ПСЖ досрочно отправили в полуфинал ЛЧ. «Ливерпуль» в отчаянии – Сафонов может пострадать

1775633552

сегодня, 10:32

«Красных» прижали к стенке.

У «Ливерпуля» кубковая душа

Великий клуб лишь дважды выиграл чемпионат Англии в эпоху АПЛ . Свежая победа стала для всех неожиданностью. Помогли проколы конкурентов, и растянулся «медовый месяц» нового тренера. Но немного повезло, что доказывают результаты сезона. У Слота столько же чемпионских кубков, как у Клоппа, что не укладывается в головах фанатов «Ливерпуля». При этом Арне не произнес пока заклинание на бессмертие в Лиге чемпионов, хотя «Ливерпуль» знаменит магическими вечерами в Европе.

Многим экспертам кажется, что ПСЖ уничтожит «красных». В теории это верная оценка перед матчем. Но разгром «Ливерпуля» против «Манчестер Сити» со счетом 0:4 в Кубке Англии теперь работает против ПСЖ . Дюгарри считает, что французы закроют вопрос с выходом в полуфинал Лиги чемпионов в первом матче из двух. «Ливерпулю» надо сломать атакующую игру гостей и добраться до ворот Сафонова. На помощь англичанам может прийти знаменитый характер, ведь речь о волевых игроках.

У Салаха нет такого таланта, как у Месси, но посмотрите на его физическую форму. Мохамед, когда играл за «Базель», был худеньким и легким, а сейчас он крепче стоит на ногах. Мамардашвили непросто в «Ливерпуле», но в «Валенсии» и сборной Грузии у вратаря с характером были матчи, когда удавалось сыграть на кураже. Ван Дейк чуть не умер в юности из-за врачебной ошибки. Далеко не сразу ему поверили большие клубы и тренеры сборной Нидерландов. И так почти со всеми игроками.

МакАллистер – чемпион мира, но он играл в Англии за «Брайтон». Гравенберх не закрепился в «Баварии». «Ливерпуль» собран из людей, которые умеют использовать второй шанс. Понятно, что если ПСЖ уверенно обыграет «красных», то никто не удивится. Но заявления в стиле Дюгарри смущают. На поле будут две команды, которые побеждали в Лиге чемпионов. Кубковая душа выручала «Ливерпуль» много раз в самых безнадежных ситуациях. И в ПСЖ знают значение испанского слова «ремонтада».

ПСЖ не привык уступать в счете

В прошлом году ПСЖ и «Ливерпуль» встречались в плей-офф Лиги чемпионов. В парижском матче команда Луиса Энрике нанесла 29 ударов по воротам английского клуба. Двадцать девять ударов против одного у соперника. ПСЖ проиграл тот поединок, «Ливерпуль» реализовал единственный шанс. Алиссон отразил десять попыток Дембеле, Кварацхелии и Баркола. Тот опыт научил ПСЖ менять подход к сопернику, если пришли моменты, но нет голов. Год назад французы выбили много англичан.

Но у ПСЖ не самая надежная линия защиты. После ухода голкипера Доннаруммы, которому наскучила французская лига, Энрике выбирал между французом Шевалье и воспитанником «Краснодара» Сафоновым. Матвей выиграл конкуренцию, хотя на выходных допустил ошибку в матче против «Тулузы». Вот только дома ПСЖ крайне редко рискует проиграть в Лиге 1. Команда Сафонова пропускает менее одного гола за игру. Но даже в чемпионате парижан обыграли четыре раза в 27 поединках сезона.

«Ливерпуль» изучал победы «Монако», «Марселя» и «Ренна» над ПСЖ . Во всех случаях фаворит пропускал первым и долго не мог забить. Тут можно вспомнить, что у ПСЖ нет «девятки» подходящего уровня. Работает схема Луиса Энрике с коллекцией вингеров, которые меняются местами, но без результативного центрального форварда не в каждом матче получается забить хотя бы в начале второго тайма. Если «Ливерпуль» не развалится физически, то у них будут шансы удивить соперника.

Слот не заслужил полуфинал ЛЧ

Арне – неплохой тренер, но он слишком легко и быстро поймал удачу за хвост. Голландец недооценил опасности второго сезона в «Ливерпуле», за что может расплатиться увольнением. В футболе сложнее остаться на вершине, чем туда забраться. Именно поэтому Фергюсон и Гвардиола так сильно выделяются. У таких людей маниакальное отношение к работе. А Слот отличается от Клоппа или Моуриньо. По состоянию на сегодня голландец не заслужил первый полуфинал Лиги чемпионов.

Но оценка может измениться после двух матчей против ПСЖ , если Салах, Вирц и Ван Дейк разозлятся на себя. Футболисты «Ливерпуля» задолжали фанатам и руководству клуба хороший футбол. Слот получил около полумиллиарда евро на трансферы. И стало хуже, когда он заменил багаж Клоппа на свою поклажу. «Ливерпуль» плох на выезде и уступает по уровню формы ПСЖ . И год назад вылетели по делу, хотя по сумме двух матчей была серия пенальти. Сегодня парижане снова ближе к успеху.

«Ливерпуль» не готов к полуфиналу, но это Лига чемпионов. И на поле у «красных» мастера самого высокого уровня. Над ними в эти дни принято посмеиваться, но важно не переусердствовать с подколами. Футболисты «Ливерпуля» понимают, что исправить впечатление от сезона можно, огорчив Сафонова и обыграв ПСЖ , невзирая на заслуги оппонента. Легендарный для «красных» Салах должен уйти из клуба с высоко поднятой головой, египтянин заслужил красивое прощание.