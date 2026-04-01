Роналду может обойти Месси. Топ-бомбардиры XXI века без учета пенальти

01 апреля 2026, 15:00

Самый честный рейтинг.

Бывшие звезды «Барселоны», «Баварии» и «Реала» входят в число игроков XXI века с наибольшим количеством забитых мячей, не считая пенальти. Конечно, бить пенальти — это само по себе искусство, нужны стальные нервы, нужно быть в отличной физической форме, ведь часто 11-метровый удар нужно исполнять на последних секундах, когда уже не стоишь на ногах.

Вот список топ-бомбардиров с 2000 года с наибольшим количеством забитых голов в XXI веке (без учета пенальти).

1. Лионель Месси – 790 голов

Ну а кто ещё тут может быть? Только два варианта. Этот невысокий аргентинский нападающий забил больше голов, не считая пенальти, чем кто-либо другой на планете: 790 голов за клуб и сборную. Помимо того, что он возглавляет этот список, он также может похвастаться огромным количеством голевых передач за карьеру. Забивая в среднем 0,69 голов без учета пенальти за игру, Месси является одним из самых результативных футболистов за всю историю футбола. Кстати, скоро увидим последнюю дуэль Криштиану и Лео, ведь теоретически Аргентина и Португалия на ЧМ смогут встретиться друг с другом, это было бы эпично. Особенно было бы круто, если бы это был финал.

2. Криштиану Роналду – 778 голов

Роналду возглавляет список лучших бомбардиров всех времен, но если исключить его 181 пенальти, он опускается на второе место в этом списке. Однако, отставание не так велико. Эта гонка будет продолжаться. Как и гонка по голам за карьеру, пока оба не повесят бутсы на гвоздь. У Криштиану две цели сейчас — победа на ЧМ и 1000 голов за карьеру. Вторую цель, думаем, он точно выполнит. Наряду с Месси, Криштиану Роналду был одним из двух лучших футболистов своего поколения, и их показатели значительно превосходят показатели остальных конкурентов. Это была великая эпоха, ждем ЧМ , ждем их последний танец.

3. Роберт Левандовски – 620 голов

Левандовски — единственный игрок, помимо великих Криштиану и Лео, забивший более 600 голов без учета пенальти в XXI веке. В этом сезоне в «Барселоне» он несколько сбавил обороты, но все же сумел весной поддать жару. Поскольку его контракт с «Барселоной» истекает этим летом, остается только гадать, где он окажется в следующем сезоне. Лео и Криштиану ему не догнать, но твердое третье место точно за поляком.

4. Луис Суарес – 540 голов

Суарес решил продолжить играть как минимум ещё один сезон, недавно подписав новый однолетний контракт с «Интер Майами». Для некоторых любителей футбола именно этот 38-летний уругваец считается лучшим нападающий своего поколения, если не брать в расчет Роналду и Месси, кусачий Луис с более чем 500 голами без учета пенальти, безусловно, заслуживает уважения.

5. Златан Ибрагимович – 488 голов

В общей сложности Ибрагимович за свою карьеру забил 573 гола, из которых 488 были забиты не с пенальти. Шведский нападающий забивал голы везде, где играл, и легко адаптировался к любой команде или лиге. Хотя он и поиграл слишком мало за «Барселону», да и в Европе можно было бы задержаться. Наверняка Златан будет расстроен тем, что ему немного не хватило до отметки в 500 голов (без учета пенальти), если узнает об этой статистике.

6. Карим Бензема – 471 гол

Бензема, который сейчас выступает за «Аль-Иттихад» в Саудовской Аравии, может обогнать Ибрагимовича по этому показателю к моменту завершения карьеры. В сезоне 2025/26 он забил 15 голов за клуб, причем только один из них — с пенальти. Он наверняка достигнет отметки в 500 лет до выхода на пенсию. Ставим на то, что Златана Карим перегонит.

7. Эдин Джеко – 425 голов

Джеко, пожалуй, один из самых недооцененных нападающих своего поколения, забил больше голов, чем множество легендарных девятых номеров в эту эпоху. Игрок сборной Боснии и Герцеговины стабильно забивал голы за каждый клуб, за который выступал, и в 2026 году продолжает играть за «Шальке» в возрасте 39 лет. Он двадцать лет подряд забивал голы за сборную Боснии, это невероятно, но итальянцам лучше об этом не напоминать.

8. Эдинсон Кавани – 405 голов

Кавани, которому сейчас уже 38 лет, и который продолжает забивать голы за «Бока Хуниорс», занимает восьмое место в этом списке с 405 голами, забитыми не с пенальти. В прошлом году он значительно сбавил обороты, забив всего пять голов в 24 матчах, но опыт не пропьешь, как говорится. За Джеко еще погоняется.

9. Харри Кейн – 397 голов

Это, наверное, самый активный форвард из всех в этом списке. Он просто уничтожает Бундеслигу. Казалось, что 110 млн евро за англичанина из «Тоттенхэма» — это огромные деньги, но нет, эта сделка окупилась. Смогут ли взять Лигу чемпионов в этом сезоне? А «Барселона» якобы недавно сделала смешное предложение «Баварии» по обмену.

10. Серхио Агуэро – 378 голов

За свою карьеру Агуэро забил 378 голов, не считая пенальти, что больше, чем у таких игроков, как Уэйн Руни, Тьерри Анри или Мохамед Салах. Такие достижения, как пять голов за 20 минут в матче против «Ньюкасла» в 2015 году, вошли в историю АПЛ . Вероятно, вскоре его в этом списке обгонят такие игроки, как Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд, но на данный момент Аргентинец по-прежнему занимает место в первой десятке.

Важно: некоторые показатели футболистов на момент прочтения статьи могут увеличиться.