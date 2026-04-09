Классика от «Атлетико» в Лиге чемпионов. Остановили «Барсу» на «Камп Ноу» двумя атаками и удалением

сегодня, 10:18

Топ-матч Альвареса.

Ставка на опыт

На крайне важную (и, как выяснилось, крайне неудачную) игру каталонцы остались без двух важных игроков старта. В линии атаки недосчитались Рафиньи. У Ханси Флика есть альтернатива на такие случаи – в период отсутствия бразильца с первых минут выходит Маркус Рэшфорд. Также на прошлую игру – тоже с «Атлетико» – устроили эксперимент с Дани Ольмо в роли ложной девятки. Так Флику удалось совместить на поле обоих своих плеймейкеров – под нападающим вышел Фермин Лопес. При этом на игру Лиги чемпионов выбрали более привычную расстановку с Левандовским на острие (Лопес почувствовал недомогание на тренировке).

Ещё одна потеря – Френки де Йонг. На такие случаи немецкий наставник выбирал между двумя сценариями – более опытная связка Педри-Гарсия (хоть последний – и профильный защитник) или молодая и резвая пара Берналь-Касадо. Флик предпочёл опыт.

Что касается «матрасников», те из-за мышечной травмы потеряли важного игрока центра поля Пабло Барриоса, также игру пропускал опытный центральный защитник Хосе Мария Хименес. При этом с первых минут снова вышел Хулиан Альварес.

Очень активный Рэшфорд

Для Маркуса это был особенно важный матч. Понятно, что с МЮ мосты сожжены, но важно, куда он последует летом. С травмой Рафиньи ему выпал шанс показать свою пользу для каталонцев – и вчера на вингере замыкалось большинство атак. По Ямалю играли персонально – от Симеоне перед матчем была установка провоцировать испанца, поскольку у него уже была жёлтая – а вот о Маркусе часто забывали. Вдобавок Рэшфорду помогал Жоау Канселу. «Сине-гранатовые» стремились растянуть оборону мадридцев поперечными передачами и диагоналями. Проще говоря, вингеру надо было просто воспользоваться возможностью.

В критически важный момент ещё раз бросилось в глаза – больше это не топ-исполнитель, который потащит команду за собой. Ещё до удаления англичанин четырежды выходил на удар. Мог забивать вначале матча, когда каталонцы накрыли соперника в прессинге. Ямаль отдавал винеру под удар в шикарной позиции – тот пробил прямо во вратаря. После удаления Флик пошёл на изменения – посадил Левандовского и выпустил вместо него Лопеса. В такой конфигурации Маркус как рослый футболист переместился на острие. Вдохновлённый Ямаль на 50-й миинуте выдал ему шикарную передачу, отсекая сразу несколько игроков от момента. Ворота прикрывал только защитник – и в убойной ситуации вингер не попал в створ. Семь ударов за матч – больше всех среди обеих команд. Маркус перестал быть игроком, который решает исход поединка.

Альварес переломил ход матча

Опять же, до 41-й минуты игра развивалась по сценарию «Барселоны». Вкатились игру – и начали давить. После травмы центрального защитника «матрасников» Ханко и вплоть до переломного момента «сине-гранатовые» владели мячом 75 процентов времени. Постепенно команда Флика подбиралась к воротам соперника – Ольмо создал ещё один опасный момент для Рэшфорда, Ямаль пустился в дриблинг и дважды попадал в игроков соперника. «Матрасники» выжидали.

А дальше – классика для команды Симеоне. Это киллеры, которые умеют ждать подходящий момент. На 41-й минуте эта пружина разжалась благодаря Хулиану Альваресу. В ничего не предвещавшем моменте аргентинец подхватил мяч на своей половине, протащил его к центру – параллельно Симеоне сместился на острие и выжидал передачу. Хулиан попал чётко в тайминг, Джулиано оторвался от Кубарси (теперь интерес «Баварии» поубавится) и уже готовился убегать один-на-один. Защитнику пришлось фолить – в итоге ему показали красную. Вслед за заработанным удалением Альварес вбил ещё один гвоздь – реализовал штрафной (этот гол сделал его рекордсменом). «Атлетико», который оказался прижат к воротам, одной атакой оставил соперника в меньшинстве и повёл в счёте.

Сохранили активность даже после удаления – снова поплатились

В этой ситуации особенно жаль Ямаля. Видно, что Ламин работает над собой. Да, были тревожные звоночки к тому, что это второй Неймар – но испанец сохраняет игровую дисциплину. И вчера он был крайне полезен. Прежде всего в атаке. В первом тайме Ямаль активно продвигал мяч, шёл в обыгрыш. Выводил на ударную позицию Рэшфорда, сам создавал себе моменты. И главное – без мяча не выпадал из игровой структуры, вместе с Маркусом запускал прессинг и активно давил на соперника.

Во втором тайме его и Рэшфорда логично оставили на поле. Последний должен был встать на острие, а первый задавал темп атакам. У Флика при счёте 0:1 на «Камп Ноу» не было и шанса запереться, сделать ставку на надёжность сзади. Вместо Левандовского выпустил Лопеса, чтобы освежить атаку, плюс заменил Педри на Гави – добавить энергетики, которая у последнего всегда хлещет через край.

И на какое-то время каталонцы действительно продолжали гнуть свою линию. Опять же, был железобетонный момент у Рэшфорда, опасные подачи с угловых. А «матрасники» просто повторили то же, что сделали ранее. Выпустили свежего Сёрлота, подобрали момент для контратаки – и вонзили второй. Каталонцы в такой ситуации оказались просто беспомощны. Усугубляет ситуацию то, что в ответном поединке предстоит играть в гостях, а там «Атлетико» ещё более непримиримый. В сказку верить, конечно, хочется, но Симеоне – мастер её обламывать.