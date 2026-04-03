Мировой кубок без России, Италии и Дании. Известные сборные не сыграют на ЧМ-2026

03 апреля 2026, 14:58

Сожалеют о том, чего не будет.

Россия

Место в рейтинге ФИФА : 36

На ЧМ -2026 сыграет 48 команд, но многие сборные с высоким рейтингом не выйдут на полях Северной Америки. Из тех, кто не приедет, лишь у пяти команд рейтинг выше, чем у команды Карпина. Голкипер ПСЖ Сафонов, хавбек «Монако» Головин и таланты из РПЛ – Батраков, Тюкавин и Кисляк, не сыграют на ЧМ . В отличие от Италии и Дании, у них не было шансов себя показать. Товарищеские матчи со слабыми соперниками себя исчерпали, тяжело черпать вдохновение. Отсутствие еврокубков тоже ударило по конкурентоспособности, некому проверить слабые стороны. Зато чисто по именам команда Карпина сильнее многих участников ЧМ -2026.

Италия

Место в рейтинге ФИФА : 12

Их вылет стал главной сенсацией отборочного турнира. Итальянцы знали, что им будет сложно занять первое место в группе с норвежцами, которые подбираются к пику развития с Холандом. Итальянцы настраивались на борьбу и выход на ЧМ -2026 через плей-офф. Сначала они справились с Северной Ирландией в полуфинале, но уступили в Боснии и Герцеговине. Пришлось бить пенальти. В этот раз Доннарумма не спас, только ссорился со своим коллегой из-за вратарских «шпаргалок». Два футболиста команды Гаттузо не реализовали попытки, а подопечные Барбареза били без промахов. Итальянцы в шоке, ведь пропускают третий ЧМ подряд.

Дания

Место в рейтинге ФИФА : 20

Полуфиналисты Евро-2020, который провели пять лет тому назад, не сумели в своем финале плей-офф обыграть сборную Чехии. Как в случае с итальянцами, команды били пенальти. У соперника нет голкипера уровня Петра Чеха, но славяне переиграли некогда мощную Данию. Крошечная страна выделялась на футбольной карте мира, как и Уругвай, ведь удачно выступала на разных Евро, имея ограниченный человеческий ресурс. Датчане до сих пор круто играют в футбол, но лидеры постарели, а молодые ребята не набрались опыта. Датчане играют достойно, но за это не дают путевку на ЧМ -2026. Их отсутствие в финальной части – потеря для турнира.

Нигерия

Место в рейтинге ФИФА : 26

Африканский футбол – самый колоритный на планете, но прогнозы там делать сложнее. Отборы к чемпионатам мира неизбежно заканчиваются провалами для сборных со звездами. Нигерийцы не сыграют на ЧМ -2026, хотя в их составе есть Осимхен, Лукман, Ивоби и другие известные футболисты с опытом выступлений в топ-5 лиг. Нигерийцы пролетели мимо кубка мира, в отличие от Марокко или Сенегала, чьи сборные показывают в последние годы сильный футбол, – они сыграли в скандальном финале Кубка Африки. Нигерия помнит славные 90-е, но они не реализовали потенциал «золотого поколения». И теперь молодые «орлы» пропускают второй чемпионат мира подряд.

Украина

Место в рейтинге ФИФА : 32

Италия, Дания и Нигерия выше в рейтинге ФИФА , но на турнире будет много сборных, чьи баллы намного ниже, чем у команды Сергея Реброва. В заявке сборной Украины есть футболисты из чемпионатов Испании, Англии, Франции и Португалии. В итоге игроки с опытом в Лиге чемпионов не сумели подготовиться к матчу против сборной Швеции, которая не выиграла ни одного из шести поединков в обычном отборе. Зато в плей-офф счастливчики с Дьёкерешем из «Арсенала» справились сначала с командой Реброва, а потом в драматичном и немного скандальном финале оставили без чемпионата мира ещё одну команду с приличным составом – сборную Польши.

Польша

Место в рейтинге ФИФА : 35

Славянские соседи пострадали от Дьёкереша и других футболистов сборной Швеции. Украинский опыт научил поляков, они лучше сыграли в решающем поединке. Но серия ударов шведов привела к победному голу в конце матча. Левандовски пустил скупую мужскую слезу. Легендарный форвард не сыграет на прощальном для него чемпионате мира. Польский футбол нуждается в реформах, ведь отстает от мировых стандартов качества. В составе много футболистов с опытом в топ-5 лиг, но сборной Польши не хватает серьезного наставника. Не сыграла ни одна из последних ставок. Поляки не могут найти человека, который перестроит команду ментально.

Уэльс

Место в рейтинге ФИФА : 37

Валлийцы не именитые и не грозные, но у них есть характер. Все помнят выход сборной Уэльса в полуфинал Евро-2016. И хотя десять лет пролетели за мгновение, тот опыт сказался на выступлениях валлиейцев. Уэльс принимал участие в других крупных турнирах, сыграли на Евро-2020 и на ЧМ -2022. Но без Гарета Бэйла в качестве путеводной звезды им стало сложнее. Сильные сборные создают главные тренеры и персоналии. У валлийских футболистов много опыта на среднем английском уровне, но не хватает звезд. Дождутся появления новых чемпионов из больших клубов – вернутся. А если нет, то уступят высокое место в рейтинге ФИФА конкурентам.

Сербия

Место в рейтинге ФИФА : 39

Футболисты из Серии А и АПЛ точно могут играть лучше. Сербские игроки с неплохой школой, но у них нет правильной дерзости хорватов. Хавбек Сергей Милинкович-Савич, которого руководители «Лацио» не отдали в молодости за 100 млн евро, оказался в Саудовской Аравии. И неважно, насколько хороша его форма в стране шейхов. Подготовки в слабой лиге не хватило, чтобы вытащить сборную Сербии на чемпионат мира. Форвард Влахович тоже не спас, нападающий «Ювентуса» – ещё один безусловный талант, которому не хватает стабильности и дисциплины. Тренерский вопрос тоже актуален, как в случае с приличными по составу сборными Польши и Украины.

Венгры, камерунцы, греки, словаки и венесуэльцы тоже мечтали попасть на чемпионат мира в Северной Америке, и все не справились с отбором. Зато рифы прошли корабли из Гаити и Кюрасао, ДР Конго и Кабо-Верде. Чемпионат мира не стал бы слабее со сборными Италии и Дании, но каждый раз есть проигравшие, которые надеялись на прорыв и прогресс. В лучшем случае неудачу используют, чтобы устроить реформы – у итальянцев подали в отставку боссы местного футбола, а в худшем ничего не изменится. Если сборная Италии пропустила три чемпионата мира подряд, то не шокируют проколы других команд.