Качество футбола упало, атака издевается над обороной. Скауты в панике – нет великих защитников

1775285912

04 апреля 2026, 09:58

Серьезный дефицит кадров.

Не выросли «наследники» Паоло Мальдини

В начале двадцатого века в футболе было много крутых центральных защитников. Теперь ветеран Тьяго Силва в 41 год вписался в основу «Порту». У сборной Испании в центре обороны Кубарси, Ле Норман, Ляпорт или Хёйсен. Они уступают Рамосу, Пике и Пуйолю по мастерству и уровню футбола. Сборная Франции защищалась против бразильцев с Упамекано и Конате. Оба не прошли бы в основу сборной времен Зидана. У Салиба шансы на появление в старой заявке выше, но Тюрам, Блан и Десайи – глыбы и легенды.

Именно Салиба из «Арсенала» – первый защитник мира по рыночной стоимости. Кубарси в 19 лет идёт следом, а на третью строчку выбрался бразилец Габриэль. Артета не успокоился, уговаривает новых оборонцев. Три защитника Микеля в двадцатке по стоимости с универсалом Инкапье. Защитники из Италии, Англии, Германии и Бразилии не стоят сказочно много. В первой пятерке по цене также есть Пачо из ПСЖ и Гвардиол из «Манчестер Сити».

Все они – неплохие защитники, но могут грубо начудить. Одаренному Салиба надо выпить море пота, чтобы стать великим защитником, как Мальдини и Неста, Терри и Фердинанд, Пуйоль и Рамос, Тюрам и Варан. У всех в списке, особенно у Рафаэля, бывали неудачные матчи. Но бывший игрок «Реала» четыре раза выиграл Лигу чемпионов. Салиба пахать и пахать ради такой серии. Также защитники больше не влияют на настрой команд. Пепе был королем раздевалки сборной Португалии по пути к историческому прорыву на Евро.

Пуйоль был вожаком в «Барселоне» и помогал сборной Испании прийти в себя. Салиба не сделал сборную Франции первой на Евро или ЧМ . Ле Норман и Ляпорт не были заводилами у испанцев, как Рамос и Пике. Эти связки отличаться по статусу в истории футбола. Мальдини без «золота», с Италией «корону» выиграли Каннаваро, Матеррацци, Барцальи и Неста. А на Евро-2020 спасали Бонуччи и Кьеллини. Теперь выделялся Бастони, но футболист старой школы не остановил боснийцев, а Италия не сыграет на ЧМ -2026.

Немцы отчаялись найти нового Беккенбауэра

Раньше великие форварды обыгрывали великих защитников. Планка противостояния была выше. Сейчас у немцев нет Хуммельса и Боатенга. Шлоттербек и Та – нормальные защитники. К Нико активный интерес больших клубов, а Джонатан в основе «Баварии» с Упамекано. Но как часто игра этих футболистов оставляет магическое впечатление? Команда Компани настолько сильнее немецких конкурентов, что не в обороне причина их успехов. А в решающих матчах Нойера подставляли защитники.

Хуммельс не выигрывал «Золотой мяч», как либеро Заммер, Маттеус и Беккенбауэр. А теперь немцы не могут найти даже нового Матса. Джонатану Та тридцать лет, он не является перспективным футболистом. В поисках значимого центрального защитника можно вспомнить аргентинца Ромеро. И против него работают результаты «Тоттенхэма». «Шпоры» пропустили семь голов от «Атлетико» в Лиге чемпионов. В «Манчестер Сити» ставят на прогресс молодых Хусанова и Гуэхи, но им надо сыграть сотни прекрасных матчей, чтобы догнать Венсана Компани.

По важности для коллектива бельгиец был намного выше. У его сборной хватало сильных центральных защитников. Кому-то мешали травмы, кто-то играл за «Тоттенхэм», то есть жил без трофеев. Теперь у бельгийцев ставка на Теата и Дебаста. Футболисты «Айнтрахта» и «Спортинга» хороши, но Вертонген и Компани заткнут их за пояс. У Нидерландов остался Ван Дейк, но он постарел. Из крутых центральных защитников можно вспомнить Диаша из «Манчестер Сити», но против «Реала» Рубен не сыграл как легенда. Впрочем, Рюдигер тоже не Беккенбауэр.

Целое поколение защитников отличается вялостью

Вечные пасы ближнему коллеге и три прохода за матч – их максимум. Без мяча юные защитники лучших академий мира не впечатляют резкостью. Неста на днях встретился с Мальдини в кафе, вспомнили молодость. Их наследники не работают настолько технично и элегантно. Ван Дейк был вторым в опросе на «Золотой мяч» как раз потому, что на лучшем отрезке в «Ливерпуле» сыграл как защитник из прошлого. Вирджила не сломали морально и не обыграли буквально, а Салиба пока такой футбол не показал. Дефицит кадров ведёт к экспериментам в академиях.

В центр защиты ставят низких игроков. Возможно, поиски нового Каннаваро приведут к успехам, пока новые Несты и Мальдини прячутся от скаутов. Похоже, высокие таланты хотят играть в середине поля и в атаке. Мир футбола всегда ориентировался на форвардов, но сейчас нападение слишком легко проходит защиту. Сборная Бразилии, которая умела обороняться, пропускает странные мячи. Германия позволила швейцарцам трижды поразить свои ворота. На ЧМ -2026 Гуэхи и Стоунз могут допустить дикие ошибки в обороне сборной Англии. Не осталось железобетонной защиты.

Знаменитая обороной Италия не вышла на ЧМ . Защитников «Скуадры» Калафьори и Бастони ценят на трансферном рынке, но это не легенды игры. Скауты не видят среди юных центральных защитников великих мастеров. Тренеры желают успехов испанцам Кубарси и Хёйсену. Многим нравится Вушкович из «Гамбурга». Крепкий хорват может дополнить Гвардиола в национальной сборной, но ни один защитник моложе 21 года не вызывает того восторга, как юный Неста в основе «Лацио». Центральные защитники должны играть намного лучше.

Тренеры матерятся, когда учат школьника, который по мастерству уступает Матеррацци из «Интера» и чемпионской сборной Италии. Марко, которого Зидан ударил головой в финале ЧМ -2026, был квалифицированным игроком с характером. Новые центральные защитники не прогрессируют так явно, как парень из «Перуджи», который дорос до основы «Интера». Год назад все видели, как миланцы сыграли в обороне в финале ЛЧ против ПСЖ . Позже были ляпы самих парижан против «Челси» в финале КЧМ . Лучшие команды пропускают «дешевые» голы.

Раньше великий футбол в центре обороны мог показать скромный Иван Эльгера из «Реала». Сейчас за защитника платят 70 млн евро, а он в каждом втором поединке паникует. Например, в академии «Реала», куда легко заманить талантов, из всех в обороне выделяется только 16-летний Асьер Санчес. Но речь о школьнике, его не проверяли сильные взрослые нападающие. Понятно, что защитники дозревают позднее, чем форварды. Но даже если поднять планку до 25 лет, в мире наберется мало центральных оборонцев, в чье величие верят скауты и главные тренеры.