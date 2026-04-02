Скандал вокруг Лукаку. Не вернулся в «Наполи» из сборной, клуб готов наказать игрока

02 апреля 2026, 14:41

У любимчика Конте проблемы.

Весь сезон под откос

Подписание Ромелу Лукаку в «Наполи» лоббировал Антонио Конте – несмотря на наличие в команде Виктора Осимхена. Бельгиец под руководством Антонио уже показывал образец профессионализма, отлично играл в «Интере» – и вполне логично, что он закрепился в качестве лидера атаки неаполитанцев, помог с завоеванием титула. Но это осталось в прошлом сезоне – а этот полностью перечеркнула травма.

Летом форвард не смог продолжить товарищеский матч против «Олимпиакоса», обследование показало повреждение прямой мышцы левого бедра. Тогда сообщалось, что на восстановление уйдёт от трёх месяцев, была необходима операция. В итоге бельгиец выбрал консервативное лечение. В сентябре его добила смерть отца, также выяснилось, что некоторые родственники футболиста вымогали у него деньги за право перевезти тело покойного в Бельгию.

После восстановления нападающего не рискнули сразу бросать в бой, бельгийцу не стали сразу увеличивать нагрузку – в итоге на поле он появился только в конце января. Ромелу получил крохи игрового времени с «Юве» и «Фиорентиной», оставался на скамейке в февральских матчах против «Дженоа» и «Ромы» и к мартовским матчам сборных так и не появился в старте неаполитанцев ни в одном из матчей. Даже удивительно, как при таком раскладе Руди Гарсия всё равно вызвал Лукаку в сборную.

Просит проявить понимание, «Наполи» готов на ответные меры

«Красные дьяволы» в конце марта должны были полететь в США на два товарищеских матча. Ромелу покинул расположение «Наполи» и прибыл в сборную – но за четыре дня до игры с США пресс-служба бельгийцев сообщила, что нападающий покинул расположение сборной. При этом футболист так и не вернулся в клуб и приступил к занятиям в Бельгии по индивидуальной программе, не согласовав это с «Наполи».

Логично, что итальянский гранд посчитал такие действия недопустимыми. Сообщалось, что клуб в любом случае оштрафует игрока, а если тот не вернётся к команде до вторника, то будет исключён из состава. В ответ бельгиец рассказал о ситуации в соцсетях:

«Правда в том, что последние несколько недель я чувствовал себя неважно физически, и во время пребывания в Бельгии я прошел обследование, которое выявило воспаление и скопление жидкости в мышце-сгибателе бедра рядом с рубцовой тканью. Поскольку это уже вторая проблема, с которой я столкнулся после возвращения в строй в начале ноября, я решил пройти реабилитацию в Бельгии, чтобы помочь команде, когда меня вызовут. Я никогда не смогу повернуться спиной к „Наполи“, никогда… Нет ничего, чего бы я хотел больше, чем играть и побеждать в составе своей команды. Но сейчас мне нужно убедиться, что я на 100% здоров, потому что в последнее время я был не в форме, и это сказалось на моем психическом состоянии…»

Как и ожидалось, во вторник Лукаку не появился в расположении команды – реакция клуба была лаконична:

«Футбольный клуб „Наполи“ объявляет, что Ромелу Лукаку не ответил на вызов на сегодняшнюю тренировку.

Клуб оставляет за собой право решать, принимать ли соответствующие дисциплинарные меры, а также продолжать ли игроку выступать за команду на постоянной основе».

Уже не незаменим

Ситуацию усложняет и то, что теперь у неаполитанцев есть выбор на острие. Как только Лукаку выбыл с травмой, «Наполи» вышел на рынок и договорился с «Манчестер Юнайтед» об аренде Расмуса Хёйлунда. Датский форвард отлично подошёл в игровую структуру Антонио Конте. Габаритный нападающий отлично разгоняется на свободном пространстве и открывается за спину – к тому же он уже проявил себя в Серии А, играя за «Аталанту». Изначально это хорошее подписание на перспективу – прямо сейчас есть Ромелу, который делает разницу, а Расмус адаптируется и постепенно выиграет конкуренцию.

Поскольку возвращение бельгийца затянулось, у молодого конкурента было больше игрового времени – и он отлично воспользовался шансом. В дебютной игре с «Фиорентиной» на выезде и потом с «Дженоа» – победный мяч, дубль «Спортингу» (2:1) в ЛЧ . Футболист быстро набрал ход, к этому моменту у него в активе 10 голов в 26 матчах Серии А. Так что в бельгийце уже нет такой острой необходимости.

Всё ещё может быть полезен

И всё же ситуация неоднозначная, надо понимать контекст. Да, Лукаку не согласовал с клубом индивидуальные занятия в Бельгии – но ведь он не в тур по ночным клубам пошёл, а озаботился своим здоровьем. Ранее у «Наполи» не было претензий к его дисциплине, спортивному режиму – форвард помог команду на вершину Серии А вернуть. Какую-никакую лояльность он всё же заслужил. К тому же в такой ситуации на защиту бельгийца наверняка встанет Конте. Он с Ромелу работал ещё дольше – и точно знает профессиональные и человеческие качества исполнителя, его мнению стоило бы довериться.