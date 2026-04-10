Матч сезона в Петербурге, встреча двух команд-открытий. Всё, что нужно знать о 24-м туре РПЛ

сегодня, 10:04

Может смениться лидер.

«Крылья Советов» — «Ахмат»

— Вылет из Кубка должен пойти самарцам на пользу. На этих стадиях претендентов на трофей и без них достаточно – а вот в борьбе за безопасную зону «Крылья» уступают Махачкале и «Акрону» (отстают на один балл). Тем временем снизу подпирают «Пари НН» и «Оренбург» – они в одной победе от «Крыльев».

— Грозненцы собирают очки куда стабильнее соперника. Если самарцы весной довольствуются лишь победой над махачкалинским «Динамо» и ничьей с «Рубином», то «Ахмат» остановил ЦСКА и «Ростов» (оба матча — 1:0), а также поделил очки с «Локомотивом» и «Акроном». С 30 очками к 23-му туру подопечные Станислава Черчесова уже вряд ли опустятся в стыки.

«Рубин» — «Оренбург»

— Рашид Рахимов так натренировал казанцев, что те до сих пор идут полным ходом по сезону. Поражение от махачкалинского «Динамо» (1:2) – единственное этой весной, при этом команда умудрилась оставить без очков сразу две команды из топ-3: «Краснодар» и «Локомотив». «Балтика» – конечно, главное открытие сезона, но именно «Рубин» показывает высочайшую стабильность для своего уровня.

— Это будет столкновение команд-открытий. Соперник «Рубина» показывает крайне интересный футбол, идя при этом в зоне вылета. Южноуральцы успели обыграть «Акрон» и – главная сенсация – «Зенит». Поражения от Махачкалы и «Спартака» не добавили баллов в гонке за выживание, но и там «Оренбург» навязывал борьбу. А теперь отобрал балл у набравшего ход «Динамо». Как ни парадоксально – именно оренбуржцы показывают наиболее симпатичный футбол среди команд из подвала таблицы.

«Балтика» — «Пари НН»

— Победа «Балтики». Всё. Команды могут противостоять калининградцам только за счёт чёткой организации – поэтому, например, в прошлые выходные потеряли очки с Махачкалой, а за месяц до этого – с «Ростовом». При этом играющие команды по типу ЦСКА – более удобный соперник. Сочинцы получили 0:4 – «Пари НН» стоит ждать того же.

— Упираться нижегородцам надо в других матчах. На март они выполнили задачу-максимум – забрали шесть очков с теми, с кем должны это делать («Сочи» и «Крылья»). Положение всё ещё неприглядное – стыки, один балл до зоны вылета, набравший ход «Оренбург» дышит в спину. Шпилевскому скорее стоит надеяться на матчи с «Динамо» (нестабильно), «Оренбургом» (их весовая категория – плюс это принципиальный поединок), с «Рубином» в концовке (уже решат все свои задачи).

ЦСКА — «Сочи»

— «Армейцы» заставили поволноваться на старте весны. Команда хорошенько усилилась под чемпионскую гонку – и сама же изолировалась от неё, проиграв в трёх турах к ряду. «Красно-синим» остаётся борьба за бронзу и, что ещё важнее, за Кубок России. За выход в Суперфинал сыграют со «Спартаком». В чемпионате ЦСКА может не настолько мотивирован – но такой «Сочи» обыграет без проблем.

— Две победы за сезон, девять очков – пора прощаться с сочинцами. Больше тут говорить нечего.

«Ростов» — «Спартак»

— Под пугающие разговоры о полном отсутствии денег и невозможности продолжать сезон «Ростов» едет в Нижний Новгород и добывает важнейшую победу над «Пари НН». Похвалим за характер – но дальше будет ещё немало проверок. «Спартаку» вряд ли получится что-то противопоставить – куда важнее последующие матчи с «Сочи», «Оренбургом», Махачкалой, «Акроном». Южанам повезло с календарём на финиш сезона – так хотя бы можно надеяться на сохранение прописки в РПЛ .

— В Кубке сенсационно обыграли «Зенит» в Санкт-Петербурге, в чемпионате – победы над «Оренбургом» и «Локомотивом». «Красно-белые» набирают ход и могут зацепиться за трофей. В чемпионате соперничать с сильными «Локо» и «Балтикой», ожившим ЦСКА почти невозможно. «Спартак» будет собирать очки там, где должен это делать, и бросит все силы на Кубок России.

«Локомотив» — «Динамо» Махачкала

— В мелочах это всё ещё не претендент на чемпионство. «Красно-зелёные» разгромно уступают «Рубину», остаются без очков в дерби со «Спартаком», который лихорадило весь сезон. Москвичи расположились на третьем месте – при этом за бронзу приходится бороться с «Балтикой» и ЦСКА , где-то из-за угла выглядывает «Спартак». Конкуренция тяжелейшая.

— При этом Махачкала – как раз такой соперник, который мог бы отобрать очки у «Локо». Да, смотрятся уже не так угрожающе – но при Евсееве продолжают обыгрывать соперников своей весовой категории («Рубин», «Оренбург»), периодически отнимают очки у топ-5 (2:2 с «Балтикой»).

«Зенит» — «Краснодар»

— Матч, которого все ждали. «Зенит» пойдёт ва-банк – команда вылетела из Кубка, а второй раз встречать столетие без трофеев – провал масштабов того же «Спартака». Годом ранее «сине-бело-голубые» в схожих обстоятельствах уже блеснули былым классом. Может, получится и сейчас. Тем более между командами – всего один балл.

— Правда, и «быки» гораздо опытнее по сравнению с прошлым сезоном. Мурад Мусаев теперь замахнулся на золотой дубль – в Кубке команда в шаге от Суперфинала. Апрель для «горожан» запредельно тяжёлый – сразу после выезда к «Зениту» предстоит играть с борющейся за тройку «Балтикой», оживающим «Спартаком» и неуступчивой Махачкалой. Настоящая чемпионская проверка.

«Акрон» — «Динамо»

— «Акрон» борется за выживание. В одном-двух баллах от зоны стыков, в трёх очках от зоны вылета – а результаты просто кошмарные. Коллектив идёт без побед весной, хотя с тем же «Оренбургом» мог рассчитывать на победу.

— Восьмое место – тотальный провал для «Динамо». Тем более команде уже закрыт путь в топ-5 – отставание в 11 очков на таком уровне и за семь туров не отыгрывается. Тем более после реактивного старта «бело-голубые» буксуют. Уже четыре матча без побед – в чемпионате уступили «Зениту» и сыграли вничью с «Оренбургом». Кажется, впереди – лишь продолжение кризиса. Хотя может оно и к лучшему – на горизонте уже появился новый наставник.