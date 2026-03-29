Хайкин переходит в команду Холанда. Натурализация в моде накануне чемпионата мира

Сборные ищут усиление на стороне.
Хайкин не успевает сыграть на чемпионате мира
Для поклонников сборной России натурализация – знакомая история. Крайний защитник из Бразилии Фернандес выступил в команде Черчесова на домашнем чемпионате мира. А вингер Черышев с радостью представлял бы тогда сборную Испании, где вырос, но Денис не потянул уровень «Реала». Спустя восемь лет вратарь Хайкин, гражданин Израиля и России, подал документы на норвежский паспорт. Голкипер, побивший рекорд Тибо Куртуа по количеству сейвов за сезон в Лиге чемпионов, надеется дебютировать за сборную Норвегии.
Хайкин стал героем «Будё-Глимт» в еврокубках. Его команда победила «Манчестер Сити», «Интер» и «Атлетико». Мастерства голкипера хватает, чтобы оказаться в основе сборной Норвегии. Никита не пользуется связями. Он успешно сдал экзамены по норвежскому языку, истории и законам страны. Документы давно собраны, но в неприлично богатой Норвегии с нефтяным фондом много беженцев, то есть миллионер-голкипер «Будё-Глимт» в конце очереди на паспорт. С другой стороны, затронуты спортивные интересы целой страны.
Натурализованного в футболе называют «ориундо». Слово корнями уходит в латинский язык, означает «человек извне». Но у «ориунди» были итальянские предки, как, например, убразильца Жоржиньо, а вот Хайкин без скандинавских бабушек. Зато вратарь давно стал в Норвегии любимцем. Хайкин будет голкипером их сборной после ЧМ, хотя вряд ли попадет в заявку на летний турнир. Разве что чиновники подсуетятся, чтобы увеличить шансы Холанда на успех. В ФИФА не будут препятствовать. Финансово выгодно, чтобы Эрлинг вышел в плей-офф.
Великие чемпионы часто были сборными мира
Миграция и натурализация – родные сестры успеха в футболе национальных сборных. Первыми чемпионами мира стали уругвайцы. Их фамилии – Кастро, Скароне, Дорадо, Ириарте и Фернандес – подсказывают, что в футболе выиграли дети и внуки европейцев, а не только коренных жителей Уругвая. Главная звезда уругвайцев – Хосе Леандро Андраде, был сыном бывшего раба из Бразилии и аргентинки. По легенде Андраде родился, когда его папе было 98 лет. В финале Уругвай обыграл Аргентину, ещё одну страну мигрантов с Монти и Эваристо.
Хотя прошло почти сто лет, современные сборные Франции и Аргентины, победившие на последних чемпионатах мира, тоже опираются на внуков и сыновей мигрантов. Предки Месси прибыли в Южную Америку из Италии. Мбаппе – сын алжирки и камерунца. Зидан – сын кабилов, берберов из Алжира. У бразильских чемпионов мира, которые не поленились сделать ДНК-тест, часто находят близких африканских предков. Успешные европейские сборные, вроде Италии 1930-х – двукратные чемпионы мира – пользовались силой и талантом мигрантов.
«Ориунди» уругвайцы, бразильцы и аргентинцы выступали за легендарную сборную Италии, где им хорошо платили. Монти стал вторым с Аргентиной и чемпионом мира с европейцами. Такова история великого турнира. В ФИФА много раз переписывали правила натурализации футболистов, чтобы сборные, вроде команды богатого Катара, не превратились в дубль Бразилии. Но современные правила позволяют и юным, и взрослым талантам вспоминать о собственных корнях. Или после пяти лет жизни в стране выбрать сборную, как делает Хайкин.
Ямайцы без Гринвуда, но «ориунди» будут на ЧМ
В ближайшие годы в составах европейских сборных появятся уроженцы России. Примером может стать вингер «Манчестер Юнайтед» Ибрагимов. Амир родился в Дагестане, но вызывается в юношеские сборные Англии. Если 17-летний талант покажет класс на взрослом уровне через пару лет, то уроженец России скоро сыграет за первую сборную Англии. Ирландцев там достаточно много. Не только Грилиш и Райс выбрали «Трёх львов» после игры за родину предков. Уровень мастерства позволяет – футболист меняет спортивное гражданство.
А бразильцы чаще идут на понижение. Порой они играют за другие сборные, когда не могут закрепиться в родной сборной. Французские таланты вспоминают африканские корни, когда им отказывают в Европе, где они родились и выросли, как Кулибали из сборной Сенегала. Англичане ищут новую команду, когда их не зовет Тухель. Гринвуд получил паспорт Ямайки. 31 марта их сборная может завоевать путевку на ЧМ. Мейсон пока за них не сыграл, сосредоточился на «Марселе» и трансферных планах. Но есть и другая причина отложенного дебюта.
Фанаты и футболисты из Ямайки знают, что есть доказательства насилия Мейсона над его девушкой. История натурализации с подвохом, вингер боится реакции. Но когда федерация дает добро, местный игрок уступает приезжему мастеру. Сборная Катара собрана шейхами из натурализованных спортсменов. У Марокко и Туниса появляются мастера, рожденные в Европе. Диас из «Реала» вырос в Малаге, Хакими из ПСЖ родился в Мадриде, а играют за Марокко. Брат немецкого чемпиона мира Хедиры – Рани, в 32 года дебютирует за сборную Туниса.
В составе команды Гаити появился знакомый фанатам РПЛ Изидор. Бывший игрок «Локомотива» и «Зенита» выступал за юношеские команды Франции, но в первую команду Дешам его не позовёт. А на Гаити решили, что им пригодятся мастера из далекой Европы. Хозяева ЧМ-2026 тоже активно вспоминают, у кого из футболистов в Колумбии, Аргентине, США и Канаде бабушки из Мексики. Пока никто не собрал невероятно сильную сборную из футболистов, родившихся лишь за пределами страны, которую они представляют, но попыток стало больше.
Команда из ОАЭ не попала на ЧМ-2026, но в их планах успех через четыре года. В заявке их сборной есть шесть бразильцев, два аргентинца, марокканец, португалец, тунисец, ивуариец и ганец. Говорили, что они могут заменить Иран, если власти США не пустят эту команду на свою территорию. Инфантино надеется, что иранцы сыграют на мундиале, но появился крошечный и скандальный шанс, что на турнире в Северной Америке сыграет сборная, у которой в составе 13 натурализованных футболистов без корней в ОАЭ.
Хайкин? удачи ему
