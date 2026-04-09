Фабрегас обречён стать топ-тренером. Скоро он покинет свой удивительный «Комо»

сегодня, 21:08

Испанец показывает фантастические результаты в Серии А.

«У меня не было какой-то выдающейся физической формы, скорости, дриблинга или даже эластичности, чтобы делать всё быстро на поле. Я должен был быть на шаг впереди соперника именно в голове. Я должен был знать, что мне делать с мячом еще до того, как я его получить», — объяснял Фабрегас DAZN.

Лучшие друзья Фабрегаса — это журналисты

На постоянно развивающейся тренировочной базе Комо в Моццате 38-летний тренер счастлив. Он с удовольствием принимает журналистов и рассказывает им о всех тонкостях самой популярной игры в мире. Всякий раз, когда Фабрегас говорит о футболе, становится ясно, что он всю жизнь глубоко о нем думает. Да, а о чем ему еще думать, спросите вы. Но ведь не все люди постоянно думают о работе, верно?

На пресс-конференциях он даёт прямые и подробные ответы. В такой футбольной стране, как Италия, можно было бы ожидать, что такой подход испанца будет приветствоваться, так и есть. Новое поколение итальянских тренеров и аналитиков изучает Фабрегаса. Они берут у него идеи. Но пожилые эксперты не ценят радикальную честность Сеска. Некоторые считают, что он просто выпендривается.

Фабрегас в плане открытости не отличается от Даниэле Де Росси, который также удивительно отзывчив в разговорах с журналистами, легенда «Ромы» сейчас тренирует «Дженоа». Но от Фабрегаса слышать подобное как-то солиднее. Сопротивление манере игры «Комо» усиливается с каждой победой. Они — исключение в лиге, где почти все команды играют одинаково (3-5-2), и почти в каждом коллективе есть итальянский тренер, который ходит по кругу в своей карьере из клуба в клуб. Фабрегас кажется угрозой для устоявшегося порядка, в 38 лет у него есть чему поучиться.

Старшее поколение итальянцев против Сеска

Летом будет интересно посмотреть, сколько коллег Фабрегаса проголосуют за его кандидатуру в голосовании за звание тренера года Серии А («Золотая скамья»). Только один иностранец выиграл её с тех пор, как она стала чисто внутренней наградой в высшем дивизионе. Для Серии Б сделали отдельную – «Серебряная скамья». И это был Жозе Моуриньо, которому для этого понадобился требл в «Интере».

Фабрегас был бы достойным победителем по итогам текущего сезона. Всего через 18 месяцев после первого за два десятилетия выхода в высший дивизион, «Комо» может оформить выход в Лигу чемпионов. После поражения 0:5 от «Комо» шведский тренер «Пизы» Оскар Хильемарк, один из немногих иностранных тренеров, работающих в Серии А, назвал банду Сеска «одной из лучших команд Италии». Потребовался другой иностранец, чтобы признать работу Фабрегаса.

Это не значит, что местные специалисты не признают Фабрегаса. Бывший тренер «Зенита» Лучано Спаллетти, например, одобрил идею Фабрегаса изменить размеры поля на «Синигалье», увелича его, чтобы получить преимущество в игре, ведь «Комо» старается как можно больше владеть мячом, так легче вскрывать оборону соперника.

Если бы я был игроком, хотел бы, чтобы меня тренировал Фабрегас, Увеличил поле на 50 см с одной стороны, на 50 см с другой. Это значит, что он хочет растягивать оборону соперника, чтобы находить больше возможностей. Не могу дождаться, когда мы сыграем там.

Когда Фабрегас заметил, что персонал стадиона «Кальяри» специально дал траве отрасти перед домашним матчем с «Комо», это не было критикой. Фабрегас не скрывал своего восхищения их тренером Фабио Писакане. У каждого свои методы для победы.

Многие считают, что Фабрегас просто копирует футбол «Барселоны». Но это не так. Например, Сеск не мог играть в подобном стиле в Серии B, так как у него не было исполнителей для такого футбола. Вывел «Комо» в Серию А, используя другие методы. Конечно, Гвардиола и Венгер сформировали его отношение к тренерской работе, но то же самое сделали и Моуриньо с Конте. Не только атаковать умеет.

Этот сезон может стать историческим для дерзкого клуба

После того как «Комо» разгромил «Рому» в матче, который считался чуть ли не решающим в борьбе за выход в Лигу чемпионов. Джан Пьеро Гасперини капризно отказался пожать руку Фабрегасу после финального свистка. Перед этим Массимилиано Аллегри, по слухам, назвал Фабрегаса «ребёнком» и «идиотом» после того, как Сеск придержал за футболку защитника «Милана» Алексиса Салемакерса, когда бельгиец подошёл к его технической зоне. Фабрегас поднял руки и после этого извинился за неспортивное поведение, сорвал атаку соперника. Гасперини и Аллегри не привыкли к тому, что 38-летний тренер их обыгрывает в Серии А, в их доме, да еще и иностранец.

В первом тайме матча с «Ромой» Фабрегас хотел, чтобы его центральный защитник Якобо Рамон выводил своего визави Стефана Эль Шаарави в центр поля. Не пойдешь – в офсайд забредешь. Пришлось следовать за Рамоном, там футболист «Комо» выигрывал почти все дуэли, он помогал атаке.

«То, что может сработать сегодня, завтра может не сработать», — признался Фабрегас. Это сработало против «Ромы». Да, у «Комо» достаточно денег, чтобы наглеть в Серии А благодаря индонезийскиим покровителям, но не всегда богатые добиваются результатов. Кроме Пепе Рейны, Рафаэля Варана и Серхи Роберто в 2024 году, а затем Альваро Мораты прошлым летом, они не покупали звёзд. Вместо этого сделали ставку на таланты. Например, Нико Пас, Ассан Диао, Жайден Аддаи, Мартин Батурина и Хесус Родригес переехали в Италию практически без опыта игры на взрослом уровне. Фактор Фабрегаса сыграл несомненную роль в выборе «Комо». А почему ещё выпускники академий «Реала» и «Бетиса» решили попробовать себя в клубе, который только вышел в Серию А?

Также есть много футболистов, которых купили за смешные по нынешним временам деньги. Могут перепродать теперь на выгодных для себя условиях. Единственный итальянец, который сыграл в этом сезоне в составе «Комо» в Серии А — Эдоардо Голданига. Знаете, сколько он минут провел всего? 14.

Фабрегас хочет иметь возможность играть с итальянцами, но, как он говорил ранее в этом сезоне, найти местных молодых игроков, готовых к выступлениям в Серии А, сложно. Это не его вина, если академии не дают результатов, не просто так сборная Италии в третий раз подряд не может выйти на ЧМ . Это не проклятие за поведение Матерацци в финале. Зидан, может, тогда итальянцев и проклял, но проблемы в подготовке молодых футболистов в этой футбольной стране действительно огромные.

«Комо» пытается играть по схеме 4-3-3 или 4-2-3-1. Команда отлично атакует и защищается. Это их сезон. В клубе не ожидали так быстро достичь таких высот. И очень уж интересно, что будет с «Комо» в следующем сезоне, как и с Фабрегасом. А пока будем наблюдать, получится ли у них выйти в Лигу чемпионов.