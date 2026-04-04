Гвардиола оставил «Ливерпуль» и «Арсенал» без трофеев. «Манчестер Сити» нужен кубковый хет-трик

04 апреля 2026, 18:16

Хет-трик Холанда огорчил Слота.

«Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль»

Схемы «горожан» готовят профессиональные шеф-повары, сыграли легко и вкусно. Футбол «горожан» кажется простым блюдом, без черной икры и белого трюфеля, но подопечные Гвардиолы ритмично разобрали защиту «Ливерпуля», реализовав четыре момента у ворот Мамардашвили. Семеньо пытался забить грузинскому голкиперу ударом с центра поля, но хватило мелких эпизодов с дриблингом Шерки, чтобы подчеркнуть физическое и тактическое преимущество победителя. «Горожане» уверенно убрали вялый «Ливерпуль» с пути.

До этого Гвардиола, который сегодня сидел на трибуне рядом со старшей дочерью Марией, отобрал у Артеты трофей в финале Кубка Лиги. Теперь «Ливерпуль» вылетел от «горожан» из Кубка Англии. Пока Артета и Слот будет увлечены Лигой чемпионов, «Манчестер Сити» перейдет на щадящий весенний график, что для молодого и широкого состава – дополнительный козырь. Сегодня проиграл не только тренер «Ливерпуля», а и наставник «Арсенала». Артета опасается учителя Гвардиолу, ведь отставание «горожан» в АПЛ может сократиться до 6 очков.

«Манчестер Сити» нацеливается на хет-трик из кубков, как Холанд нацелился на обычный хет-трик из голов. Эрлинг не всегда в чудесной форме, как и вся команда, но вылет от «Реала» не сломал коллектив морально. У «Манчестер Сити» по-прежнему модный футбол. Гвардиола настроил плавный переход от тройки к пятерке защитников. Когда играли глубоко, то вингеры Доку и Семеньо оказывались ближе к центрбекам, чем латерали. Пеп Лейндерс – бывший ассистент Клоппа и нынешний помощник Гвардиолы, точно смотрит игры академий клубов.

На юношеском уровне тестируют дерзкие схемы. Родри и Бернардо играли на одной линии в середине поля, а Шерки комфортно в роли свободного художника. При счете 4:0 фанаты «Манчестер Сити» встречали каждую точную передачу протяжным выдохом: «О-о-о-о-э!». «Ливерпуль» нарвался на соперника, который прекрасно его знает. Гвардиола много раз играл против «красных», хотя не всегда удачно. Лейндерс тренировал «красных» с Клоппом. Тренеры «Манчестер Сити» – герои разгрома, как и авторы хет-трика Холанд, или Семеньо, у которого гол плюс пас.

Летом Слот покинет пост тренера «Ливерпуля»

Это знают даже первоклассники из Ливерпуля, им не нужно ждать пресс-релиза. Уход Арне летом на поверхности. За паузу на игры сборных Слот успел смотаться в теплые края, чтобы позагорать, а сегодня сгорели надежды Салаха на уход из «Ливерпуля» с Кубком Англии в руках. Паузы на игры сборных усложняют тренерам больших клубов жизнь, но разгром от «Манчестер Сити» не влияет на судьбу Слота. Арне, скорее всего, уже приватно сообщили, что в конце сезона его заменит Хаби Алонсо. Сегодня команда показала, что не собирается драться за голландского тренера.

Некоторые фанаты «Ливерпуля» точно напишут, что их команда не наиграла на разницу 4:0. Салах не реализовал пенальти, а «Манчестер Сити» был невероятно удачливым у чужих ворот. При этом стилистически «горожане» были намного лучше. Попытка Слота перестроиться на классическую схему Клоппа «4-3-3» не сработала. Физически футболисты «Ливерпуля» были не готовы поймать всех соперников после многочисленных перемещений и перехода от одной схемы к другой. Вирц и Экитике после замен сидели на скамейке с кислыми выражениями на лицах.

Слот не справился со сложным похмельным сезоном после чемпионства. Нет лекарства в футболе на этапе, когда ничего не получается. Встреть такой «Ливерпуль» в прошлом раунде Лиги чемпионов не «Галатасарай», а опасный «Реал», то их ждал бы ранний вылет. Слот прошел дальше в Лиге чемпионов, и жребий не пожалел Арне. Луис Энрике и ПСЖ могут создать «красным» проблемы. Хотя испанцу точно не понравился кубковый матч соперника. Команда Слота будет намного злее, ведь после подобного разгрома первая реакция чемпионов – быстрее отыграться.

Фанаты «Арсенала» знают, что Гвардиола опасен

Известные поклонники «канониров» часто заявляют: «Это – наш год». Вот только после финала Кубка Лиги Гвардиола праздновал победу с дочерью Марией и футболистами своей команды. Артета не обыграл «Манчестер Сити» в матче за трофей. Умница О’Райли, который и против «Ливерпуля» сыграл за двоих, сделал дубль в финале Кубка Лиги. Гвардиола и его подопечные допустили осечки в 12 матчах АПЛ , что для них – плохой результат. Но есть матч в запасе. Они подберутся к «Арсеналу», если 19 апреля «Манчестер Сити» обыграет Артету в домашнем матче АПЛ .

Рано короновать нового чемпиона Англии, хотя в начале апреля понятно, что будет новый король, ведь Слот, Ван Дейк и Салах не защитят титул. Но и «Арсенал» пока не поднялся на уровень команды Венгера, прошедшей чемпионат без поражений. У тех «канониров» было много ничьих, а по духу и подходу они напоминали скорее нынешний «Манчестер Сити», чем «Арсенал» или «Ливерпуль». Слот выжал максимум в прошлом сезоне. Артета мечтает забрать кубок сейчас. А по организации и дерзости команда Гвардиолы не уступает конкурентам. Хотя есть ещё одна преграда.

Злой после поражений «Челси» сыграет против «горожан» в АПЛ через неделю. У «Манчестер Сити» стало больше времени для отдыха, но будут матчи против «Челси» и «Арсенала», «Эвертона» и «Астон Виллы». Гвардиола понимает, что рано говорить о хет-трике из английских кубков. Но ему повезло с оппонентами. «Ливерпуль» Слота начал сезон с поражения от «Кристал Пэлас» в финале Суперкубка Англии. Футболисты «Арсенала» умеют поставить подножку самим себе. В клубе «Манчестер Сити» тоже неспокойно: ожидают вердикта в деле о финансовых махинациях боссов.

«Горожане» не показывают идеальный футбол, а Гвардиола может уйти. Зато у них достаточно опыта, мастерства и таланта, чтобы даже в таком состоянии претендовать на три английских трофея. Хотя в Кубке Англии должны остаться «Челси» и «Арсенал», поэтому важно подчеркнуть разницу между комплиментами за одну четкую игру против «Ливерпуля» и оценками для всего сезона. У Гвардиолы непростой год в «Манчестер Сити». Зато его молодые футболисты после поражений от «Реала» хотят отыграться на знакомых соперниках. Они уже победили Артету и Слота.