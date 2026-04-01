Италия снова осталась без чемпионата мира. Тройной позор, которому нет оправданий

1775021976

01 апреля 2026, 08:39

Боснийцы торжествуют.

Пенальти «на силу» – явный признак слабости

Пижон может ударить с «точки» сильно под перекладину или в «девятку». Так пенальти иногда исполняет мастер подобных голов защитник Рамос. Но у Серхио самомнение императора. У Италии нет пенальтистов такого уровня в большом количестве для целой серии. Нападающий Эспозито из «Интера» пробил выше ворот. Хавбек «Ромы» Кристанте попал в перекладину. Оба пробили на силу на глазах у трибуны с фанатами сборной Боснии и Герцеговины. Команда, которой достался сложный жребий, была близка к победе до пенальти, ведь у матча красноречивая статистика.

Боснийцы нанесли 30 ударов по чужим воротам за два часа изнурительной игры, а у Италии всего 9 попыток. По точным ударам счет 11:3 в пользу формального аутсайдера. Лишь формального, конечно. Накануне финального матча плей-офф футболисты команды Гаттузо попали в скандал. Игроки смотрели серию пенальти боснийцев против Уэльса в полуфинальном матче. Валлийцы проиграли 4:2, а подопечные Гаттузо радовались, что им достался балканский соперник, а не команда с британских островов. Зря смеялись, ведь получили унижение, помноженное на провал в отборе.

Из тройки итальянцев, которые исполняли пенальти в серии, забил только хладнокровный хавбек Тонали. Гаттузо отправил к «точке» свежих футболистов, которые вышли на замену, и прогадал. В этот раз не выручил Доннарумма. Джанлуиджи собрал сейвы по ходу матча, а в серии пенальти он пытался угадать ход мыслей боснийцев, и не вытащил ни один удар. Разок почти достал мяч, но почти не считается. У сборной Боснии и Герцеговины, которую возглавляет бывший игрок немецких клубов Сергей Барбарез, все попали в цель. Четыре удара – причины слез итальянцев.

В итальянском футболе системный кризис

Тренеру Манчини повезло на Евро-2020 пять лет назад. Бывший наставник «Зенита» пригласил в команду мастера по стандартам, который написал целую книгу, как подавать угловые и отражать попытки в стиле «Арсенала» Артеты. Также в штабе Манчини правой рукой и человеком, которого все футболисты и персонал любили, стал волевой Джанлука Виалли. Бывший нападающий достойно боролся со смертельной болезнью. До своей кончины Виалли успел привезти в Италию кубок Европы в качестве ассистента тренера Манчини, своего близкого и давнего друга.

Летом 2021 года всё сложилось в пользу Италии. Они удачно открыли турнир на домашней арене в Риме, где обыграли Турцию. Затем убрали швейцарцев и валлийцев. В плей-офф были очень непростые победы, в том числе в серии пенальти в полуфинале против Испании. В финале Англию снова сломали за счет характера и мастерства обороны. Серии пенальти помогали, но Доннарумма не может перекрыть все последствия системного кризиса в итальянском футболе. Даже Манчини, хотя он не самый умный тренер в своей стране, предлагал действовать стратегически.

Роберто назвали предателем, когда он бросил сборную Италии ради миллионов евро от шейхов из Саудовской Аравии. В той команде Манчини не задержался. Но в его поступке, лишенном благородства, был важный подтекст. Тренер предлагал реформировать всю структуру итальянского футбола, а ему отказали чиновники. Позже и коллекционер картин Капелло, который не тренирует восемь лет, и Анчелотти, когда стал свободен для нового вызова, соглашались в оценках с Манчини, который изнутри видел подноготную итальянского футбольного распада.

Никто именитый – от Анчелотти до Индзаги, не возглавил национальную сборную Италии. Мистер Карло уехал в далекую Бразилию, где местная сборная тоже хуже, чем была в прошлом. Но Анчелотти верит, что за счет организованной защиты можно построить на базе команды в желтых футболках реального претендента на выход минимум в полуфинал. А Италии на чемпионате мира в Северной Америке не будет. Провал и позор, ведь «Скуадра Адзурра» пропускает третий подряд мундиаль. Такой серии не было даже у неудачливой сборной Англии.

В поражении виноваты боснийцы и Гаттузо

Дженнаро недостаточно сильный тренер для тонкой наладки сборной Италии. У его команды были плюсы, но в группе отбора они уступили сборной Норвегии. У скандинавской рок-группы появился Холанд и есть структурные успехи из-за прогресса местных клубов. Вот только Норвегия не играла на ЧМ с 1998 года. Стыдно было так безропотно отдавать им первое место в группе. Со второй строчки светили только матчи плей-офф. В этот раз не вылетели сразу, как было против Северной Македонии, а дождались финального матча отборочного турнира.

Босния и Герцеговина прекрасно подготовилась к битве против Италии. Домашний статус поединка им немного помог. Но когда приличный соперник часто без мяча, то надо хвалить победителя. Боснийцы заставили Италию играть нервозно. Арбитром матча был, пожалуй, лучший судья мира Тюрпен. Его бригада удалила защитника сборной Италии Бастони. Можно спорить, стоило ли выгонять Алессандро. Соперник не находился на идеальной голевой позиции в момент нарушения правил. Вот только у сборной Италии нет оправданий. Они играли плохо.

Смешные организаторы матча запустили салют до серии пенальти, сразу после овертайма. Фейерверки жгли небо Зеницы не зря. Они предшествовали самому большому празднику, который только можно представить. Боснийцы стали вторыми в отборочной группе с Австрией, опередив румынскую команду. Они справились с боевитым Уэльсом и по делу убрали с пути сборную Италии. Босния и Герцеговина ни разу не играла в финальных частях Евро, зато они разок принимали участие в ЧМ -2014, где уступили командам из Аргентины и Нигерии.

Шокирует факт, что для Италии тот неудачный чемпионат мира тоже был последним. Теперь Джеко отправится в Северную Америку играть в футбол, а Доннарумма, Тонали и Бастони лучше не заходить в социальные сети. Эмоциональные итальянцы уничтожат тренера Гаттузо, заносчивых футболистов и главу Федерации футбола Габриэле Гравину. Вице-президент УЕФА не справился с задачей. За восемь лет, невзирая на подарок в виде победы на Евро-2020, чиновники не реформировали итальянский футбол, который отстает от конкурентов.