются благодаря ее бренду одежды Disora ​​и сольной музыкальной карьере. Эдвардс, одна из самых богатых жен футболистов, использует свои цифровые платформы для поддержания имиджа не просто певицы, но и ценителя высокой моды, что привлекает постоянных спонсоров премиум-класса.

8. Бруна Бьянкарди – девушка Неймара («Сантос»)

Предполагаемая выручка в 2025 году: 1 927 600 долларов США

Вторая половинка Неймара успешно ворвалась в топ самых популярных инфлюенсеров Бразилии. Здесь немного похожа история с Джорджиной – использовала только одну соцсеть долгое время, но недавно расширила количество аккаунтов, теперь еще снимает видео-ролики. Этим летом ей, вероятно, придется утешать Неймара возле телевизора.

9. Saweetie – девушка Джейсона Санчо

Предполагаемая выручка в 2025 году: 1 283 480 долларов США

Отношения американской рэперши с английским футболистом «Манчестер Юнайтед» (сейчас выступающим за «Астон Виллу» на правах аренды) могут открыть для ее бренда британский рынок. Несмотря на слухи о предполагаемом долге, доходы Saweetie остаются высокими благодаря дорогостоящим коллаборациям с такими брендами, как Intuit, Corona (пиво) и люксовыми модными домами.

10. Ли-Энн Пиннок – жена Андре Грея («Плимут»)

Предполагаемая выручка в 2025 году: 1 096 050 долларов США

Еще одна бывшая участница музыкальной группы Little Mix, как и жена Окслейда-Чемберлена. Работает над сольными музыкальных проектами, рекламирует модные бренды.

Конечно, здесь все довольно однообразно, ну а как иначе? Не будут же они рекламировать мужские товары, верно?

Эти цифры получены на основе компьютерных расчетов с использованием количества подписчиков, лайков и ранней информации о доходах, но они не включают налоги, отчисления менеджерам/агентам. Социальные сети могут быстро меняться, но вероятно, что данные цифры близки к реальности.