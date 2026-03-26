Анчелотти недоволен защитником «Зенита». У сборной Бразилии дефицит кадров

вчера, 14:54

Не хватает великих мастеров.

У бразильцев бледное поколение латералей

Ромарио и другие едкие легенды бразильского футбола скажут, что кадровый дефицит есть во многих линиях. Отчасти они правы. Заявка Анчелотти на ближайшие матчи не напоминает заявку Сколари на ЧМ -2002. Давно нет новой «девятки» масштаба хотя бы Ромарио, если не Роналдо. Нет проблем с вратарской позицией. У бразильцев достаточно интересных голкиперов дома и в европейских клубах. Найдут центральных защитников, рядом с ветераном Маркиньосом может сыграть Габриэль.

В центре поля у Бразилии будут и жесткие парни, и техничные малыши. Винисиус сыграет в нападении, а Неймар до последнего будет ждать вызова, хотя на ближайшие матчи ветерана из «Сантоса» не позвали. Анчелотти хочет, чтобы вингер набрал оптимальную физическую форму. У Бразилии точно нет преимущества над другими традиционными фаворитами чемпионата мира. Технически испанцы и французы не хуже, а силовой футбол вряд ли принесет Анчелотти успех, ведь раньше у них не получалось.

Из всех проблем «селесао» новый тренер команды выделил одну – появился явный дефицит латералей. Крайние защитники, которые прекрасно атакуют, определяли лицо бразильского футбола. Были Кафу и Роберто Карлос, футболисты из последней чемпионской основы, победители мундиаля 2002 года. Бывший игрок «Реала» и «Анжи» Карлос давно стал дедушкой. Много воды утекло со времен его знаменитых проходов по левому флангу и богатырских ударов в клубе и магической сборной.

После Кафу и Карлоса были Дани Алвес и Марсело. На клубном уровне оба лучше утолили трофейную жажду, чем в сборной Бразилии. Но к уровню легенд «Барселоны» и «Реала» не было вопросов. Оба в списке самых ярких атакующих защитников нового века. Чего не скажешь обо всех латералях, которых выпускали в основе «селесао» последних лет. Проблема настолько очевидная, что опытный Анчелотти на пресс-конференции открыто поделился своими главными кадровыми переживаниями:

Не хватает крайних защитников. У Бразилии были фантастические крайние защитники, такие как Кафу и Марсело... Сейчас наблюдается нехватка, в том числе и на молодёжном уровне. Конечно, у нас есть молодые игроки, такие как Уэсли, который очень хорошо себя проявляет в «Роме».

Дефицит объясняется предательством стиля

Бразильский футбол поддерживали традиции. Все всех знают и со всеми соперничают. Классически в Бразилии левому защитнику отдавали шестой номер, а правому – второй. Эта манера отличается от выбора соседей по Южной Америке, где чаще всего правые защитники с четверками на спинах, а левые легко могут играть с тройками на футболках. У бразильцев не фулбеки, как в Англии, а латерали. Так исторически сложилось, что от левого защитника требовали красоты и позволяли быть художником.

Роберто Карлос и его коллеги играли под шестыми номерами, они много атаковали. Бразильская схема «4-2-2-2» применялась повсеместно, узкая игра хавбеков и плеймейкеров помогала латералям часто создавать моменты. Правые защитники были более организованными, а вот левши рисковали, как их коллеги из атаки. Сейчас в бразильских клубных академиях можно увидеть классический европейский подход – силовой футбол, ставка на надежную позиционную игру двух фланговых защитников.

В результате появляются крепкие и в целом надежные игроки, как Дуглас Сантос из «Зенита». Ветерана команды вызвали в состав сборной Бразилии, но Анчелотти не скрывает недовольства пиковым уровнем Сантоса и всех его коллег на двух флангах. Пройти по флангу и навесить многие умеют, а впечатлять разучились. Даже Майкон Дуглас, хотя бывший игрок «Интера» не равен по статусу Кафу, легко бы закрепился в железной основе сборной Бразилии, за которую провел 76 поединков в молодости.

Дуглас Сантос может отправиться на мундиаль

Дефицит для Анчелотти – шанс для Сантоса. Выбирать не из кого. Ни один из конкурентов Дугласа не выступает на оборотах молодого Роберто Карлоса. Анчелотти не впечатлен. А поскольку Винисиус в любом случае будет смещаться на левый фланг по ходу матчей, невзирая на номинальную позицию на поле, то у Бразилии возникает проблема с дилеммой. Надо найти крайних защитников, которые одновременно пашут в обороне и при этом не заставляют фанатов стыдиться их манеры футбола.

Дунга и другие тренеры «селесао» до Анчелотти ошибались, когда предавали бразильский карнавал якобы ради результатов. Луис Фелипе Сколари тоже не был невероятно творческим тренером сборной Бразилии, но у него у Роналдиньо, Ривалдо и Роналдо хватало свободы. Сейчас такой тройки форвардов нет. Надо будет побеждать в Северной Америке общими усилиями. Хотя Анчелотти похвалил Уэсли из «Ромы», одного универсального человека не хватит, чтобы закрыть оба фланга. Хотя Уэсли неплох.

Вот только о воспитаннике «Фламенго» надо знать один важный факт. Совсем недавно его активно вел «Зенит». Если бы бразильцы отправили 22-летнего Уэсли в РПЛ , то Анчелотти мог использовать в основе сборной Бразилии двух игроков команды Семака. Легенды «селесао» выступали на более высоком уровне, бегая весной в Лиге чемпионов. Мбаппе ведь правильно сказал: лучший способ правильной подготовки к чемпионату миру – насыщенный клубный сезон. Сантос прохлаждается в РПЛ .

Уэсли и Дуглас могут неплохо закрыть фланги. А когда задача – победа на чемпионате мира, Анчелотти хотел бы увидеть больше вариантов. У Сантоса хорошие шансы попасть в заявку на чемпионат мира. А дальше все зависит от состояния конкурентов и травм. В этом сезоне Дуглас не отличается результативностью. А поскольку Уэсли в «Роме» играет не только справа и в центре поля, но также слева, то Сантосу никто место в основе не гарантировал. Анчелотти обозначил проблему, которую сложно решить.