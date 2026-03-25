Куда пропал Зинедин Зидан. Легендарный тренер собирает команду мечты

Готов вернуться к работе.
Зидан живет в Мадриде и отдыхает
Легенде французского футбола 53 года. Он на девять лет моложе, чем Моуриньо, и на год моложе Гвардиолы. Зидан не работал тренером почти пять лет. Зинедин отказал «Манчестер Юнайтед», ПСЖ и другим клубам. Представителям национальных сборных тоже отказывал. Все знали планы Зидана – хочет работать только со сборной Франции. Тренеры с таким послужным списком – три подряд победы в Лиге чемпионов, редко отдыхают пять лет, но у Зинедина особый статус.
Титулованные наставники, вроде Анчелотти, не играли в футбол настолько здорово, как Зидан. Фигуры масштаба Зинедина реже становятся тренерами. Платини и Беккенбауэр добивались успехов, но в основном легендарные футболисты или слабые менеджеры, или быстро понимают, что сняли сливки – убегай. Зидан возвращался в «Реал», где не добился былых успехов, но со сборными ещё не работал. Зато он отдал почти все долги жене, которая мирилась с футболом.
Мама четырех футболистов на пять лет заполучила мужа, который до этого жил в отелях по всему миру. История знакомства Вероник и Зинедина важна, ведь на их первом свидании находился очень важный для них человек. Напарник Зидана по «Канну» Беттони был слабым футболистом, зато тихоня сдружился с Зинедином. Давид предложил убежать на дискотеку, невзирая на запрет тренера. Девушка, с которой был Беттони, его отшила, а испанка Вероник с Зиданом 36 лет.
Женаты они 32 года. Отдадим должное настырности 17-летнего Зидана, впечатлил 20-летнюю девушку. Карьера Зинедина не сразу пошла вверх. Хавбек дебютировал в сборной Франции в 22 года, а основным стал в 24 года. Для сравнения, Мбаппе начал в 18 лет, а в 19 был чемпионом мира. Зидан ценит всех, кто был рядом в начале его пути. За пять лет он провел много времени с женой, но соскучился по старым друзьям. Сейчас Зинедин собирает знакомый ансамбль.
Язид считает друзей причиной успехов
Друзья называют Зидана только Яз, а не Зизу или Зинедином, ведь его среднее имя Язид. Беттони для своих Дав, а не Давид. Зидан не планировал становиться главным тренером «Реала» так быстро, но принял приглашение Переса в январе 2016-го в разгар непростого сезона. Президент «сливочных» настаивал, чтобы Зидан включил в тренерский штаб бывшего игрока клуба Солари, но француз отказался. У него были фавориты на роль помощников.
Беттони, с чьей семьей десятилетиями дружат Зиданы – вместе каждое Рождество, не имел тренерского опыта. Он работал с юношами в «Канне», но это не «Реал». Когда Зидан заявил Пересу, что Солари не будет и надо доверять Беттони, то Флорентино расстроился и разозлился. Но Зинедину сложно перечить, он – упрямый мужчина. Беттони пришлось назначить ответственным за экипировку команды, ведь у Давида не было лицензии ассистента УЕФА.
Вторым помощником Зидана стал некто Хамиду Мсаидие. Звезды «Реала» удивились, когда увидели на тренировке невысокого мужчину, похожего на Канте. Наверное, шутили, что Зидан привел двойника – Беттони тоже безволосый, и клона Нголо. Мсаидие родом из Коморских островов, с Зиданом его свел Давид. Язиду понравилось, что Мсаидие открыт к изучению нового. Хамиду стал реабилитологом и быстро подружился с Модричем и Бензема.
Футболисты видели, что в дуэте Зидана и Беттони главным является не Зинедин. Когда они общаются – недавно друзья записали подкаст, то Яз всегда уточняет выводы у Дава. Беттони обзавелся лицензиями, а Зидан запретил называть друга ассистентом, только «первым тренером». Главным оставался Зинедин, но тренировки вел Давид. Почти три месяца штаб Зидана работал с 9 утра до 11 вечера без выходных. Футболистов впечатлил их подход.
Для ленивого по природе Зидана, который любит посидеть на диване и предпочитает йогу, а не прогулки в горах, график работы стал шоком. Теперь Зинедин хочет работать в сборной, где график не такой жесткий. А тогда надо было поднять «Реал» к первой из трех подряд побед в ЛЧ. Зидан уверен, что без друзей, невзирая на отсутствие у них опыта, он бы не справился. Француз не ошибается. Наставники идеально подошли тому капризному и великому «Реалу».
Тренер Зидан нужен сборной Франции
Бывший руководитель Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ не взял трубку, когда ему звонил Зинедин. Чтобы навредить, старик подписал с Дешамом длительный контракт. Дидье уйдет после ЧМ-2026, но до этого успел совершить немало тренерских ошибок на больших турнирах. Президента Ле Грэ выгнали после скандала с домогательствами. Враг Зидана ушел, а новый глава французского футбола с радостью подпишет контракт с легендой сборной.
Проблема баска Дешама – обожает конфликты за пределами поля. Зидан знаменит взрывным поведением в игре, но в жизни он ироничный. В первую неделю в роли главного тренера «Реала» Зинедин заявил Роналду, Бензема и другим звездам, что они бы проиграли «Атлетико» и «Барселоне» в 100 % случаев, если бы сыграли прямо сейчас. Тренерский штаб Зидана удручала физическая форма игроков, поэтому они начали с банального шага – вернули пробежки.
Причем наставники бегали с футболистами. Бывшие игроки Зидан, Беттони и Мсаидие, невзирая на нулевой тренерский опыт на высоком уровне, убедили заносчивых звезд «Реала», что именно такие наставники им нужны. Мсаидие брался за любую работу. Он расставлял конусы и часто фотографировал футболистов. Снимки распечатали и наклеили на стены на тренировочной базе, поэтому звездные футболисты в шутку стали называть Хамиду «декоратором».
Три спокойных француза, к которым игроки относились скептически – Зидан и «ноунеймы», вернули «Реал» на вершину. А теперь они готовятся работать со сборной Франции. Не только Томас Мюллер включает команду с Мбаппе в число главных фаворитов ЧМ-2026, но не удивит и неудача Дешама. При этом французский футбол построен грамотно. На детском уровне никто в мире не играет круче, даже испанцы слабее. У французов конвейер.
А вот первая сборная оступалась. Никогда не знаешь, сработается ли штаб с коллективом. У Франции есть непростые ребята. Но Зидан, Беттони и Мсаидие видели худшую сторону Роналду, Бензема и Бэйла. Их не испугать поведением суперзвезд. Мбаппе безмерно уважает футбольного крестного отца Зидана. Зинедин подходит по статусу и возрасту. Совместная работа вредит дружбе, но у Язида свой метод. Без Дава и Хамиду он не стал бы титулованным тренером.
обгадится,ему простят, не получилось мол после перерыва! А дальше,уже по взрослому,ему решать!!!
И ветер не успел со стен сорвать афиши
Но больше не горят его прожектора
Под куполом оркестр его не слышен...
Зидан хочет возглавить сборную, но стоит задаться вопросом, а что из себя представляет тренер Зидан?
А это реально загадка.
После окончания карьеры игрока он был на подхвате в Реале и был назначен главным в полупожарном случае.
И тут ему попёрло, но вопрос тут в другом. А кто выигрывал состав или тренер?
Лично я думаю, что состав, а Зидан просто не мешал.
Второе его пришествие уже было блёкое. И вот Зидан ушёл и уже более пяти лет ни кого не тренерует, почему?
Ответ прост, Зидан если и будет кого то тренировать, то только тех у кого есть шанс что выиграть по-крупному.
Есть ли смысл менять Дешама на халявщика?
Думаю, что нет. У Франции состав на победу, и Дешам опытный, а Зидан только может пристроиться к успеху.
Хотя Зидан может и испугаться позора и сам отказаться от должности.
Хотя слухи о назначении Зидана накануне крупного турнира уже традиция.
