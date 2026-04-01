Роналду может обойти Месси. Топ-бомбардиры XXI века без учета пенальти

01 апреля 2026, 15:00
Месси и Роналду
Криштиану Роналду
Месси Лионель
Ибрагимович Златан
Самый честный рейтинг.

Бывшие звезды «Барселоны», «Баварии» и «Реала» входят в число игроков XXI века с наибольшим количеством забитых мячей, не считая пенальти. Конечно, бить пенальти — это само по себе искусство, нужны стальные нервы, нужно быть в отличной физической форме, ведь часто 11-метровый удар нужно исполнять на последних секундах, когда уже не стоишь на ногах.

Вот список топ-бомбардиров с 2000 года с наибольшим количеством забитых голов в XXI веке (без учета пенальти).

1. Лионель Месси – 790 голов

Ну а кто ещё тут может быть? Только два варианта. Этот невысокий аргентинский нападающий забил больше голов, не считая пенальти, чем кто-либо другой на планете: 790 голов за клуб и сборную. Помимо того, что он возглавляет этот список, он также может похвастаться огромным количеством голевых передач за карьеру. Забивая в среднем 0,69 голов без учета пенальти за игру, Месси является одним из самых результативных футболистов за всю историю футбола. Кстати, скоро увидим последнюю дуэль Криштиану и Лео, ведь теоретически Аргентина и Португалия на ЧМ смогут встретиться друг с другом, это было бы эпично. Особенно было бы круто, если бы это был финал.

2. Криштиану Роналду – 778 голов

Роналду возглавляет список лучших бомбардиров всех времен, но если исключить его 181 пенальти, он опускается на второе место в этом списке. Однако, отставание не так велико. Эта гонка будет продолжаться. Как и гонка по голам за карьеру, пока оба не повесят бутсы на гвоздь. У Криштиану две цели сейчас — победа на ЧМ и 1000 голов за карьеру. Вторую цель, думаем, он точно выполнит. Наряду с Месси, Криштиану Роналду был одним из двух лучших футболистов своего поколения, и их показатели значительно превосходят показатели остальных конкурентов. Это была великая эпоха, ждем ЧМ, ждем их последний танец.

3. Роберт Левандовски – 620 голов

Левандовски — единственный игрок, помимо великих Криштиану и Лео, забивший более 600 голов без учета пенальти в XXI веке. В этом сезоне в «Барселоне» он несколько сбавил обороты, но все же сумел весной поддать жару. Поскольку его контракт с «Барселоной» истекает этим летом, остается только гадать, где он окажется в следующем сезоне. Лео и Криштиану ему не догнать, но твердое третье место точно за поляком.

4. Луис Суарес – 540 голов

Суарес решил продолжить играть как минимум ещё один сезон, недавно подписав новый однолетний контракт с «Интер Майами». Для некоторых любителей футбола именно этот 38-летний уругваец считается лучшим нападающий своего поколения, если не брать в расчет Роналду и Месси, кусачий Луис с более чем 500 голами без учета пенальти, безусловно, заслуживает уважения.

5. Златан Ибрагимович – 488 голов

В общей сложности Ибрагимович за свою карьеру забил 573 гола, из которых 488 были забиты не с пенальти. Шведский нападающий забивал голы везде, где играл, и легко адаптировался к любой команде или лиге. Хотя он и поиграл слишком мало за «Барселону», да и в Европе можно было бы задержаться. Наверняка Златан будет расстроен тем, что ему немного не хватило до отметки в 500 голов (без учета пенальти), если узнает об этой статистике.

6. Карим Бензема – 471 гол

Бензема, который сейчас выступает за «Аль-Иттихад» в Саудовской Аравии, может обогнать Ибрагимовича по этому показателю к моменту завершения карьеры. В сезоне 2025/26 он забил 15 голов за клуб, причем только один из них — с пенальти. Он наверняка достигнет отметки в 500 лет до выхода на пенсию. Ставим на то, что Златана Карим перегонит.

7. Эдин Джеко – 425 голов

Джеко, пожалуй, один из самых недооцененных нападающих своего поколения, забил больше голов, чем множество легендарных девятых номеров в эту эпоху. Игрок сборной Боснии и Герцеговины стабильно забивал голы за каждый клуб, за который выступал, и в 2026 году продолжает играть за «Шальке» в возрасте 39 лет. Он двадцать лет подряд забивал голы за сборную Боснии, это невероятно, но итальянцам лучше об этом не напоминать.

8. Эдинсон Кавани – 405 голов

Кавани, которому сейчас уже 38 лет, и который продолжает забивать голы за «Бока Хуниорс», занимает восьмое место в этом списке с 405 голами, забитыми не с пенальти. В прошлом году он значительно сбавил обороты, забив всего пять голов в 24 матчах, но опыт не пропьешь, как говорится. За Джеко еще погоняется.

9. Харри Кейн – 397 голов

Это, наверное, самый активный форвард из всех в этом списке. Он просто уничтожает Бундеслигу. Казалось, что 110 млн евро за англичанина из «Тоттенхэма» — это огромные деньги, но нет, эта сделка окупилась. Смогут ли взять Лигу чемпионов в этом сезоне? А «Барселона» якобы недавно сделала смешное предложение «Баварии» по обмену.

10. Серхио Агуэро – 378 голов

За свою карьеру Агуэро забил 378 голов, не считая пенальти, что больше, чем у таких игроков, как Уэйн Руни, Тьерри Анри или Мохамед Салах. Такие достижения, как пять голов за 20 минут в матче против «Ньюкасла» в 2015 году, вошли в историю АПЛ. Вероятно, вскоре его в этом списке обгонят такие игроки, как Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд, но на данный момент Аргентинец по-прежнему занимает место в первой десятке.

Важно: некоторые показатели футболистов на момент прочтения статьи могут увеличиться.

112910415
02 апреля в 11:36
знакомые всё лица !
Ролан116ru
02 апреля в 08:58
Дыра твой Месси как и дыра Пейналду. Торрес, Дрогба, Дибала, Форлан, Пернамбукано вот это были футболисты. Но не гном с пейналду
Bombon
02 апреля в 00:29, ред.
    25процентный клоун
    01 апреля в 22:00
    Фсе Фсе Фсе, что даже и вспомнить ничего не могу, не эйбарного.Разве что гол в финале МЮ не победный, но исторический, головой и проход против Аварии..
    Nenash
    01 апреля в 21:01
    Какой сезон??. У Месси все сезоны феноменальные.. Дрыг-нога уже давно с мячом на "вы".. Хе.. 🤭
    25процентный клоун
    01 апреля в 20:26
    Дружище, глянь просто голы Роналду в сезоне 16/17, феноменальные голы.
    Такое не снилось гномяре
    Икарус
    01 апреля в 20:08
    Зачем сравнивать великого футболиста и каталонского кабинетного обладателя ЧМ?
    Nenash
    01 апреля в 19:59
    Важные и крутые?.. 😄.. Это как?.. Месси - 37 голов в финалах, Авейру - 23.. Дрыг-нога велик только в своих интервью Моргану.. Больше нигде.. 🤣
    Nenash
    01 апреля в 19:55
    Нет.. Не близко.. Абсолютные цифры обманчивы.. Роналду для того чтобы догнать Месси надо для начало присесть на скамейку на 170! матчей, чтобы уровнять условия.. Иначе никак... Месси далеко впереди по забиты мячам и эффективности.. Между ними пропасть во всём..
    25процентный клоун
    01 апреля в 19:54
    РОН выиграл три ЛЧ подряд и ЧЕ, который гораздо сложнее ЧМ против автобусов
    Kosmos58
    01 апреля в 19:54
      25процентный клоун
      01 апреля в 19:13
        Bombon
        01 апреля в 18:31, ред.
        С помощью каких судей? Единственный вопрос по пенальти с Польшей. Он был назначен ошибочно. И, кстати, Месси его не забил. По всем остальным ни у футбольных экспертов, ни у бывших и действующих судей вопросов нет. В победе большая заслуга Мартинеса, но никак не судей. В теории заговора верят только персофаны Роналду. Оно и понятно. Обидно, что Аргентина с не самым звездным составом выйграла ЧМ. А Португалия с 4 по стоимости составом вылетела от Марокко. И кстати, а где делись те самые важные голы Роналду? Он не в состоянии в плей-офф ЧМ забить. Опустился до того, что хотел гол у Фернандеша украсть. А на победном ЧЕ лучшее, что сделал Роналду - получил травму в финале, поэтому Португалия и выйграла. Мусорная Лига Наций вообще никому не интересна. Обычный товарищеский турнир. А про личные рекорды. Месси провел меньше матчей, у него нет в соперниках Литвы, Сан-Марино, Гибралтара и прочих почтальонов и сантехников на которых можно стату набивать. И Месси игрок другого типа. Он сам говорил о том, что цель его карьеры - победа на ЧМ. Ему начхать на эти рекорды. Он мог оставаться в Европе, и ПСЖ и Сити и другие клубы его приглашали. Но у него уже не было мотивации. Роналду же вышвырнули из МЮ. И не нашлось ни одного клуба в Европе, который им интересовался. И со злости он уволил агента. Месси эгоист, а Роналду - нарцисс. Месси не нужно признание других, ему достаточно того, что он сам о себе знает. Роналду из кожи вон лезет ради не нужных никому рекордов, чтобы получить признание. И кстати, Месси никогда не принижал заслуги Роналду. А Роналду постоянно принижал заслуги Месси. Примеров достаточно.
        DXTK
        01 апреля в 18:30
        У Роналду надо вычесть не только голы с пенальти....... но и голы с офсайдофф которые засчитали...а как только вар ввели пеналду больше ничего и не выиграл с клубами, от чего сначала присел на скамейку а после поехал гонять мяч к арабам........ а его бесполезность видна на крупных турнирах........ ЧМ 22 и ЧЕ 24 забил всего 1 гол и тот с пенки.
        25процентный клоун
        01 апреля в 17:28
        Тут речь про личные рекорды. ЧМ выиграла Аргентина с помощью судей.
        Другое дело, что голы Роналду более важные и крутые и это факт
        Bombon
        01 апреля в 17:00
        Когда уже оставят в покое Роналду и Месси. Они все уже доказали. Для Роналду, возможно, какие-то рекорды и важны, но Месси после победы на ЧМ на них плевать.
        Karkaz
        01 апреля в 16:44
        Оказывается даже без пенальти, Роналду совсем близко, чтобы перегнать Месси.
        Гость
