Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяБлогиОценочные сужденияИтоги и оценкиАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Гвардиола оставил «Ливерпуль» и «Арсенал» без трофеев. «Манчестер Сити» нужен кубковый хет-трик

04 апреля 2026, 18:16
Гвардиола

Хет-трик Холанда огорчил Слота.

«Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль»

Схемы «горожан» готовят профессиональные шеф-повары, сыграли легко и вкусно. Футбол «горожан» кажется простым блюдом, без черной икры и белого трюфеля, но подопечные Гвардиолы ритмично разобрали защиту «Ливерпуля», реализовав четыре момента у ворот Мамардашвили. Семеньо пытался забить грузинскому голкиперу ударом с центра поля, но хватило мелких эпизодов с дриблингом Шерки, чтобы подчеркнуть физическое и тактическое преимущество победителя. «Горожане» уверенно убрали вялый «Ливерпуль» с пути.

До этого Гвардиола, который сегодня сидел на трибуне рядом со старшей дочерью Марией, отобрал у Артеты трофей в финале Кубка Лиги. Теперь «Ливерпуль» вылетел от «горожан» из Кубка Англии. Пока Артета и Слот будет увлечены Лигой чемпионов, «Манчестер Сити» перейдет на щадящий весенний график, что для молодого и широкого состава – дополнительный козырь. Сегодня проиграл не только тренер «Ливерпуля», а и наставник «Арсенала». Артета опасается учителя Гвардиолу, ведь отставание «горожан» в АПЛ может сократиться до 6 очков.

«Манчестер Сити» нацеливается на хет-трик из кубков, как Холанд нацелился на обычный хет-трик из голов. Эрлинг не всегда в чудесной форме, как и вся команда, но вылет от «Реала» не сломал коллектив морально. У «Манчестер Сити» по-прежнему модный футбол. Гвардиола настроил плавный переход от тройки к пятерке защитников. Когда играли глубоко, то вингеры Доку и Семеньо оказывались ближе к центрбекам, чем латерали. Пеп Лейндерс – бывший ассистент Клоппа и нынешний помощник Гвардиолы, точно смотрит игры академий клубов.

На юношеском уровне тестируют дерзкие схемы. Родри и Бернардо играли на одной линии в середине поля, а Шерки комфортно в роли свободного художника. При счете 4:0 фанаты «Манчестер Сити» встречали каждую точную передачу протяжным выдохом: «О-о-о-о-э!». «Ливерпуль» нарвался на соперника, который прекрасно его знает. Гвардиола много раз играл против «красных», хотя не всегда удачно. Лейндерс тренировал «красных» с Клоппом. Тренеры «Манчестер Сити» – герои разгрома, как и авторы хет-трика Холанд, или Семеньо, у которого гол плюс пас.

Летом Слот покинет пост тренера «Ливерпуля»

Это знают даже первоклассники из Ливерпуля, им не нужно ждать пресс-релиза. Уход Арне летом на поверхности. За паузу на игры сборных Слот успел смотаться в теплые края, чтобы позагорать, а сегодня сгорели надежды Салаха на уход из «Ливерпуля» с Кубком Англии в руках. Паузы на игры сборных усложняют тренерам больших клубов жизнь, но разгром от «Манчестер Сити» не влияет на судьбу Слота. Арне, скорее всего, уже приватно сообщили, что в конце сезона его заменит Хаби Алонсо. Сегодня команда показала, что не собирается драться за голландского тренера.

Некоторые фанаты «Ливерпуля» точно напишут, что их команда не наиграла на разницу 4:0. Салах не реализовал пенальти, а «Манчестер Сити» был невероятно удачливым у чужих ворот. При этом стилистически «горожане» были намного лучше. Попытка Слота перестроиться на классическую схему Клоппа «4-3-3» не сработала. Физически футболисты «Ливерпуля» были не готовы поймать всех соперников после многочисленных перемещений и перехода от одной схемы к другой. Вирц и Экитике после замен сидели на скамейке с кислыми выражениями на лицах.

Слот не справился со сложным похмельным сезоном после чемпионства. Нет лекарства в футболе на этапе, когда ничего не получается. Встреть такой «Ливерпуль» в прошлом раунде Лиги чемпионов не «Галатасарай», а опасный «Реал», то их ждал бы ранний вылет. Слот прошел дальше в Лиге чемпионов, и жребий не пожалел Арне. Луис Энрике и ПСЖ могут создать «красным» проблемы. Хотя испанцу точно не понравился кубковый матч соперника. Команда Слота будет намного злее, ведь после подобного разгрома первая реакция чемпионов – быстрее отыграться.

Фанаты «Арсенала» знают, что Гвардиола опасен

Известные поклонники «канониров» часто заявляют: «Это – наш год». Вот только после финала Кубка Лиги Гвардиола праздновал победу с дочерью Марией и футболистами своей команды. Артета не обыграл «Манчестер Сити» в матче за трофей. Умница О’Райли, который и против «Ливерпуля» сыграл за двоих, сделал дубль в финале Кубка Лиги. Гвардиола и его подопечные допустили осечки в 12 матчах АПЛ, что для них – плохой результат. Но есть матч в запасе. Они подберутся к «Арсеналу», если 19 апреля «Манчестер Сити» обыграет Артету в домашнем матче АПЛ.

Рано короновать нового чемпиона Англии, хотя в начале апреля понятно, что будет новый король, ведь Слот, Ван Дейк и Салах не защитят титул. Но и «Арсенал» пока не поднялся на уровень команды Венгера, прошедшей чемпионат без поражений. У тех «канониров» было много ничьих, а по духу и подходу они напоминали скорее нынешний «Манчестер Сити», чем «Арсенал» или «Ливерпуль». Слот выжал максимум в прошлом сезоне. Артета мечтает забрать кубок сейчас. А по организации и дерзости команда Гвардиолы не уступает конкурентам. Хотя есть ещё одна преграда.

Злой после поражений «Челси» сыграет против «горожан» в АПЛ через неделю. У «Манчестер Сити» стало больше времени для отдыха, но будут матчи против «Челси» и «Арсенала», «Эвертона» и «Астон Виллы». Гвардиола понимает, что рано говорить о хет-трике из английских кубков. Но ему повезло с оппонентами. «Ливерпуль» Слота начал сезон с поражения от «Кристал Пэлас» в финале Суперкубка Англии. Футболисты «Арсенала» умеют поставить подножку самим себе. В клубе «Манчестер Сити» тоже неспокойно: ожидают вердикта в деле о финансовых махинациях боссов.

«Горожане» не показывают идеальный футбол, а Гвардиола может уйти. Зато у них достаточно опыта, мастерства и таланта, чтобы даже в таком состоянии претендовать на три английских трофея. Хотя в Кубке Англии должны остаться «Челси» и «Арсенал», поэтому важно подчеркнуть разницу между комплиментами за одну четкую игру против «Ливерпуля» и оценками для всего сезона. У Гвардиолы непростой год в «Манчестер Сити». Зато его молодые футболисты после поражений от «Реала» хотят отыграться на знакомых соперниках. Они уже победили Артету и Слота.

Качество футбола упало, атака издевается над обороной. Скауты в панике – нет великих защитников
04 апреляRoman Novikov в блоге Футбольный СкаутКомментарии6
Балласт «Манчестер Юнайтед» прижился в Испании и Италии. «Барса» торгуется по Рэшфорду, осталось пристроить двоих
02 апреляМаксим Тарасов в блоге Смотри ширеКомментарии5
Кисляк: «Просто ничего не летело в ворота сборной Мали»
01 апреля
Италия снова осталась без чемпионата мира. Тройной позор, которому нет оправданий
01 апреляRoman Novikov в блоге Дно пробитоКомментарии18
Бывший финалист Лиги чемпионов переживает кошмар. «Тоттенхэм» в шаге от Чемпионшипа
31 мартаМаксим Тарасов в блоге Дно пробитоКомментарии2
Мелкадзе: «Сейчас, наверное, лучший период моей карьеры»
30 марта
Все комментарии
DXTK
DXTK
04 апреля в 21:37
А что же Ман Сити не смог без трофея оставить Реал????? слабо слабо....... Арсеналу сейчас главное АПЛ взять так что кубок лиги им не нужен, Ливерпулю осталось ЛЧ...........
Варвар7
Варвар7
04 апреля в 18:22
"«Горожане» уверенно убрали вялый «Ливерпуль» с пути." - Жёстко , но точно сказано...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 