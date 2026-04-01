Хвича, Доннарумма и Тонали. Сборная из тех, кто не поедет на ЧМ-2026

01 апреля 2026, 21:00

Лучшие среди худших.

После завершения отборочных матчей определились все 48 участников чемпионата мира по футболу 2026 года. Самым большим потрясением для футбольных болельщиков, несомненно, стало поражение Италии от Боснии и Герцеговины. В числе заметных отсутствующих на чемпионатах в Северной Америке этим летом — Италия, Нигерия и Венгрия, поэтому во многом наша сборная составлена из футболистов данных сборных. Неудивительно, что в этом составе из самых дорогостоящих футболистов, не поехавших на чемпионат мира, преобладают звезды сборной Италии. Можно было бы вообще всю антисборную составить из итальянцев, но пришлось разбавить эту команду представителями других сборных.

Джанлуиджи Доннарумма (Италия) – 45 миллионов евро

Доннарумма дебютировал за сборную Италии в 16 лет, быстро зарекомендовал себя как самый перспективный вратарь мира, но к 31 году на его счету не будет ни одного матча на чемпионате мира. Но при этом Джанлуиджи выигрывал Лигу чемпионов и Евро! Факт в том, что Италия является великой футбольной державой, которая пропустит третий чемпионат мира подряд. Это просто ужас, это позор для итальянцев. Словно в пицце обнаружить ананас, который лежит там уже 12 лет.

Доминик Собослаи (Венгрия) – 100 млн евро

Взять восьмерку в «Ливерпуле» и лупить со штрафных в стиле Джеррарда – мало кто способен на такое, верно? Да и стильно одевается Доминик, что тоже довольно круто. Венгрия – неплохая команда, что подтверждают её выступления в Лиге наций в последние годы, однако ей не удалось пройти квалификацию несмотря на то, что звезда «Ливерпуля» Собослаи был на пике своей формы.

Алессандро Бастони (Италия) – 70 млн евро

Бастони лучше не появляться на поле в воскресенье, когда «Интер» встретится с «Ромой» в Серии А. Именно его красная карточка переломила ход игры против Боснии в финале плей-офф за выход на ЧМ . Бастони откровенно жаль, но это уже история. Начиная с его симуляции в матче против «Ювентуса» и заканчивая этим удалением, начало 2026 года выдалось для Бастони просто ужасным.

Риккардо Калафьори (Италия) – 50 млн евро

В типично итальянской сборной Калафьори играет в паре с Бастони в обороне, что означало бы грозную связку центральных левоногих защитников, но не все так просто. Звезда «Арсенала» играет за свой клуб на позиции левого защитника, но по своей природе является центральным защитником и играл на этой позиции на протяжении всей своей международной карьеры. Может, в этом причина – не успевает перестраиваться?

Федерико Димарко (Италия) – 50 млн евро

Основной левый защитник сборной Италии завершает формирование нашей линии обороны, которая стоит на клубном рынке 270 миллионов евро. В этом сезоне Димарко, на счету которого 15 результативных передач и семь голов в 38 матчах за «Интер», показал себя великолепным игроком как за клуб, так и за сборную, но ему не удалось помочь Италии избежать третьего подряд провала на чемпионате мира.

Карлос Балеба (Камерун) – 55 млн евро

Ожидается, что Балеба совершит крупный трансфер в летнее трансферное окно, что улучшит финансовую ситуацию для «Брайтона». Впрочем, если бы Камерун попал на ЧМ , то трансферная стоимость Балебы могла сильно вырасти.

Николо Барелла (Италия) – 50 млн евро

И снова возвращаемся к невероятным приключениям итальянцев в Боснии. Тот факт, что последний матч Италии в плей-офф чемпионата мира состоялся в финале 2006 года, остается одной из самых поразительных статистических данных в футболе. Барелла, как и Доннарумма, не имеет ни одного матча в карьере на чемпионате мира и к моменту своего дебюта на мундиале ( если он состоится ) ему будет за тридцать. ЧМ 2030 года состоится, когда Барелле будет 34 года.

Сандро Тонали (Италия) – 80 млн евро

То, что Италия не попала на чемпионат мира, на самом деле может оказаться очень выгодным для «Ньюкасла», поскольку это позволит избежать затянувшейся трансферной саги с Тонали этим летом. Они смогут продать его раньше и начать подготовку к предстоящему сезону, в отличие от ситуации с Александром Исаком в 2025 году. Тонали нужно продавать, это как горячий пирожок. Сандро показал себя с лучшей стороны, но это мало что значит для итальянцев после очередной провальной отборочной кампании. Любимчиков там нет, уже хотят даже ввести лимит на легионеров.

Брайан Мбеумо (Камерун) – 80 млн евро

Только Италия и Камерун имеют нескольких представителей в этом составе. Вингер «Манчестер Юнайтед» Мбеумо забил четыре гола в отборочном турнире, а Камерун занял второе место в своей группе, уступив дебютантам чемпионата мира Кабо-Верде, которых «неукротимые львы» разгромили дома со счетом 4:1 в июне 2024 года. Поражение от ДР Конго на первом этапе африканского плей-офф стало горьким разочарованием для Камеруна и Мбеумо.

Виктор Осимхен (Нигерия) – 75 млн евро

Роберт Левандовски, пожалуй, самый известный нападающий, не поехавший на чемпионат мира после поражения Польши в финале плей-офф от Швеции, но все же Осимхен сейчас является интереснее поляка, он просто моложе, если даже и играют на одинаковом уровне. Когда откроется трансферное окно, Осимхен может оказаться в столь же выгодном положении, как Балеба и Тонали. Ему явно нравится играть в Турции за «Галатасарай», но он также явно хочет выступать за одного из европейских грандов.

Хвича Кварацхелия (Грузия) – 90 млн евро