Успешный тренер, винодел и любитель женщин. Где сейчас футболисты «Ман Сити» из дебютного матча Бернарду Силвы

вчера, 18:00
Бернарду Силва
Почти никого не осталось.

Португалец Бернарду Силва покинет «Манчестер Сити» летом по истечении контракта после впечатляющих девяти сезонов, проведенных в клубе. Хавбек, входивший в состав шести команд «горожан», выигравших Премьер-лигу, стал одним из самых любимых игроков Пепа Гвардиолы. Продержаться так долго в таком гранде – это очень круто. Силва дебютировал за «Манчестер Сити», выйдя на замену в первом матче сезона-2017/18, это была победа над «Брайтоном» со счетом 2:0. Из 11 игроков, вышедших в стартовом составе в тот день, только один остался в «Манчестер Сити» вместе с ним сейчас в команде. Четверо больше не являются профессиональными футболистами.

Эдерсон

Бразилец, перешедший в «Манчестер Сити» тем же летом, что и Силва, также дебютировал за «горожан» в матче против «Брайтона» в августе 2017 года. Приобретение этого вратаря стало для Гвардиолы настоящим успехом. Эдерсон сохранял место в основном составе до самого своего ухода из клуба прошлым летом, когда перебрался в «Фенербахче», где на данный момент провел 20 матчей в чемпионате Турции, пропустив 21 гол.

Джон Стоунз

Англичанин — единственный оставшийся в «Сити» игрок, принявший участие в дебютном матче Силвы. Но и он также приближается к концу своего контракта с клубом. Стоунз подписал контракт с «Сити» на год раньше Силвы, с тех пор провел за «горожан» почти 300 матчей, хотя не так редко выбывал из строя из-за травм. В этом сезоне защитник практически не выходит в старте в матчах Премьер-лиги. Впрочем, если наберет форму, то все еще будет считаться одним из претендентов на участие в чемпионате мира в составе сборной Англии.

Венсан Компани

Завершив карьеру в 2020 году, через год после ухода из «Манчестер Сити», Компани начал тренировать. Набрался первого опыта в «Андерлехте», потом вывел «Бернли» из Чемпионшипа в АПЛ. Но затем вылетел обратно. И тут самое интересное – «Бавария» берет тренера, который отправил клуб в Чемпионшип! В мае 2024 года бельгиец вернулся в Германию, где играл за «Гамбург». И мюнхенцы с первой попытки при новом тренере выиграли Бундеслигу. В этом сезоне тоже будет золото, наверное. Да, вы можете сказать, что даже Сергей Юран бы взял первое место с «Баварией», но как они играют! Уничтожают всех на пути, Кейн отрабатывает деньги, которые за него заплатили. Команда настроена на победу в Лиге чемпионов.

Николас Отаменди

В свои 38 лет Отаменди по-прежнему выступает за «Бенфику», куда он перешел из «Манчестер Сити» в 2020 году после пяти лет работы на «горожан». Центральный защитник получил капитанскую повязку в «Бенфике» уже во втором сезоне. Отаменди проводит более 40 матчей уже пятый год подряд за лиссабонцев, по-прежнему выступает за сборную Аргентины. Недавно троллил Винисиуса.

Кайл Уокер

Еще один игрок, подписанный в 2017 году. Это Уокер, чей контракт с «Манчестер Сити» истек прошлым летом после шестимесячной аренды в «Милане». Правый защитник подписал двухлетний контракт с «Бернли» после возвращения команды в Премьер-лигу. В возрасте 35 лет он провел за клуб 29 матчей в этом сезоне АПЛ и отдал 2 результативных передачи. В последних матчах за «Бернли» Уокер часто выступал с капитанской повязкой, в следующем сезоне он может это делать уже в Чемпионшипе. Под любителем женщин имелся в виду именно Уокер, у которого четверо детей от жены и двое детей от любовницы.

Фернандиньо

Легенда «Шахтера» объявил о завершении карьеры в ноябре, почти через год после истечения срока действия его контракта с «Атлетико Паранаэнсе». Говоря о возможности вернуться в тренерский штаб «Манчестер Сити», Фернандиньо тогда сказал:

Манчестер, а также Куритиба и Лондрина, всегда будут моим домом. Болельщики всегда относились ко мне очень хорошо, с любовью и уважением. Завтра никогда не знаешь, что произойдет.

Ранее он исключал возможность стать тренером, заявив в 2022 году:

Честно говоря, я не вижу себя тренером. Я учусь, чтобы узнать больше, особенно в области футбольного менеджмента. Я надеюсь работать вдали от камер, но жизнь полна сюрпризов.

Давид Сильва

Однофамилец Бернарду завершил карьеру после трех сезонов в «Реале Сосьедад», ушел на пенсию в 2023 году из-за разрыва передней крестообразной связки. Помимо футбола, испанец управляет винодельней на своем родном острове Гран-Канария.

«Возможно, однажды я стану тренером, — сказал он в 2023 году. — Но пока нет. Сейчас я наслаждаюсь отдыхом и сосредоточен на вине».

Кевин Де Брюйне

После десяти лет блестящей карьеры в «Сити» Де Брюйне решил продолжить карьеру в Европе, в «Наполи». Хотя мог бы отправиться в Саудовскую Аравию за огромными деньгами. 34-летний футболист ярко начал свой период в Серии А, забив четыре гола в первых восьми матчах, а потом получил травму подколенного сухожилия в конце октября. В прошлом месяце он наконец вернулся на поле. Сейчас неаполитанцы отстают от лидирующего «Интера» на 7 очков за 8 туров до конца.

Данило

Как и Силва, Данило перешел в «Манчестер Сити» в 2017 году. Но он пробыл там всего два года, после чего в результате обмена на Жоау Канселу перешел в «Ювентус». Защитник оставался в Турине до января 2025 года, быв даже капитаном команды в последние 18 месяцев своего пребывания в клубе. После ухода из «Ювентуса» Данило подписал контракт с «Фламенго» и в итоге выиграл бразильскую Серию А и Кубок Либертадорес в 2025 году. Сейчас Данило 34 года, и его контракт действует до конца календарного года.

Серхио Агуэро

Агуэро, которого Силва заменил в дебютном матче за «Манчестер Сити», покинул клуб в 2021 году, перейдя в «Барселону», где сыграл всего пять матчей, после чего был вынужден завершить карьеру по рекомендации врачей. После ухода из профессионального футбола Агуэро переключился на Kings League, где в настоящее время возглавляет свою команду KRU FC в формате «семь на семь». Агуэро недавно принял участие в ветеранском матче за «Индепендьенте», но порвал ахиллово сухожилие и перенес операцию.

Габриэл Жезус

Бразилец теперь является частью «Арсенала», который мчится к золоту Премьер-лиги. Жезус переехал в Лондон в 2022 году после прихода Эрлинга Холанда на «Этихад». Его карьера в «Манчестер Сити» в цифрах выглядит так: 95 голов в 236 матчах. За «Арсенал» он забил пока в три раза меньше, вернувшись недавно в строй после травмы передней крестообразной связки. У Жезуса заканчивается контракт с «канонирам», он открыто говорил о желании вернуться в какой-то момент карьеры в «Палмейрас», откуда «Манчестер Сити» переманил его в январе 2017 года.

25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:39
Спасибо, интересно. Классное поколение, оставили след
