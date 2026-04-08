«Диктатор» Мбаппе и обидчивый Ямаль вызвали гнев фанатов. У звёзд проблемы с поведением

1775667071

сегодня, 19:51

Страдает репутация игроков.

У Мбаппе дорогие адвокаты, но слабый пиар

Знаменитости не любят свободу слова, когда она применяется для критики их поведения и образа. Мбаппе часто жалуется на публику. Килиан пытался бросить сборную Франции, когда после промаха в серии пенальти со Швейцарией на Евро-2020 зрители его оскорбляли. Энцо Фернандесу придется лично извиниться перед Мбаппе, если аргентинец перейдет в «Реал». В автобусе сборной Аргентины хавбек «Челси» спел нецензурную песню о Килиане.

Фернандес вспоминал, что Мбаппе был самым агрессивным из французов в финале ЧМ -2022. Когда Франция пропускала, форвард кричал Энцо, что Аргентина проиграет. За Фернандеса заступился «персональный телохранитель» – защитник Ромеро. Фанаты ПСЖ и «Реала» знают о тёмной стороне Мбаппе, он не всегда собран, как в матче против «Баварии». Вопросы к Килиану не из-за футбола. У звезды возникла смешная, но неприятная проблема с пиаром.

Ещё в начале 20 века знаменитые и богатые заметили, что им нужны специалисты по связям с общественностью. Семья Рокфеллеров наняла отца пиара Айви Ли, который отвечал за репутацию миллиардеров. Теперь у всех больших компаний есть PR -отделы. Мбаппе – глобальный бренд, и в эти недели этот бренд попал в классическую пиар-западню. Фанаты со всего мира развили шутливую кампанию «Мбаппе – диктатор», масштабы поражают.

Форвард стал героем мемов. Его лицо лепят к портретам диктаторов. Фанаты называют француза «Килиан Мугабе». Большие аккаунты так увлеклись модными шутками о «диктаторе», что получили уведомления от юристов Мбаппе. Но в шутках есть правда: поведение Килиана иногда напоминает повадки авторитарных лидеров. Перед игрой с «Мальоркой» Мбаппе зачем-то стоял над душой у капитана «Реала» Лунина, когда судья бросал монетку.

Килиан агрессивно отобрал у помощника главного тренера ПСЖ трофей, хотя ассистент не успел с ним сфотографироваться. Мбаппе часто дает указания напарникам и высказывает недовольство. При этом у Килиана нет харизмы хулигана, как у Ибрагимовича или Кантона. Даже фанаты «Реала» допускают, что «хороший Мбаппе» – образ, а настоящий Килиан ведёт себя иначе. И француз расстроился, что мир может запомнить его как «Мугабе».

Ямаль не пожал руку главному тренеру Флику

У «Реала» есть Мбаппе, а у «Барселоны» – Ямаль. Ламин поначалу держался скромно, не отвечая на провокации с трибун. В игре против «Атлетико» в чемпионате Испании Ямаля обзывали и призывали «валить в Марокко», откуда родом его предки. Поведение неумных фанатов стало продолжением скандала после матчей сборных. Молодые люди в матче команд Испании и Египта скандировали: «Прыгай, прыгай, прыгай. Кто не прыгает – мусульманин».

После матча мусульманин Ямаль высказался, раскритиковав ксенофобию испанцев. Египетские игроки не заслужили подобный прием. Ламин прав, что отреагировал тогда, но он сам некрасиво поступил после матча с «Атлетико». Ямаль демонстративно не праздновал победный гол Левандовски с командой. После игры злющий Ламин прошел мимо Флика, не пожав тренеру руку. Игрок ругался и жаловался наставнику, показывая пальцем за спину Ханси.

Одна из версий – помощник Флика достал Ямаля подсказками, что разозлило вингера. Сам тренер «Барселоны» намекнул, что Ламина вывело из себя отсутствие голевых действий. Возможно, Ямаль обиделся и на ассистента, и на партнеров, которые не выжали голы после его действий. Тренер защищает вундеркинда, но Ханси важно сохранить свой авторитет. Флик – чемпион мира и победитель Лиги чемпионов, а ему не пожал руку 18-летний футболист.

Нарушена субординация, что опасно. Разумеется, именно от ударов Мбаппе и передач Ямаля зависит успех испанских грандов в Лиге чемпионов. Килиан и Ламин мечтают пройти «Баварию» и «Атлетико». В идеале они хотят сыграть между собой в финале Лиги чемпионов. От матча сборных Испании и Франции на ЧМ -2026 тоже не откажутся. Вот только есть социальная сторона футбола. Какой пример своим поведением дают детям звёзды Мбаппе и Ямаль?

Килиан и Ламин повторяют ошибки Винисиуса

Скандалы, связанные с коммуникацией и позиционированием футболистов, словно списаны с учебника по связям с общественностью. Фигуранты только теряют и ничего не приобретают. Не учатся у Родри, у которого нет страниц в социальных сетях. Зато у испанца есть «Золотой мяч», в отличие от Мбаппе и Ямаля. Килиан и Ламин не могут без социальных сетей, они занимаются рекламой, на которой зарабатывают миллионы. Но оба в уязвимой позиции.

Неумные фанаты всегда будут оскорблять их по расовому признаку. А как только Мбаппе и Ямаль покажут, что их легко зацепить – им конец, как Винисиусу. Только игнорирование позволяет концентрироваться на голах в чужие ворота. Мбаппе зря натравил адвокатов на тех, кто клепает мемы о «диктаторе» Килиане. Ламин зря не уважил Флика, ведь без немца «Барселона» могла развалиться на глазах. Каталонцам крупно повезло с главным тренером.

Ямалю достался хороший учитель, как и юному Месси. Флик побеждал в Лиге чемпионов, в отличие от Ламина. Моуриньо прав, что молодых футболистов стало сложнее контролировать. Все они выучили мантру о правах, хотя забывают об обязанностях. Тренер Алонсо не справился с Винисиусом и Мбаппе, итог – увольнение Хаби из «Реала». У Арбелоа тоже нулевой шанс остаться, если Килиан хочет работать с Клоппом. Но это язык ультиматумов.

Говорят, что Ямаль требует подписать в «Барселону» Холанда, иначе покинет клуб. Если это правда, то Ламин становится капризным принцем, что обычно знаменует начало конца сказки о вундеркинде. Своенравный Роналду в юности слушал опытного Фергюсона, а не конфликтовал с тренером. Чтобы требовать трансферы и предлагать тренеров, надо сначала выиграть так много кубков, как у Месси и Роналду. Хотя и после этого капризное поведение не красит известных мужчин.