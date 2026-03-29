Хайкин переходит в команду Холанда. Натурализация в моде накануне чемпионата мира

вчера, 21:21

Сборные ищут усиление на стороне.

Хайкин не успевает сыграть на чемпионате мира

Для поклонников сборной России натурализация – знакомая история. Крайний защитник из Бразилии Фернандес выступил в команде Черчесова на домашнем чемпионате мира. А вингер Черышев с радостью представлял бы тогда сборную Испании, где вырос, но Денис не потянул уровень «Реала». Спустя восемь лет вратарь Хайкин, гражданин Израиля и России, подал документы на норвежский паспорт. Голкипер, побивший рекорд Тибо Куртуа по количеству сейвов за сезон в Лиге чемпионов, надеется дебютировать за сборную Норвегии.

Хайкин стал героем «Будё-Глимт» в еврокубках. Его команда победила «Манчестер Сити», «Интер» и «Атлетико». Мастерства голкипера хватает, чтобы оказаться в основе сборной Норвегии. Никита не пользуется связями. Он успешно сдал экзамены по норвежскому языку, истории и законам страны. Документы давно собраны, но в неприлично богатой Норвегии с нефтяным фондом много беженцев, то есть миллионер-голкипер «Будё-Глимт» в конце очереди на паспорт. С другой стороны, затронуты спортивные интересы целой страны.

Натурализованного в футболе называют «ориундо». Слово корнями уходит в латинский язык, означает «человек извне». Но у «ориунди» были итальянские предки, как, например, убразильца Жоржиньо, а вот Хайкин без скандинавских бабушек. Зато вратарь давно стал в Норвегии любимцем. Хайкин будет голкипером их сборной после ЧМ , хотя вряд ли попадет в заявку на летний турнир. Разве что чиновники подсуетятся, чтобы увеличить шансы Холанда на успех. В ФИФА не будут препятствовать. Финансово выгодно, чтобы Эрлинг вышел в плей-офф.

Великие чемпионы часто были сборными мира

Миграция и натурализация – родные сестры успеха в футболе национальных сборных. Первыми чемпионами мира стали уругвайцы. Их фамилии – Кастро, Скароне, Дорадо, Ириарте и Фернандес – подсказывают, что в футболе выиграли дети и внуки европейцев, а не только коренных жителей Уругвая. Главная звезда уругвайцев – Хосе Леандро Андраде, был сыном бывшего раба из Бразилии и аргентинки. По легенде Андраде родился, когда его папе было 98 лет. В финале Уругвай обыграл Аргентину, ещё одну страну мигрантов с Монти и Эваристо.

Хотя прошло почти сто лет, современные сборные Франции и Аргентины, победившие на последних чемпионатах мира, тоже опираются на внуков и сыновей мигрантов. Предки Месси прибыли в Южную Америку из Италии. Мбаппе – сын алжирки и камерунца. Зидан – сын кабилов, берберов из Алжира. У бразильских чемпионов мира, которые не поленились сделать ДНК-тест, часто находят близких африканских предков. Успешные европейские сборные, вроде Италии 1930-х – двукратные чемпионы мира – пользовались силой и талантом мигрантов.

«Ориунди» уругвайцы, бразильцы и аргентинцы выступали за легендарную сборную Италии, где им хорошо платили. Монти стал вторым с Аргентиной и чемпионом мира с европейцами. Такова история великого турнира. В ФИФА много раз переписывали правила натурализации футболистов, чтобы сборные, вроде команды богатого Катара, не превратились в дубль Бразилии. Но современные правила позволяют и юным, и взрослым талантам вспоминать о собственных корнях. Или после пяти лет жизни в стране выбрать сборную, как делает Хайкин.

Ямайцы без Гринвуда, но «ориунди» будут на ЧМ

В ближайшие годы в составах европейских сборных появятся уроженцы России. Примером может стать вингер «Манчестер Юнайтед» Ибрагимов. Амир родился в Дагестане, но вызывается в юношеские сборные Англии. Если 17-летний талант покажет класс на взрослом уровне через пару лет, то уроженец России скоро сыграет за первую сборную Англии. Ирландцев там достаточно много. Не только Грилиш и Райс выбрали «Трёх львов» после игры за родину предков. Уровень мастерства позволяет – футболист меняет спортивное гражданство.

А бразильцы чаще идут на понижение. Порой они играют за другие сборные, когда не могут закрепиться в родной сборной. Французские таланты вспоминают африканские корни, когда им отказывают в Европе, где они родились и выросли, как Кулибали из сборной Сенегала. Англичане ищут новую команду, когда их не зовет Тухель. Гринвуд получил паспорт Ямайки. 31 марта их сборная может завоевать путевку на ЧМ . Мейсон пока за них не сыграл, сосредоточился на «Марселе» и трансферных планах. Но есть и другая причина отложенного дебюта.

Фанаты и футболисты из Ямайки знают, что есть доказательства насилия Мейсона над его девушкой. История натурализации с подвохом, вингер боится реакции. Но когда федерация дает добро, местный игрок уступает приезжему мастеру. Сборная Катара собрана шейхами из натурализованных спортсменов. У Марокко и Туниса появляются мастера, рожденные в Европе. Диас из «Реала» вырос в Малаге, Хакими из ПСЖ родился в Мадриде, а играют за Марокко. Брат немецкого чемпиона мира Хедиры – Рани, в 32 года дебютирует за сборную Туниса.

В составе команды Гаити появился знакомый фанатам РПЛ Изидор. Бывший игрок «Локомотива» и «Зенита» выступал за юношеские команды Франции, но в первую команду Дешам его не позовёт. А на Гаити решили, что им пригодятся мастера из далекой Европы. Хозяева ЧМ -2026 тоже активно вспоминают, у кого из футболистов в Колумбии, Аргентине, США и Канаде бабушки из Мексики. Пока никто не собрал невероятно сильную сборную из футболистов, родившихся лишь за пределами страны, которую они представляют, но попыток стало больше.