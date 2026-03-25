Куда пропал Зинедин Зидан. Легендарный тренер собирает команду мечты

1774422687

вчера, 10:11

Готов вернуться к работе.

Зидан живет в Мадриде и отдыхает

Легенде французского футбола 53 года. Он на девять лет моложе, чем Моуриньо, и на год моложе Гвардиолы. Зидан не работал тренером почти пять лет. Зинедин отказал «Манчестер Юнайтед», ПСЖ и другим клубам. Представителям национальных сборных тоже отказывал. Все знали планы Зидана – хочет работать только со сборной Франции. Тренеры с таким послужным списком – три подряд победы в Лиге чемпионов, редко отдыхают пять лет, но у Зинедина особый статус.

Титулованные наставники, вроде Анчелотти, не играли в футбол настолько здорово, как Зидан. Фигуры масштаба Зинедина реже становятся тренерами. Платини и Беккенбауэр добивались успехов, но в основном легендарные футболисты или слабые менеджеры, или быстро понимают, что сняли сливки – убегай. Зидан возвращался в «Реал», где не добился былых успехов, но со сборными ещё не работал. Зато он отдал почти все долги жене, которая мирилась с футболом.

Мама четырех футболистов на пять лет заполучила мужа, который до этого жил в отелях по всему миру. История знакомства Вероник и Зинедина важна, ведь на их первом свидании находился очень важный для них человек. Напарник Зидана по «Канну» Беттони был слабым футболистом, зато тихоня сдружился с Зинедином. Давид предложил убежать на дискотеку, невзирая на запрет тренера. Девушка, с которой был Беттони, его отшила, а испанка Вероник с Зиданом 36 лет.

Женаты они 32 года. Отдадим должное настырности 17-летнего Зидана, впечатлил 20-летнюю девушку. Карьера Зинедина не сразу пошла вверх. Хавбек дебютировал в сборной Франции в 22 года, а основным стал в 24 года. Для сравнения, Мбаппе начал в 18 лет, а в 19 был чемпионом мира. Зидан ценит всех, кто был рядом в начале его пути. За пять лет он провел много времени с женой, но соскучился по старым друзьям. Сейчас Зинедин собирает знакомый ансамбль.

Язид считает друзей причиной успехов

Друзья называют Зидана только Яз, а не Зизу или Зинедином, ведь его среднее имя Язид. Беттони для своих Дав, а не Давид. Зидан не планировал становиться главным тренером «Реала» так быстро, но принял приглашение Переса в январе 2016-го в разгар непростого сезона. Президент «сливочных» настаивал, чтобы Зидан включил в тренерский штаб бывшего игрока клуба Солари, но француз отказался. У него были фавориты на роль помощников.

Беттони, с чьей семьей десятилетиями дружат Зиданы – вместе каждое Рождество, не имел тренерского опыта. Он работал с юношами в «Канне», но это не «Реал». Когда Зидан заявил Пересу, что Солари не будет и надо доверять Беттони, то Флорентино расстроился и разозлился. Но Зинедину сложно перечить, он – упрямый мужчина. Беттони пришлось назначить ответственным за экипировку команды, ведь у Давида не было лицензии ассистента УЕФА .

Вторым помощником Зидана стал некто Хамиду Мсаидие. Звезды «Реала» удивились, когда увидели на тренировке невысокого мужчину, похожего на Канте. Наверное, шутили, что Зидан привел двойника – Беттони тоже безволосый, и клона Нголо. Мсаидие родом из Коморских островов, с Зиданом его свел Давид. Язиду понравилось, что Мсаидие открыт к изучению нового. Хамиду стал реабилитологом и быстро подружился с Модричем и Бензема.

Футболисты видели, что в дуэте Зидана и Беттони главным является не Зинедин. Когда они общаются – недавно друзья записали подкаст, то Яз всегда уточняет выводы у Дава. Беттони обзавелся лицензиями, а Зидан запретил называть друга ассистентом, только «первым тренером». Главным оставался Зинедин, но тренировки вел Давид. Почти три месяца штаб Зидана работал с 9 утра до 11 вечера без выходных. Футболистов впечатлил их подход.

Для ленивого по природе Зидана, который любит посидеть на диване и предпочитает йогу, а не прогулки в горах, график работы стал шоком. Теперь Зинедин хочет работать в сборной, где график не такой жесткий. А тогда надо было поднять «Реал» к первой из трех подряд побед в ЛЧ . Зидан уверен, что без друзей, невзирая на отсутствие у них опыта, он бы не справился. Француз не ошибается. Наставники идеально подошли тому капризному и великому «Реалу».

Тренер Зидан нужен сборной Франции

Бывший руководитель Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ не взял трубку, когда ему звонил Зинедин. Чтобы навредить, старик подписал с Дешамом длительный контракт. Дидье уйдет после ЧМ -2026, но до этого успел совершить немало тренерских ошибок на больших турнирах. Президента Ле Грэ выгнали после скандала с домогательствами. Враг Зидана ушел, а новый глава французского футбола с радостью подпишет контракт с легендой сборной.

Проблема баска Дешама – обожает конфликты за пределами поля. Зидан знаменит взрывным поведением в игре, но в жизни он ироничный. В первую неделю в роли главного тренера «Реала» Зинедин заявил Роналду, Бензема и другим звездам, что они бы проиграли «Атлетико» и «Барселоне» в 100 % случаев, если бы сыграли прямо сейчас. Тренерский штаб Зидана удручала физическая форма игроков, поэтому они начали с банального шага – вернули пробежки.

Причем наставники бегали с футболистами. Бывшие игроки Зидан, Беттони и Мсаидие, невзирая на нулевой тренерский опыт на высоком уровне, убедили заносчивых звезд «Реала», что именно такие наставники им нужны. Мсаидие брался за любую работу. Он расставлял конусы и часто фотографировал футболистов. Снимки распечатали и наклеили на стены на тренировочной базе, поэтому звездные футболисты в шутку стали называть Хамиду «декоратором».

Три спокойных француза, к которым игроки относились скептически – Зидан и «ноунеймы», вернули «Реал» на вершину. А теперь они готовятся работать со сборной Франции. Не только Томас Мюллер включает команду с Мбаппе в число главных фаворитов ЧМ -2026, но не удивит и неудача Дешама. При этом французский футбол построен грамотно. На детском уровне никто в мире не играет круче, даже испанцы слабее. У французов конвейер.

А вот первая сборная оступалась. Никогда не знаешь, сработается ли штаб с коллективом. У Франции есть непростые ребята. Но Зидан, Беттони и Мсаидие видели худшую сторону Роналду, Бензема и Бэйла. Их не испугать поведением суперзвезд. Мбаппе безмерно уважает футбольного крестного отца Зидана. Зинедин подходит по статусу и возрасту. Совместная работа вредит дружбе, но у Язида свой метод. Без Дава и Хамиду он не стал бы титулованным тренером.