Бекхэм против Уолберга, Жоржиньо поругался с американской певицей. Скандалы между футболистами и знаменитостями

сегодня, 10:07

Столкновение богатых миров.

Часто топовые футболисты и мировые знаменитости из шоу-бизнеса пересекаются в гламурном мире. А бывает, что пересекаются и в бизнесе. Большие деньги тянутся к большим деньгам. Обычному человеку не выпить кофе с Лионелем Месси или даже с Федором Смоловым. Хотя, погодите...

Но звезды тоже люди, пусть и богатые. Поэтому часто совершают глупые поступки. Никто не напишет, если ваш сосед поругался с продавцом магазина, а вот про некоторые истории, про которых мы расскажем ниже, узнает огромное количество людей.

Чаппелл Рон против Жоржиньо

Это самый свежий пример, который и стал поводом для этой статьи. Чаппел Рон — американская певица, 8 млн подписчиков в социальной сети. В нынешнее время это показатель популярности. У Жоржиньо, который сейчас выступает за «Фламенго», есть 11-летняя дочь, которая слушает песни этой исполнительницы. И вот в отеле Сан-Паулу миры столкнулись. Чаппел Рон приехала на фестиваль Lollapalooza Brazil. Жоржиньо решил сводить туда дочь. И в отеле девочка увидела певицу, которая сидела за столом за завтраком. Жоржиньо заявил, что его дочь просто прошла мимо столика Чаппел Рон, она не подходила к ней, не лезла с просьбами. Просто подошла и посмотрела на кумира. После этого к столику Жоржиньо подошел огромный охранник американки и начал проявлять агрессию. Сказал, что девочка «проявила неуважение», что она «достает людей и мешает им».

Если бы на месте бывшего футболиста «Челси» был обычный человек, то он бы, скорее всего, просто извинился, а дома уже на кухне в кругу семьи прошелся бы по этой Чаппел и ее охраннику. Кому хочется идти против миллионеров со связями? Но это был Жоржиньо, а не обычный рядовой работяга. Скандал вылился в публичное пространство.

Футболист написал:

Я сам сталкиваюсь с фанатами в мире футбола. Объясните мне, когда это простой проход мимо столика и взгляд на человека начали считать «проявлением неуважения»? Я прекрасно понимаю, что такое уважение и личные границы. Это же просто ребенок, восхищающийся кем-то.

И тут на Чаппел Рон налетели в соцсетях бразильские фанаты футбола. Ее просто засыпали оскорблениями. А бонусом стоит отметить, что дочка у Жоржиньо не родная по крови. Спутницей футболиста является ирландская певица Кэтрин Хардинг, родила она девочку от… актера Джуда Лоу! Вот это поворот, подумала тогда, наверное, Чаппел Рон. Пришлось этой даме извиняться. Видео записала лежа в кровати, сказала, что охранник это был не лично ее. Сказала, что не хотела никого обидеть и прочее. Но слабо верится. На Lollapalooza Brazil она все же выступила, хотя перед фестивалем мэр Рио-де-Жанейро Эдуарду Кавальере пригрозил, что наложит бан на Рон.

Шон Бин против Нила Уорнока

Это событие относится к вылету «Шеффилд Юнайтед» из АПЛ в 2007 году. Бин, вероятно, самый известный фанат клуба, он в то время занимал пост главы совета директоров, это не просто разборки тренера с актером.

Уорнок в своей автобиографической книге написал:

Я вернулся в свой офис, и меня ждал мой лучший друг, Пол Эванс. Моя жена Шэрон и дети Эми и Уильям тоже были там. Шэрон плакала, дети знали, почему она так расстроена. Дело было не только в нашем вылете. Примерно через двадцать минут после окончания игры Шэрон и Уильям сидели в моем кабинете, когда туда ворвался киноактер Шон Бин, который является членом совета директоров «Шеффилд Юнайтед». Он хотел узнать, где я. Шэрон сказала ему, что я даю интервью для прессы и скоро вернусь. Тогда Шон Бин начал ругаться на нее и моего пятилетнего сына. «Это твой чертов муж виноват в том, что мы вылетели. Он чертов ублюдок». Это Шон Бин, актёр, играющий крутых парней. Он доводит до слёз пятилетнего ребёнка и его маму. Сначала я был в ярости. Я хотел пойти и найти его, но Пол сказал мне не тратить время зря. Возможно, он и кинозвезда, но в тот день он не был звездой в моих глазах. Если бы этого инцидента не произошло, возможно, я бы до сих пор был тренером «Шеффилд Юнайтед». Но он заставил меня осознать, что некоторые люди в клубе говорили обо мне за моей спиной.

Шон Бин ответил:

У меня три дочери, и я ни за что на свете не стал бы использовать подобные выражения в присутствии ребенка. Да, я искал его после матча – и я был не единственным. Мы все были опустошены. Но я не врывался в кабинет Уорнока и не стал выяснять отношения с его женой, как он утверждает в своей книге. Я был в коридоре, когда сказал его жене, что думаю о Ниле. Я не знал, что за дверью находится его ребенок, и когда мне на это указали, я тут же извинился.

Моррисси против Дэвида Бекхэма

Моррисси в 2013 году сказал:

Я бы вы вывез Бекхэмов (Peckhams – так Морриси называл легенду МЮ и его жену) в деревню и выпорол бы их, потому что они невыносимы для людей, обладающих интеллектом, это они активно гоняются за папарацци, а не наоборот. Кажется, мы не осознаем, что Дэвид и Виктория Пекхэмы скоро вернутся в Британию, и не дай Бог им будут пожалованы титулы сэра и леди Пекхэм. С этой страной явно что-то не так, но нас, похоже, это не волнует.

Морриси был прав в одном точно – Бекхэму все же присвоили рыцарский титул. Дэвид публично музыканту никогда не отвечал.

Марк Уолберг против Дэвида Бекхэма

Еще в 2022 году Бекхэм подал в суд на фитнес-компанию, частично принадлежащую Марку Уолбергу. Он тогда стал лицом бренда F45, за которым стоит актер. Но Бекхэм понес финансовые потери в размере 8,5 миллионов фунтов. Совладелец «Интер Майами» не получил обещанные ему акции компании Уолберга до тех пор, пока цена на них не упала. Англичанин и американец через прессу отношения не выясняли, все только через адвокатов в суде. Ситуацию в итоге урегулировали.

Род Стюарт против Роя Кина

Стюарт, большой фанат «Селтика», еще в 2021 году сказал talkSPORT:

Я думаю, что Рой иногда может быть немного хулиганом. Я восхищаюсь им как игроком, но он немного хулиган. Я думаю, что есть другой способ высказать свое мнение, и я думаю, что Кин слишком агрессивен. Он был элитным игроком, но верите ли вы, что он мог бы стать хорошим тренером с таким подходом?

Кин ответил несколько лет спустя: